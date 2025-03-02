Çeşitlilik İşe Alma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tuvalu

Vizzy

vizzy.com

Daha önce görülmemiş bir yetenek nesli görmek için CV'yi yeniden tasarlamak Erken Kariyer işe alım ortamı, işletmelerin Z Kuşağı yetenek havuzunu çekmek ve anlamak için yenilikçi yöntemler aramasıyla hızla gelişiyor. Geleneksel özgeçmişler genellikle bir adayın gerçek özünü yakalamakta başarısız olur, bu da becerilerde ve şirket kültüründe uyumsuzluğa yol açar; bu durum, başvuruların hacmi ve çeşitli iş gücü ihtiyacı nedeniyle daha da kötüleşir. İşletmelerin başvuru sahipleri karşısında öne çıkması da giderek zorlaşıyor; biz de bu noktada devreye giriyoruz. Vizzy ile Tanışın Vizzy, Erken Kariyer işe alım sürecinde devrim yaratan son teknoloji ürünü bir işe alım yetenek teknolojisi platformudur. Geleneksel yöntemlerden farklı olarak Vizzy, öne çıkan başvuru süreçleri sunar ve dinamik bir profesyonel özet sağlayarak adayın potansiyeline ilişkin geleneksel CV'nin ötesinde 360 ​​derecelik bir görünüm sunar. Teknolojimiz, daha bütünsel işe alıma geçiş ve Z kuşağının ilgi çekici, dijital öncelikli işe alım süreçleri beklentisiyle uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Nasıl Çalışır Vizzy, işletmelerin kalabalığın arasından sıyrılmak ve normalden daha geniş bir yetenek kitlesini çekmek için marka uyumlu başvuru süreçleri sunmalarına yardımcı olur. Vizzy, adayları sezgisel ve eğlenceli bir arayüz aracılığıyla motivasyonlarını, kişiliklerini, becerilerini ve tutumlarını sergileyen ilgi çekici bir profesyonel profil oluşturmaya davet ediyor. Böylece işverenler, işe alım kararlarını daha iyi bilgilendirecek ve işin daha geniş bölümlerini bilgilendirecek daha derin içgörülerle donatılır. Vizzy's, aday içgörülerini, işe alınan ve alınmayanlardan değer sağlayan, pazarlamayı, ürünü ve ötesini bilgilendiren tüketici içgörülerine dönüştürüyor. Temel Faydalar Vizzy, stratejik düzeyde, kariyerinin başındaki en iyi yetenekleri çekmenin çok önemli olduğu yoğun ve rekabetçi bir pazarda işletmelerin kalabalığın arasından sıyrılmasına yardımcı olur. İşlevsel düzeyde Vizzy, modern, kapsayıcı ve aday dostu bir uygulama deneyimi sunarak işletmelerin daha geniş bir yetenek havuzundan yararlanmasına, bilinçsiz önyargıları azaltmasına ve işveren markasının çekiciliğini artırmasına olanak tanır. Müşterilerimiz, aday kalitesinin arttığını gözlemlemişlerdir (çoğunlukla planlanandan daha fazla işe alım, daha yüksek elde tutma oranlarına ve kurumsal değerleriyle örtüşen bir iş gücüne yol açmaktadır. Bunun ötesinde, yeni nesil yeteneklere uygun bir teknolojiyi kullanan bir işveren olarak ün kazanmaktadırlar.) kariyer yolculuklarında çok önemli bir noktada olmak istedikleri için onlarla konuşuyoruz.