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Çeşitlilik İşe Alma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
Çeşitlilik işe alım yazılımı, şirketlerin mevcut ve gelecekteki açık pozisyonlar için nitelikli başvuru sahiplerini bulmayı otomatikleştirmesine yardımcı olur. Bu araçlar, İK personeline, işe alım yöneticilerine ve işe alım uzmanlarına, işe alma ve görüşme süreçleri boyunca bilinçsiz önyargıları azaltma konusunda yardımcı olur. Yapay zekayı kullanan çeşitlilik işe alım çözümleri, iş tanımlarını geliştirir, uygun adayları belirler ve kapsamlı aday profilleri derler. Bu çözümler genellikle istenmeyen önyargıları önlemek için ad, geçmiş, cinsiyet ve eğitim gibi aday bilgilerini anonimleştirmeye yönelik özellikler sunar. Kapsayıcı işe alma platformları aynı zamanda tarafsız iş tanımlarının oluşturulmasını ve dağıtılmasını, başvuru sahibi yönetimini ve takibini ve ayrıca başvuru sahibi verilerinin düzenlenmesini kolaylaştırır. Bu çözümler genellikle İK departmanlarına entegre edilir ve sıklıkla başvuru takip sistemleri (ATS), iş panoları ve diğer işe alım otomasyon yazılımları ile arayüz oluşturur.
Yeni Uygulama Gönder
HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı, değerlendirmeler, metin özellikli işe alma araçları ve sohbete dayalı yapay zeka sohbet robotları içeren uçtan uca İşe Alma Deneyimi Platformunuzdur. HireVue ile daha hızlı, daha adil ve daha dostane bir işe alım süreci oluşturun. Kurumsal düzeydeki yazılımımız, işe alımın ölçeklendirilmesini kolaylaştırmak için iş akışlarını otomatikleştirir. Birlikte yetenekleri keşfetme, onlarla etkileşime geçme ve işe alma yönteminizi geliştirebiliriz. Daha fazla bilgi edinin: https://www.hirevue.com/
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (yaygın olarak Greenhouse olarak bilinir), merkezi New York City'de bulunan ve hizmet olarak işe alım yazılımı sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2012 yılında Daniel Chait ve Jon Stross tarafından kuruldu. Şirket, 2013 yılındaki tohum turunda 2,7 milyon dolar, 2014 yılındaki A serisi turunda 7,5 milyon dolar, 2015 yılındaki B serisi turunda 13,6 milyon dolar, 2015 yılındaki C serisi turunda 35 milyon dolar ve D serisi turunda 50 milyon dolar topladı. Araştırma firması CB Insights, The New York Times tarafından yaptırılan bir araştırmada Greenhouse'u, tek boynuzlu at olacağı tahmin edilen elli startup arasında, en az 1 milyar dolar değerlemeye sahip şirketler arasında listeledi.
Loxo
loxo.co
Loxo, 1 numaralı Yetenek İstihbarat Platformu ve işe alım yazılımında dünya lideridir. Bildiğimiz eski ATS, 5 yıl içinde var olmayacak. Loxo, işe alım yaşam döngüsünün tamamını tek bir kayıt sistemi yazılım platformu aracılığıyla yönetmek üzere tasarlandı; eski ATS'nin yerini alıyor ve bu süreçte çok daha fazlasını masaya getiriyor. Çünkü bir kişiyi işe almak için 10'dan fazla araç gerekmemelidir. Yetenek İstihbaratı Platformu şunları içerir: - Sınıfının en iyisi ATS - Yapay zeka odaklı bir İşe Alma CRM'si (her zaman en doğru adaya sahip olmanızı sağlamak için verileriniz ile Loxo'nun otomatik olarak güncellenen verilerinin bir kombinasyonunu içeren işe alım veri tabanınız) Bilgi) - Hiçbir takibi kaçırmamanız için yapay zeka destekli kampanya oluşturma yeteneklerine sahip çok kanallı bir destek aracı - 1,2 milyardan fazla kişi ve milyonlarca kuruluşla dolu bir kişi ve şirket arama motoru - Kişisel e-postalar gibi doğrulanmış iletişim bilgileri ve cep telefonu numaraları - Loxo'nun yapay zeka asistanı Copilot sayesinde anında yapay zeka kaynak bulma, sıralama ve eşleştirme Bahsetmeye bile gerek yok...Loxo aynı zamanda işe alım uzmanları için özel olarak tasarlanmış bir Satış CRM'sine sahip tek işe alım yazılımıdır; bu, iş geliştirmeyi yürütebileceğiniz anlamına gelir faaliyetlerinizi iş akışınızın geri kalanını yaptığınız yerde gerçekleştirin. Gerçek kazanç burada mı? Bu pazar lideri ürünlerin her biri, birlikte sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır; işinizin her adımını daha verimli hale getirir ve hata payını azaltır. Dünya çapında 13.200'den fazla yönetici arama, RPO, profesyonel işe alım ve personel bulma ekibi, Loxo'nun işe alım makineleri haline geldi. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? - Kaynak ve işe alma maliyetleri de dahil olmak üzere, tüm yetenek yaşam döngüsü boyunca maliyette %74'lük bir azalma. - Kaynak bulma ve iş akışı otomasyonu sayesinde işe alma süresinde %85 azalma. - %98 müşteri memnuniyeti.
Gem
gem.com
Gem, TA ekiplerinin sevdiği yapay zeka destekli işe alma platformudur. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza, daha hızlı işe almanıza ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olurken aynı zamanda işe alım görevlilerine kullanımı kolay buldukları bir çözüm sunar. Gem'i hepsi bir arada işe alım platformunuz olarak kullanın veya mevcut ATS'nizi CRM, kaynak sağlama, planlama, analiz, kariyer siteleri, etkinlikler ve daha fazlasına yönelik entegre ürünlerle geliştirin. Startup'lardan Airbnb, Wayfair, Cintas, Carmax, Doordash ve Zillow gibi sektör liderlerine kadar 1.000'den fazla şirket, hızlı ve kolay bir şekilde işe alım konusunda Gem'e güveniyor.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter tarafından sunulan VidInterviewing, dünyanın en gelişmiş video röportaj platformudur. Sistemimiz, her türlü işe alım senaryosunu karşılayacak şekilde özelleştirilebilen, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeler sunar ve her büyüklükteki şirketin daha kaliteli başvuru sahiplerini daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
Vizzy
vizzy.com
Daha önce görülmemiş bir yetenek nesli görmek için CV'yi yeniden tasarlamak Erken Kariyer işe alım ortamı, işletmelerin Z Kuşağı yetenek havuzunu çekmek ve anlamak için yenilikçi yöntemler aramasıyla hızla gelişiyor. Geleneksel özgeçmişler genellikle bir adayın gerçek özünü yakalamakta başarısız olur, bu da becerilerde ve şirket kültüründe uyumsuzluğa yol açar; bu durum, başvuruların hacmi ve çeşitli iş gücü ihtiyacı nedeniyle daha da kötüleşir. İşletmelerin başvuru sahipleri karşısında öne çıkması da giderek zorlaşıyor; biz de bu noktada devreye giriyoruz. Vizzy ile Tanışın Vizzy, Erken Kariyer işe alım sürecinde devrim yaratan son teknoloji ürünü bir işe alım yetenek teknolojisi platformudur. Geleneksel yöntemlerden farklı olarak Vizzy, öne çıkan başvuru süreçleri sunar ve dinamik bir profesyonel özet sağlayarak adayın potansiyeline ilişkin geleneksel CV'nin ötesinde 360 derecelik bir görünüm sunar. Teknolojimiz, daha bütünsel işe alıma geçiş ve Z kuşağının ilgi çekici, dijital öncelikli işe alım süreçleri beklentisiyle uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Nasıl Çalışır Vizzy, işletmelerin kalabalığın arasından sıyrılmak ve normalden daha geniş bir yetenek kitlesini çekmek için marka uyumlu başvuru süreçleri sunmalarına yardımcı olur. Vizzy, adayları sezgisel ve eğlenceli bir arayüz aracılığıyla motivasyonlarını, kişiliklerini, becerilerini ve tutumlarını sergileyen ilgi çekici bir profesyonel profil oluşturmaya davet ediyor. Böylece işverenler, işe alım kararlarını daha iyi bilgilendirecek ve işin daha geniş bölümlerini bilgilendirecek daha derin içgörülerle donatılır. Vizzy's, aday içgörülerini, işe alınan ve alınmayanlardan değer sağlayan, pazarlamayı, ürünü ve ötesini bilgilendiren tüketici içgörülerine dönüştürüyor. Temel Faydalar Vizzy, stratejik düzeyde, kariyerinin başındaki en iyi yetenekleri çekmenin çok önemli olduğu yoğun ve rekabetçi bir pazarda işletmelerin kalabalığın arasından sıyrılmasına yardımcı olur. İşlevsel düzeyde Vizzy, modern, kapsayıcı ve aday dostu bir uygulama deneyimi sunarak işletmelerin daha geniş bir yetenek havuzundan yararlanmasına, bilinçsiz önyargıları azaltmasına ve işveren markasının çekiciliğini artırmasına olanak tanır. Müşterilerimiz, aday kalitesinin arttığını gözlemlemişlerdir (çoğunlukla planlanandan daha fazla işe alım, daha yüksek elde tutma oranlarına ve kurumsal değerleriyle örtüşen bir iş gücüne yol açmaktadır. Bunun ötesinde, yeni nesil yeteneklere uygun bir teknolojiyi kullanan bir işveren olarak ün kazanmaktadırlar.) kariyer yolculuklarında çok önemli bir noktada olmak istedikleri için onlarla konuşuyoruz.
ClearCompany
clearcompany.com
Yaklaşık 3.000 kuruluşun çalışanları işe almasına, artırmasına, tanımasına ve elinde tutmasına yardımcı oluyoruz. ClearCompany'nin uçtan uca Yetenek Yönetimi platformu, 2004 yılından bu yana binlerce şirketin çalışan yolculuğunun her aşamasında insanları güçlendirerek yetenekleri en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıdı. ClearCompany, çalışanları işe almak, geliştirmek, tanımak ve elde tutmak için veri odaklı en iyi uygulamaları, uzman bilgili içeriği ve özel yazılım araçlarını entegre ederek iş başarısı elde etmek için insanları ve süreçleri birleştirir. Yetenek maksimizasyonu, İK'nın doğru planlama yapmak, insan girişimlerini kusursuz bir şekilde yürütmek ve bilinçli bir şekilde kültür oluşturmak için ihtiyaç duyduğu araçlara sahip olması durumunda elde edilir; yetenek maksimizasyonunun bu temel direkleri, Yetenek Yönetimi platformumuzun temelini oluşturur.
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher, pasif adayları bulmak için tasarlanmış bir Yapay Zeka işe alım aracıdır ve işe alım görevlilerinin kaynak bulma sürecinden ziyade aday deneyimine daha fazla odaklanmasına olanak tanır. Bu yazılım, yeterince temsil edilmeyen yeteneklerin işe alınmasına yardımcı olur ve iyi temsil edilen bir ürün hattı oluşturmaya yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş bir çeşitlilik arama kriteri özelliği sunar. Fetcher, kullanıcının işe alma gereksinimlerine uygun yüksek kaliteli aday profillerini otomatik olarak sağlamak için ileri teknolojiyi kullanır. Araç aynı zamanda kullanıcının markasını mühendislik, finans, ürün, operasyonlar, pazarlama, satış, CS ve daha fazlası gibi çeşitli profesyonellerdeki bilgi çalışanlarına tanıtır. Fetcher, ekip üretkenliğini artırmayı amaçlayan ATS, CRM, e-posta, takvim ve Slack ile güçlü teknoloji entegrasyonları sağlar. Araç aynı zamanda aday iletişim bilgilerinin güvenilir olmasını sağlamak için doğrulanmış kişisel e-posta adreslerini de içerir. Büyümenin her aşamasındaki şirketler, gelişmiş kaynak bulma yetenekleri ve hızlı operasyonel temposu sayesinde Fetcher'ı faydalı bulabilir.
Pymetrics
pymetrics.com
pymetrics, yetenek yaşam döngüsü boyunca daha verimli, etkili ve adil bir işe alım süreci oluşturmak için veriye dayalı davranışsal öngörüleri ve denetlenen yapay zekayı kullanarak işe alım ve yetenek yönetimini yeniden tanımlayan bir sosyal beceri platformudur.
Eightfold AI
eightfold.ai
Sekiz katlı yapay zekanın pazar lideri Yetenek İstihbaratı Platformu, kuruluşların en iyi performans gösterenleri elde tutmasına, işgücünün becerilerini artırmasına ve yeniden becerilerini geliştirmesine, yetenekleri verimli bir şekilde işe almasına ve çeşitlilik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Eightfold'un patentli derin öğrenme yapay zeka platformu 155'ten fazla ülkede ve 24 dilde mevcut olup, ileri teknolojiye sahip işletmelerin yeteneklerini rekabet avantajına dönüştürmesine olanak tanır. Daha fazla bilgi için www.eightfold.ai adresini ziyaret edin.
Triplebyte
triplebyte.com
Özgeçmişler gerçek teknik becerilerin güvenilmez göstergeleridir. Teknoloji ekranlarında zaman kaybetmeden önce yetenekli başvuru sahiplerini belirlemek için Triplebyte'ın veri destekli değerlendirmesini kullanın. Screen, başvuranların gerçek teknik becerilerini ölçmek için Triplebyte'ın standartlaştırılmış, veri destekli teknik değerlendirmelerini kullanır. Bu, boşa giden röportajların azaltılmasına ve yeterince temsil edilmeyen geçmişlerden gelen gizli mücevherlerin bulunmasına yardımcı olabilir. Değerlendirmeyi 1.000'den fazla şirkette 200.000'den fazla görüşmeden elde edilen verileri kullanarak oluşturduk ve gelişmiş makine öğrenimi teknikleri kullanarak eğittik. Standartlaştırıldığı ve gerçek işe alım sonuçlarına göre eğitildiği için değerlendirme, sürecinizde hangi adayların başarılı olacağına dair yüksek düzeyde öngörü sağlar. Testler düşük streslidir, uyarlanabilirdir (GRE gibi) ve tamamlanması yalnızca 30 dakika sürer. Bu nedenle başvuranların %80'inden fazlası testi tamamlıyor; bu da tipik kodlama zorluklarından 2-3 kat daha iyi. Teste katılanlar, kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak ayrıntılı teknik geri bildirim alırlar. Triplebyte Screen sonsuza kadar tamamen ücretsizdir (hiçbir sorun yoktur). Ne kadar çok mühendis değerlendirmelerimizi alırsa, değerlendirmeler de o kadar iyi olur; bu nedenle tüm şirketlerin bizi kullanmasını isteriz!
Draup
draup.com
Draup, hem İK hem de satış liderleri için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. İK liderleri için iş gücü planlamasını, yetenek alımını ve beceri gelişimini destekleyecek derin bilgiler ve veriler sunar. İK liderleri, gerçek zamanlı yetenek verileriyle sektör trendlerini anlayabilir, yetenek hatları geliştirebilir ve yeniden beceri kazandırma stratejileri oluşturabilir. Draup ayrıca gelecekteki iş gücü ihtiyaçlarının planlanmasına yardımcı olmak için yeni ortaya çıkan roller, yetenek noktaları ve talep edilen beceriler hakkında bilgiler sağlar. Draup, satış liderleri için temel alıcı bilgilerinin ötesine geçen satış zekası araçları sunar. İlgi, teknoloji ihtiyaçları ve dış kaynak kullanımı ilişkilerine dayalı olarak potansiyel müşterilerin mikro hedeflenmesine olanak tanır. Draup ayrıntılı hesap raporları ve paydaş haritalaması sağlar ve hedeflenen satış stratejileri için doğru karar vericilerin belirlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda satış ekiplerinin çeşitli sektörlerde yeni hizmet sağlayıcı fırsatlarını keşfetmesine de yardımcı olur. Draup, yapay zeka, makine öğrenimi (ML) ve doğal dil işleme (NLP) uzmanları tarafından yapay zeka odaklı analizi insan iyileştirmeyle birleştirerek oluşturulmuştur. Platform, milyonlarca veri noktasına dayalı hiper-hedefli öngörüler sunarak güncel ve doğrulanmış verilerle desteklenen eyleme geçirilebilir stratejiler sağlar. Draup'un verileri, tarafsız bilgi sağlamak amacıyla uzman araştırmacılar ve analistler tarafından incelenir. Platform, değişen ihtiyaçlara yanıt vermek için hızlı katılım, sürekli destek ve çevik dağıtım özellikleri sunar. Neredeyse gerçek zamanlı veri yenileme, esnek dağıtım modelleri ve öngörülebilir ücretler sunar. Draup, kurumsal çözümlere kusursuz entegrasyon için platformuna, özel raporlara ve veri dışa aktarma/REST API'lerine çok kanallı erişim sağlar. Genel olarak Draup, yetenek ve satış ekiplerini veriye dayalı kararlar alma ve dünya çapındaki işletmelerde gelir artışını hızlandırma konusunda desteklemeyi amaçlamaktadır.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch, Z kuşağının iş bulma şeklini değiştiren işe alım otomasyon platformudur. RippleMatch, iş panolarını eşleştirme ve otomasyonla değiştirerek, hem işverenler hem de iş arayanlar için işe alım sürecinin en yoğun zaman alan kısımlarını ortadan kaldırıyor. Önde gelen işverenler çeşitli, yüksek performanslı ekipler oluşturmak için RippleMatch'ten yararlanıyor ve ülke genelinde Z kuşağı iş arayanlar, kariyerlerini başlatmak ve büyütmek için RippleMatch'e güveniyor.
Pinpoint
pinpointhq.com
iş akışları, güzel raporlar ve daha kolay bir işe alım süreci; yalnızca adaylarınız için değil, kendi ekibiniz için de. Pinpoint ile daha iyi işe alım kararlarını daha hızlı alın.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI, kuruluşların işe ve kuruluşa en uygun adayları belirlemesine, katılımına ve işe almasına yardımcı olur ve adayın kuruluşta kalma ve iyi performans gösterme olasılığını tahmin etmek için tahmine dayalı analitiği kullanır.
Applied
beapplied.com
Etik ve verimli bir işe alım platformuyla işe almanın geleceğini inşa edin. Sistematik önyargıları sürdüren geleneksel işe alımlara karşı çıkın. En iyi adayları tahmin eden ve en iyi ekipleri oluşturan işe alım yazılımı.
The Muse
themuse.com
Muse, şirketlerin işveren markası hikayelerini ilgi çekici içerik ve marka güçlendirme kampanyaları aracılığıyla anlatarak, işe alım maliyetlerinin azalmasına, daha hızlı doldurma sürelerine ve geleneksel iş kurullarına kıyasla daha iyi elde tutma oranlarına yol açarak, şirketlerin çeşitli ve uygun yeteneklerden oluşan bir karışımını işe almasına yardımcı olur. Muse'un yetenek kaynak bulma ve katılım platformu, ölçeklenebilir marka güçlendirme araçlarını, özgün marka hikayesi anlatma içeriğini ve 5 milyon bilgi çalışanından oluşan seçilmiş ve çeşitliliğe sahip topluluğumuza hedefli erişimi birleştiren uçtan uca bir işe alım çözümü sunar.
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore, yetenek edinme ve yetenek yönetimi süreçlerinde İK dönüşümüne yönelik çözümler sunan, yapay zeka destekli bir araçtır. Açıklanabilir yapay zeka, otomasyon ve derin entegrasyonlar kullanan HiredScore, doğru paydaşlara doğru zamanda proaktif, eyleme yön veren öneriler sunar. Araç, kuruluşların İK dönüşüm hedeflerine şeffaflık, kalite ve gerçek zamanlı farkındalıkla ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. HiredScore ile kullanıcılar, potansiyel müşteriler, başvuru sahipleri ve herhangi bir açık pozisyon için adaylar da dahil olmak üzere tüm yetenek türlerindeki yetenekleri otomatik olarak keşfedebilir, puanlayabilir ve önceliklendirebilir. Araç aynı zamanda yetenek süreçlerini optimize etmek, darboğazları ortadan kaldırmak ve verimli, etkili ve adil işe alım uygulamaları sağlamak için güvenli otomasyon da sunuyor. HiredScore, işe alma ve elde tutma hedeflerine yönelik tüm iş gücü seçeneklerinin stratejik olarak kullanılmasını sağlayarak kullanıcıların iş gücü planlarını uyumlu hale getirmesine ve çalışan türüne bakılmaksızın en iyi yeteneği keşfetmesine olanak tanır. Araç, önyargı denetimleri, açıklanabilirlik, yerel uyumluluk yapılandırmaları ve gizlilik odaklılık sağlayarak etik ve uyumlu yapay zeka kullanımını teşvik eder. Ayrıca HiredScore, DE&I hedeflerini işe alma ve yönetici süreçlerine sorunsuz bir şekilde bağlayarak kuruluşların çeşitlilik ve katılım hedeflerine doğru ilerleme kaydetmesine yardımcı olur. Araç, çoğu İK sistemiyle, üçüncü taraflarla, işbirliği platformlarıyla ve deneyim katmanlarıyla entegre olarak veri kullanımını kolaylaştırır. HiredScore, küresel çapta resmi ayrımcılık yasağı standartlarına uygun olarak her aday için tutarlı bir şekilde tarafsız inceleme yapılmasını sağlar. Araç, uyumluluk riskini en aza indirir ve sektördeki düşünce liderliği standartlarıyla uyumludur. Genel olarak HiredScore, dünya çapındaki İK ekipleri için yenilikçi, güvenli ve etkili yapay zeka çözümleri sağlamayı, veri odaklı işe alım süreçlerini ve yetenek edinme girişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.
Censia
censia.com
Censia, işe alımdan insan sermayesi yönetimine, yönetici arama ve iş gücü planlamasına kadar mevcut yetenek iş akışlarınıza yapay zeka destekli yetenek zekası ekler. Kusursuz entegrasyonumuz üç düzeyde gelir: yerel, standart ve temel) ve ayrıca bunu bir bulut çözümü olarak kullanabilir veya API aracılığıyla kendi çözümünüzü oluşturabilirsiniz. Censia'yı kullanan ekipler, manuel görevlere (inceleme, araştırma vb.) %90'a kadar daha az zaman harcıyor, daha nitelikli ve çeşitli adaylar buluyor, ekiplerinin halihazırda sahip olduğu yetenekleri keşfediyor ve yetenek ekiplerinin tüm potansiyelini açığa çıkarıyor. Bunun nedeni, Censia'yı kullandığınızda mevcut en iyi yetenek verilerinden bazılarına erişebilmenizdir. Her profil yalnızca roller ve beceriler hakkında değil aynı zamanda şirketler ve sektörler hakkında da ayrıntılı bilgiler içerir. Ekibiniz için en uygun niteliklere sahip mükemmel yeteneği bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Censia'nın adil yapay zeka algoritmaları, 2.000'den fazla kaynaktan toplanan, temizlenen ve ilişkilendirilen doğrulanmış, özel veri setimiz kullanılarak eğitilir. ÇOK YAKINDA: Üretken yapay zeka yetenek arama ve araştırması.
SeekOut
seekout.com
SeekOut, insanlara öncelik veren yetenek optimizasyon platformuyla binlerce kuruluşun büyük yetenekleri işe almasına, büyütmesine ve elinde tutmasına yardımcı oluyor. Dijital çağımızda kuruluşlar veriyle dolup taşıyor; ancak çok az kişi çalışanlarını derinlemesine anlıyor çünkü insanların verileri izole edilmiş ve bağlantısı kesilmiş durumda. Çalışanlarınız gerçek fark yaratanlardır; onların tutkularını, deneyimlerini ve onları gitmek istedikleri yere götürecek fırsatları öğrendikten sonra onların becerilerini, yeteneklerini ve kariyer yollarını işin ihtiyaçlarına daha iyi uyarlayabilirsiniz. SeekOut, sahip olduğunuz kişileri büyütmenize ve ihtiyaç duyduğunuz kişileri bulmanıza yardımcı olmak için yetenek edinme, yetenek yönetimi ve yetenek analitiğini birleştirir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en değerli 10 şirketten altısı, yetenekleri yönetmek ve işe almak için tek platform olarak SeekOut'a güveniyor. SeekOut yakın zamanda Forbes'un Amerika'nın En İyi Startup İşverenleri listesinde 500 arasında 26. sırada yer aldı, yılın GeekWire Startup'ı seçildi, The Information'ın İzlenecek 50 Startup listesinde B2B kategorisinde ikinci sırada yer aldı ve Madrona'nın Intelligent Apps Top 40 listesine dahil edildi. liste. 2017 yılında kurulan SeekOut, 189 milyon dolar fon topladı, Tiger Global Management, Madrona Venture Group, Mayfield ve Founders Circle Capital tarafından destekleniyor ve 1,2 milyar dolar değerinde. Daha fazla bilgi için www.seekout.com adresini ziyaret edin.
Bryq
bryq.com
Bryq, kuruluşların doğru kişileri hızlı bir şekilde işe almasına ve mevcut yeteneklerin tam potansiyellerini gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir yetenek istihbaratı platformudur. I-O psikolojisindeki en son gelişmelerden yararlanan Bryq, İK profesyonellerinin ve liderlerinin işe alma maliyetlerini azaltmasına, çalışan performansını artırmasına ve yetenekleri etkili bir şekilde yönetmesine olanak tanıyan yapay zeka odaklı bir platform sunuyor. Bryq şirket içi mobiliteyi destekler, öğrenme ve gelişim kültürünü teşvik eder, çalışan motivasyonunu artırır, büyüme alanlarını belirler ve en iyi performans gösterenleri tahmin eder; tüm bunlar yalnızca sezgiyi değil verileri de kullanır. Bryq ile aynı zamanda istihdam yasalarına uyumu sağlayabilir ve işe alımda önyargı riskini önemli ölçüde azaltabilirsiniz.
Untapped
untapped.io
Untapped, işletmelerin çeşitli ekipleri etkili bir şekilde işe almasına yardımcı olan hepsi bir arada çeşitlilik işe alım platformudur. Yetenek her yerde; fırsat değil. Bunu hızlı bir şekilde değiştirmek için buradayız. Untapped, şirketlerin çeşitli ekipleri işe alırken tahmin yürütmeyi ortadan kaldırdığı yerdir. Yaratıcılıklarını, yeniliklerini ve büyümelerini dönüştürdükleri yer burasıdır. Ve toplumun talep ettiği değişimi yaratmak için hedefleri eyleme dönüştürdükleri yer. Neden? Çünkü çeşitlilik bekleyemez ve beklemeyecektir. Gelecek sana benziyor.
Screenloop
screenloop.com
Screenloop, yeni nesil ATS'yi Otomatik Planlama, Yapay Zeka Not Alma, Arka Plan Kontrolleri, Analitik, İşe Alma Kalitesi ve daha fazlasını içeren yapay zeka destekli çözümler ve otomasyonla tek bir yerde uygun bir şekilde birleştiren üstün Yetenek Operasyonları Platformudur. İK, Yetenek ve İnsan profesyonellerine ve yeni kurulan şirketler, küçük ve büyük işletmelerdeki işe alım ekiplerine hitap eder.
Findem
findem.ai
Findem, işe alım sürecini daha verimli ve etkili hale getirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir Yetenek Kazanma ve Yönetim Platformudur. Araç, yetenek kaynağı bulmayı, işe alım yönetimini desteklemek ve yetenek analitiğine dayalı derin içgörüler sağlamak için bir dizi yetenek sunar. Kapsamlı verilerden ve yapay zekadan yararlanan Findem, işe alım sürecini optimize etmeyi ve doğru kişilerin daha hızlı işe alınmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Platform, Yetenek Kaynak Kullanımı, Pazar İstihbaratı, Yetenek Analitiği, Aday Yeniden Keşfi, Yetenek CRM ve daha fazlası gibi işlevleri kapsar. Findem, işe alımın ötesinde, çok kanallı yetenek edinimi, çeşitlilik işe alımı, yetenek içgörüleri ve proaktif yetenek yetiştirme için de çözümler sunmaktadır. Platform, 3D verilerin kullanımıyla dinamik, kapsamlı yetenek verileri sağlayarak kuruluşların daha iyi planlama yapmasına, daha hızlı karar vermesine ve çeşitliliği artırmasına olanak tanıyor. Platform, organizasyonları, koğuş özgeçmiş analizinin ötesine geçen ve yetenek stratejisine yönelik daha stratejik ve bütünsel bir yaklaşım için karmaşık niteliklere odaklanan veri odaklı içgörüler ve zekayla güçlendirir.
WayUp
wayup.com
Keşfedilecek ve işe alınacak nitelikli ve çeşitli adaylar için sektör lideri. İş ve staj fırsatlarını arayın, kariyer tavsiyelerine erişin ve en iyi işverenlerle doğrudan bağlantı kurun.
Textio
textio.com
Textio, çalışanların yaşam döngüsü boyunca en kritik anlarda önyargıyı ortadan kaldırarak şirketlerin çeşitli ekipleri işe almasına ve elinde tutmasına yardımcı olur. En iyi işe alınanlarınız istifa ederse işe almanın bir önemi yoktur. Textio, çeşitli yetenekleri kendine çekerek ve kariyer gelişimlerini destekleyerek yüksek performanslı ekipler oluşturmanızı sağlayacak araçları sağlar.
PowerToFly
powertofly.com
İşyerinde ve ötesinde aidiyeti bulun. Açık pozisyonlara başvurun, işe alım yöneticileriyle ağ kurun, çeşitli profesyonellerle bağlantı kurun, becerilerinizi geliştirin ve daha fazlasını evinizin rahatlığında (veya nerede olursanız olun!)
hireEZ
hireez.com
HireEZ, giden işe alımı kolaylaştırmak için büyük ve küçük ekiplerin işe alınmasına yönelik tüm işe alım çabalarını merkezileştiren, ödüllü, uçtan uca giden bir işe alım platformudur. 800 milyondan fazla açık web profilinde ve 45'ten fazla platformda hızlı ve basit Yapay Zeka Kaynak Kullanımı deneyimini yaşayın. Şablonlar, sıralar, takip ve takvim planlamayla kişiselleştirilmiş işe alım kampanyalarını otomatikleştirin ve oluşturun. Sıfıra yakın yönetim ve güvenli bir veri merkezi ile önceden silolara yerleştirilmiş verileri merkezileştirmek, yenilemek ve yeniden keşfetmek için yetenek veri bulutumuzla işe alım kalitesine ulaşın. Daha fazla bilgi için, rentez.com adresini ziyaret edin.
Toggl Hire
toggl.com
Beceriye dayalı işe alım. Doğru yetenek. Daha iyi takımlar. Toggl Hire olarak becerilere inanıyoruz. Şu önemli soruları yanıtlamanıza yardımcı olarak iş için doğru kişiyi işe almanıza yardımcı oluyoruz: "Bu kişinin becerileri iş için en iyisi mi?
Inclusively
inclusively.com
Kapsayıcılık Yeni Verimliliktir Günümüzün hızla değişen iş ortamında Inclusively, işyeri başarısının gerçekte ne anlama geldiğini yeniden tanımlama hareketine öncülük ediyor. Üretkenliği, uyumluluğu ve katılımı sinerjilendirerek, çeşitli ekipler ve benzersiz sonuçlar arasındaki yadsınamaz bağlantıyı vurguluyoruz. Misyonumuz kapsayıcılığı teşvik etmenin ötesine geçiyor; Kuruluşların bu yeni çalışma çağında yalnızca uyumlu olmalarını değil aynı zamanda başarılı olmalarını da sağlıyoruz. Inclusively ile her kuruluş, çeşitliliğe sahip ve canlı bir iş gücünün eşsiz becerisinden yararlanma gücüne sahiptir. Ele Aldığımız Zorluklar: Elde Tutma ve Üretkenlik: 150 milyar ABD Doları tutarındaki yıllık üretkenlik kayıplarının kökeni, akıl sağlığı ve kronik hastalıklarla ilgili sorunlara kadar uzanabilir. Inclusively'nin özel yaklaşımı, bu zorluklar uygun bir şekilde ele alındığında üretkenlikte %72'lik bir artış ve elde tutma oranında %90'lık etkileyici bir artış gösterdi. Çeşitlilik ve Uyumluluk: İşgücünün %30'u federal engellilik tanımına uysa bile, yalnızca küçük bir kesim, yaklaşık %3-5'i, engelliliklerini açıklama konusunda rahat hissediyor. Misyonumuz, kuruluşları şeffaflık ve kapsayıcılığın doğasında olduğu bir ahlak anlayışına doğru yönlendirmektir. Kapsayıcı Nasıl Fark Yaratır: Hazırlanın: Gerçek bir katılım temelinden başlayarak, mevcut süreçleri derinlemesine inceliyoruz, temel çalışan içgörülerini topluyoruz ve büyüme vektörlerini vurgulamak için sektör karşılaştırmalarını kullanıyoruz ve tüm bunları yaparken ileriye yönelik net bir yol çiziyoruz. İşe Alma: Geniş ortak ağımız bizi çeşitli aday rezervuarlarıyla donatıyor. Son teknolojiye sahip yapay zeka sistemimiz sayesinde adayların güçlü yönlerine ve hedeflerine uygun roller bulmasını sağlıyoruz. Geliştirilmiş entegrasyonumuz, kolaylaştırılmış bir işe alım süreci sağlar. Elde Tutma: Inclusively ile konaklama taleplerinde gezinmek bir zorluktan fırsata dönüştürülüyor. Kuruluşların, modern iş gücünün, özellikle de dinamik Z kuşağının ihtiyaçlarını ve isteklerini yansıtarak ortamlarını uyarlamalarına olanak sağlıyoruz. Destek: Özellik ve araçların ötesinde, sadık Müşteri Başarısı ekibimiz, kuruluşunuzun genel hedeflerini destekler. Strateji formülasyonundan KPI uyumuna ve ölçeklenebilir kapsayıcı çabaları teşvik etmeye kadar, biz sizin özel ortaklarınızız. Kapsayıcı Topluluğumuz, paylaşılan bilgi ve karşılıklı büyüme alanını teşvik ederek bu yolculuğu daha da güçlendiriyor. Sonuç: Kapsayıcı yalnızca bir çözüm değildir; iş yerlerini nasıl tasavvur ettiğimizdeki paradigma değişiminin temel taşıdır. Müşterileri için etkili teklifler arayan fayda komisyoncuları için Inclusively altın standart olarak ortaya çıkıyor. Geleceğin işyerini sadece hayal etmiyoruz, aynı zamanda aktif olarak şekillendiriyoruz: uyarlanabilir, kapsayıcı ve gelişen. Bizimle bu dönüştürücü yolculuğun bir parçası olun.
Rolebot
rolebot.io
Rolebot, Giden İşe Alım çabalarınız için Tak ve Çalıştır Çerçevenizdir. Yapay zeka tarafından desteklenen Rolebot, sizin ve Teknik Destek ekibinizin, manuel kaldırma veya zaman kaybı olmadan, giden kaynak bulma ve katılım çabalarını ölçeklendirmesine ve günlük getiriyi ölçmesine olanak tanır. Profil bazında sıkıcı aramaya elveda deyin. Aynı üretkenliği ve daha fazlasını günde 10/dakikanın altında bir sürede elde edin. Rolebot'un müşterileri arasında şunlar yer almaktadır: Snowflake, Sandvik ve USC
HootRecruit
hootrecruit.com
HootRecruit (eski adıyla IQRecruit), doğru yeteneği bulmanın ve işe almanın daha iyi bir yoludur. İster işe alım uzmanı, ister işe alım yöneticisi veya kurucu olun, platformumuz nitelikli adayları bulmanızı ve açık pozisyonlarınızı doldurmak için onlarla bağlantı kurmanızı kolaylaştırır.
Cangrade
cangrade.com
Cangrade'in 10 kat daha doğru İK çözümleriyle öne çıkan bir iş gücü oluşturun ve elinizde tutun. Önyargısız yetenek içgörüleriyle donatılmış Cangrade'in işe alım öncesi değerlendirmeleri, video görüşmeleri, referans kontrolü ve e-öğrenme, büyük resme ve insani kısma odaklanabilmeniz için hızlı, başarılı, verilere dayalı yetenek kararları vermenize yardımcı olur. insan kaynakları. Cangrade'in önyargısız, uyumlu ve güvenli işe alma ve yetenek yönetimi platformuyla ekibinizin işe alma ve yetenek yönetimi süreçlerinde devrim yaratın. Wayfair, FDNY, Unum, Lamar Reklamcılık ve Uygulamalı Endüstriyel Teknolojiler gibi şirketlerin güvendiği. Başlamak için www.cangrade.com adresini ziyaret edin veya [email protected] adresinden bize e-posta gönderin.
Vervoe
vervoe.com
Vervoe'nun misyonu, işe alımları geçmişe göre değil, liyakate göre yapmaktır. İşverenlerin işe alım kararlarını, adayların kağıt üzerinde ne kadar iyi göründükleri yerine işi gerçekte ne kadar iyi yapabildiklerine göre vermelerine yardımcı oluyoruz. Vervoe, geleneksel işe alma sürecini beceri değerlendirmeleriyle değiştiriyor ve her adaya işle ilgili görevleri yerine getirerek yeteneklerini sergileme fırsatı veriyor. Daha sonra Vervoe, adayları performanslarına göre otomatik olarak sıralamak için makine öğrenimi modellerini kullanıyor. Dünyanın her yerindeki irili ufaklı şirketler, en iyi performans gösterenleri işe almak için Vervoe'yu kullanıyor. Müşterilerimiz özgeçmiş yapmak, telefon taraması yapmak veya rastgele veri noktalarına güvenmek için zaman harcamazlar. Bunun yerine, adayların işe alınacağı ortamları simüle eden kapsamlı iş değerlendirmeleriyle, insanların işi almadan önce işi yaptıklarını görüyorlar. Vervoe, aday becerilerini değerlendirmenin en öngörücü yoludur.
Jopwell
jopwell.com
Siyahi, Latin kökenli ve Kızılderili profesyoneller için kariyer gelişimi. Jopwell'in misyonu, siyahilerin, Latin kökenlilerin ve Kızılderililerin işgücündeki temsilinin arttırılması üzerinde önemli, ölçülebilir bir etki yaratmaktır. Jopwell, üyelerimizin işe özgün kişiliklerini getirebilecekleri kapsayıcı işyerleri inşa etmek için çabalıyor. Bunu, şirketlere farklı ırklardan topluluklara yönelik işe alım, pazarlama ve elde tutma çabalarında yardımcı olarak yapıyoruz.
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics platformu esnektir, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilir ve değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlar. Yapay zeka (AI) algoritmaları sözlüğünüzü analiz edip ölçerek başlar. Daha sonra genişletilmiş yazma ortamımız iyileştirmeleri hesaplar ve personelinizin harika içerik yazmasına yardımcı olur. Sonuç olarak işletmenizi bir sonraki aşamaya yükseltirsiniz; böylece şirketinizin marka kimliğiyle tutarlı bir şekilde uyum sağlar, hedef kitlenize hitap eder, çeşitlilik ve katılım hedeflerine ulaşır, bulunabilirliği artırır ve dönüşümü artırırsınız. Textmetrics ile mümkün olan her şekilde seviye atlayacaksınız.
Datapeople
datapeople.io
Doğru adaylar size gelmeli. Gelen işe alım, işe almanın en adil ve etkili yoludur. Ancak doğru bilgi olmadan nitelikli, çeşitli aday havuzlarını çekemez veya ilerletemezsiniz. Datapeople, işe alım sürecinizi, gelen iletişimin en iyi aday ve işe alım kaynağınız olmasını sağlayacak şekilde dönüştürür - bir kafa karışıklığı kaynağı değil.