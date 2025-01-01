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Çeşitlilik İşe Alma Yazılımı
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Çeşitlilik İşe Alma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Çeşitlilik işe alım yazılımı, şirketlerin mevcut ve gelecekteki açık pozisyonlar için nitelikli başvuru sahiplerini bulmayı otomatikleştirmesine yardımcı olur. Bu araçlar, İK personeline, işe alım yöneticilerine ve işe alım uzmanlarına, işe alma ve görüşme süreçleri boyunca bilinçsiz önyargıları azaltma konusunda yardımcı olur. Yapay zekayı kullanan çeşitlilik işe alım çözümleri, iş tanımlarını geliştirir, uygun adayları belirler ve kapsamlı aday profilleri derler. Bu çözümler genellikle istenmeyen önyargıları önlemek için ad, geçmiş, cinsiyet ve eğitim gibi aday bilgilerini anonimleştirmeye yönelik özellikler sunar. Kapsayıcı işe alma platformları aynı zamanda tarafsız iş tanımlarının oluşturulmasını ve dağıtılmasını, başvuru sahibi yönetimini ve takibini ve ayrıca başvuru sahibi verilerinin düzenlenmesini kolaylaştırır. Bu çözümler genellikle İK departmanlarına entegre edilir ve sıklıkla başvuru takip sistemleri (ATS), iş panoları ve diğer işe alım otomasyon yazılımları ile arayüz oluşturur.

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HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue, video görüşme yazılımı ve yapay zeka destekli araçlar sunarak işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

PowerToFly

PowerToFly

powertofly.com

PowerToFly, iş fırsatları bulma, ağ oluşturma ve kariyer gelişimi için uzaktan çalışma odaklı bir platformdur.

SeekOut

SeekOut

seekout.com

SeekOut, işletmelerin yetenek edinme ve yönetimini kolaylaştıran, veri odaklı bir işe alım platformudur.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımı süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yetenek yönetim platformudur.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo, işe alım sürecini yöneten, AI destekli araçlar ve veri tabanı sunan kapsamlı bir yetenek zekası platformudur.

Gem

Gem

gem.com

Gem, işe alım süreçlerini kolaylaştıran AI destekli bir platformdur. İşe alım verimliliğini artırmak için entegre çözümler sunar.

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

Vizzy, erken kariyer işe alım süreçlerini modernleştiren bir platformdur. Adayların yeteneklerini gösteren etkileşimli profiller oluşturmasına olanak tanır.

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir başvuru izleme sistemidir. Aday deneyimini değerlendirmeye ve süreçleri optimize etmeye yarar.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeleri destekleyen, işe alım sürecini kolaylaştıran bir video görüşme platformudur.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

hireEZ, AI destekli bir işe alım platformudur. Aday verilerini toplayarak özelleştirilmiş kampanyalar oluşturmayı ve verimliliği artırmayı sağlar.

Pymetrics

Pymetrics

pymetrics.com

Pymetrics, işe alım ve yetenek yönetimini iyileştirmek amacıyla davranışsal verileri ve yapay zekayı kullanan bir platformdur.

Eightfold AI

Eightfold AI

eightfold.ai

Eightfold AI, organizasyonların işe alım, çalışan gelişimi ve iç hareketlilik süreçlerini yönetmesine yardımcı olan kapsamlı bir yetenek zekası platformudur.

WayUp

WayUp

wayup.com

WayUp, iş ve staj fırsatları sunan, kariyer tavsiyeleri sağlayan ve işverenlerle doğrudan bağlantı kurmayı sağlayan bir platformdur.

Textio

Textio

textio.com

Textio, iş ilanlarını analiz ederek önyargıyı azaltır ve çeşitli yetenekleri çekmek için kapsayıcı metin önerileri sunar.

Fetcher

Fetcher

fetcher.ai

Fetcher, pasif adayları hedefleyen AI tabanlı bir işe alım aracıdır. Aday kaynaklama, analiz ve etkileşim süreçlerini otomatikleştirir.

Pinpoint

Pinpoint

pinpointhq.com

Pinpoint, işe alım sürecini kolaylaştıran, etkili iş akışları ve raporlar sunan bir uygulamadır. Daha hızlı ve daha iyi işe alım kararları almanıza yardımcı olur.

Censia

Censia

censia.com

Censia, işe alım ve yetenek yönetimi için AI destekli bir yetenek zekası platformudur; beceri analizi ve çeşitlilik izleme sağlar.

Applied

Applied

beapplied.com

Applied, etik ve verimli bir işe alım platformu sunar. Adayları tahmin eder ve en iyi ekipleri oluşturur, geleneksel işe alım uygulamalarına karşı çıkar.

Bryq

Bryq

bryq.com

Bryq, adayların yeteneklerini değerlendirerek işe alım süreçlerini hızlandıran ve iyileştiren bir duygu zekası platformudur.

The Muse

The Muse

themuse.com

The Muse, şirketlerin çeşitli yetenekleri işe almasına yardımcı olan bir platformdur, marka hikayesini anlatır ve uygun adaylara erişim sağlar.

Toggl Hire

Toggl Hire

toggl.com

Toggl Hire, adayların becerilerini pratik testlerle değerlendiren bir işe alım aracıdır. İşverenlere en uygun adayları bulmalarında yardımcı olur.

Triplebyte

Triplebyte

triplebyte.com

Triplebyte, teknik yetenekleri doğru ölçen standartlaşmış testler sunarak, nitelikli adayları tanımlamayı ve zaman kaybını azaltmayı sağlar.

Draup

Draup

draup.com

Draup, AI destekli bir platform olup, insan kaynakları ve satış liderleri için veri odaklı içgörüler sunarak iş gücü planlaması ve satış stratejileri geliştirmeye yardımcı olur.

HiredScore

HiredScore

hiredscore.com

HiredScore, AI destekli bir uygulama olup, işe alım ve yetenek yönetim süreçlerini verimli hale getirir. Adayları değerlendirir ve işe alım kararlarını destekler.

Untapped

Untapped

untapped.io

Untapped, şirketlerin çeşitli ekipler kurmasına yardımcı olan bir işe alım platformudur. Çeşitlilik ve fırsat eşitliğini sağlamayı hedefler.

RippleMatch

RippleMatch

ripplematch.com

RippleMatch, işverenleri üniversite öğrencileriyle birleştirerek işe alım sürecini otomatikleştiren bir platformdur.

X0PA

X0PA

x0pa.com

X0PA AI, organizasyonların en uygun adayları belirlemesine, angaje etmesine ve işe almasına yardımcı olurken, adayın organizasyonda kalma olasılığını tahmin eder.

HootRecruit

HootRecruit

hootrecruit.com

HootRecruit, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur; iş ilanlarını yönetme, başvuru izleme ve adaylarla iletişim kurma imkanı sunar.

Findem

Findem

findem.ai

Findem, AI destekli bir yetenek edinme platformudur. İşe alım süreçlerini optimize eder, aday verilerini derinlemesine analiz eder ve çok kanallı yetenek kaynakları sunar.

Rolebot

Rolebot

rolebot.io

Rolbot, AI ile otomatik aday tedarik ve etkileşim sağlayarak işe alım sürecini basitleştiren bir platformdur.

Screenloop

Screenloop

screenloop.com

Screenloop, İK ve yetenek uzmanları için AI destekli otomasyon, özelleşmiş zamanlama, arka plan kontrolü ve analitik gibi özellikleri bir araya getiren bir yetenek yönetim platformudur.

Textmetrics

Textmetrics

textmetrics.com

Textmetrics, içerik analizi ve optimizasyonu sağlayan bir uygulamadır. Yazıların okunabilirliğini ve kalitesini artırmak için kullanıcıları destekler.

Inclusively

Inclusively

inclusively.com

Inclusively, çalışanları destekleyen kaynakları bulmalarını sağlayan inovatif bir platformdur; işyerinde kapsayıcılığı artırmayı hedefler.

Cangrade

Cangrade

cangrade.com

Cangrade, önyargısız yetenek değerlendirmeleri ve video mülakatlarla işe alım sürecini iyileştiren bir insan kaynakları platformudur.

Vervoe

Vervoe

vervoe.com

Vervoe, adayların yeteneklerini iş ile ilgili görevler aracılığıyla değerlendiren bir işe alım platformudur. Adayları otomatik olarak puanlar ve sıralar.

Jopwell

Jopwell

jopwell.com

Jopwell, Siyah, Latin ve Yerli Amerikalı profesyonellerin iş gücünde temsilini artırmak için şirketlere işe alım ve kapsayıcılık desteği veren bir platformdur.

Datapeople

Datapeople

datapeople.io

Datapeople, doğru bilgilerle inbound işe alım sürecini geliştirir ve nitelikli, çeşitli aday havuzlarını çekmenizi sağlar.

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