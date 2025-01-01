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Çeşitlilik İşe Alma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Peru
Çeşitlilik işe alım yazılımı, şirketlerin mevcut ve gelecekteki açık pozisyonlar için nitelikli başvuru sahiplerini bulmayı otomatikleştirmesine yardımcı olur. Bu araçlar, İK personeline, işe alım yöneticilerine ve işe alım uzmanlarına, işe alma ve görüşme süreçleri boyunca bilinçsiz önyargıları azaltma konusunda yardımcı olur. Yapay zekayı kullanan çeşitlilik işe alım çözümleri, iş tanımlarını geliştirir, uygun adayları belirler ve kapsamlı aday profilleri derler. Bu çözümler genellikle istenmeyen önyargıları önlemek için ad, geçmiş, cinsiyet ve eğitim gibi aday bilgilerini anonimleştirmeye yönelik özellikler sunar. Kapsayıcı işe alma platformları aynı zamanda tarafsız iş tanımlarının oluşturulmasını ve dağıtılmasını, başvuru sahibi yönetimini ve takibini ve ayrıca başvuru sahibi verilerinin düzenlenmesini kolaylaştırır. Bu çözümler genellikle İK departmanlarına entegre edilir ve sıklıkla başvuru takip sistemleri (ATS), iş panoları ve diğer işe alım otomasyon yazılımları ile arayüz oluşturur.
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HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı, değerlendirmeler, metin özellikli işe alma araçları ve sohbete dayalı yapay zeka sohbet robotları içeren uçtan uca İşe Alma Deneyimi Platformunuzdur. HireVue ile daha hızlı, daha adil ve daha dostane bir işe alım süreci oluşturun. Kurumsal düzeydeki yazılımımız, işe ...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (yaygın olarak Greenhouse olarak bilinir), merkezi New York City'de bulunan ve hizmet olarak işe alım yazılımı sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2012 yılında Daniel Chait ve Jon Stross tarafından kuruldu. Şirket, 2013 yılındaki tohum turunda 2,7 milyon dolar, 2014 yılı...
Loxo
loxo.co
Loxo, 1 numaralı Yetenek İstihbarat Platformu ve işe alım yazılımında dünya lideridir. Bildiğimiz eski ATS, 5 yıl içinde var olmayacak. Loxo, işe alım yaşam döngüsünün tamamını tek bir kayıt sistemi yazılım platformu aracılığıyla yönetmek üzere tasarlandı; eski ATS'nin yerini alıyor ve bu süreçte ço...
Gem
gem.com
Gem, TA ekiplerinin sevdiği yapay zeka destekli işe alma platformudur. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza, daha hızlı işe almanıza ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olurken aynı zamanda işe alım görevlilerine kullanımı kolay buldukları bir çözüm sunar. Gem'i hepsi bir arada işe alım platformu...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter tarafından sunulan VidInterviewing, dünyanın en gelişmiş video röportaj platformudur. Sistemimiz, her türlü işe alım senaryosunu karşılayacak şekilde özelleştirilebilen, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeler sunar ve her büyüklükteki şirketin daha kaliteli başvuru sahiplerini daha...
Vizzy
vizzy.com
Daha önce görülmemiş bir yetenek nesli görmek için CV'yi yeniden tasarlamak Erken Kariyer işe alım ortamı, işletmelerin Z Kuşağı yetenek havuzunu çekmek ve anlamak için yenilikçi yöntemler aramasıyla hızla gelişiyor. Geleneksel özgeçmişler genellikle bir adayın gerçek özünü yakalamakta başarısız olu...
ClearCompany
clearcompany.com
Yaklaşık 3.000 kuruluşun çalışanları işe almasına, artırmasına, tanımasına ve elinde tutmasına yardımcı oluyoruz. ClearCompany'nin uçtan uca Yetenek Yönetimi platformu, 2004 yılından bu yana binlerce şirketin çalışan yolculuğunun her aşamasında insanları güçlendirerek yetenekleri en üst düzeye çıkar...
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher, pasif adayları bulmak için tasarlanmış bir Yapay Zeka işe alım aracıdır ve işe alım görevlilerinin kaynak bulma sürecinden ziyade aday deneyimine daha fazla odaklanmasına olanak tanır. Bu yazılım, yeterince temsil edilmeyen yeteneklerin işe alınmasına yardımcı olur ve iyi temsil edilen bir...
Pymetrics
pymetrics.com
pymetrics, yetenek yaşam döngüsü boyunca daha verimli, etkili ve adil bir işe alım süreci oluşturmak için veriye dayalı davranışsal öngörüleri ve denetlenen yapay zekayı kullanarak işe alım ve yetenek yönetimini yeniden tanımlayan bir sosyal beceri platformudur.
Eightfold AI
eightfold.ai
Sekiz katlı yapay zekanın pazar lideri Yetenek İstihbaratı Platformu, kuruluşların en iyi performans gösterenleri elde tutmasına, işgücünün becerilerini artırmasına ve yeniden becerilerini geliştirmesine, yetenekleri verimli bir şekilde işe almasına ve çeşitlilik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur...
Triplebyte
triplebyte.com
Özgeçmişler gerçek teknik becerilerin güvenilmez göstergeleridir. Teknoloji ekranlarında zaman kaybetmeden önce yetenekli başvuru sahiplerini belirlemek için Triplebyte'ın veri destekli değerlendirmesini kullanın. Screen, başvuranların gerçek teknik becerilerini ölçmek için Triplebyte'ın standartlaş...
Draup
draup.com
Draup, hem İK hem de satış liderleri için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. İK liderleri için iş gücü planlamasını, yetenek alımını ve beceri gelişimini destekleyecek derin bilgiler ve veriler sunar. İK liderleri, gerçek zamanlı yetenek verileriyle sektör trendlerini anlayabilir, yet...
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch, Z kuşağının iş bulma şeklini değiştiren işe alım otomasyon platformudur. RippleMatch, iş panolarını eşleştirme ve otomasyonla değiştirerek, hem işverenler hem de iş arayanlar için işe alım sürecinin en yoğun zaman alan kısımlarını ortadan kaldırıyor. Önde gelen işverenler çeşitli, yükse...
Pinpoint
pinpointhq.com
iş akışları, güzel raporlar ve daha kolay bir işe alım süreci; yalnızca adaylarınız için değil, kendi ekibiniz için de. Pinpoint ile daha iyi işe alım kararlarını daha hızlı alın.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI, kuruluşların işe ve kuruluşa en uygun adayları belirlemesine, katılımına ve işe almasına yardımcı olur ve adayın kuruluşta kalma ve iyi performans gösterme olasılığını tahmin etmek için tahmine dayalı analitiği kullanır.
Applied
beapplied.com
Etik ve verimli bir işe alım platformuyla işe almanın geleceğini inşa edin. Sistematik önyargıları sürdüren geleneksel işe alımlara karşı çıkın. En iyi adayları tahmin eden ve en iyi ekipleri oluşturan işe alım yazılımı.
The Muse
themuse.com
Muse, şirketlerin işveren markası hikayelerini ilgi çekici içerik ve marka güçlendirme kampanyaları aracılığıyla anlatarak, işe alım maliyetlerinin azalmasına, daha hızlı doldurma sürelerine ve geleneksel iş kurullarına kıyasla daha iyi elde tutma oranlarına yol açarak, şirketlerin çeşitli ve uygun ...
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore, yetenek edinme ve yetenek yönetimi süreçlerinde İK dönüşümüne yönelik çözümler sunan, yapay zeka destekli bir araçtır. Açıklanabilir yapay zeka, otomasyon ve derin entegrasyonlar kullanan HiredScore, doğru paydaşlara doğru zamanda proaktif, eyleme yön veren öneriler sunar. Araç, kuruluş...
Censia
censia.com
Censia, işe alımdan insan sermayesi yönetimine, yönetici arama ve iş gücü planlamasına kadar mevcut yetenek iş akışlarınıza yapay zeka destekli yetenek zekası ekler. Kusursuz entegrasyonumuz üç düzeyde gelir: yerel, standart ve temel) ve ayrıca bunu bir bulut çözümü olarak kullanabilir veya API arac...
SeekOut
seekout.com
SeekOut, insanlara öncelik veren yetenek optimizasyon platformuyla binlerce kuruluşun büyük yetenekleri işe almasına, büyütmesine ve elinde tutmasına yardımcı oluyor. Dijital çağımızda kuruluşlar veriyle dolup taşıyor; ancak çok az kişi çalışanlarını derinlemesine anlıyor çünkü insanların verileri i...
Bryq
bryq.com
Bryq, kuruluşların doğru kişileri hızlı bir şekilde işe almasına ve mevcut yeteneklerin tam potansiyellerini gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir yetenek istihbaratı platformudur. I-O psikolojisindeki en son gelişmelerden yararlanan Bryq, İK profesyonellerinin ve liderlerinin işe alma maliyetlerini...
Untapped
untapped.io
Untapped, işletmelerin çeşitli ekipleri etkili bir şekilde işe almasına yardımcı olan hepsi bir arada çeşitlilik işe alım platformudur. Yetenek her yerde; fırsat değil. Bunu hızlı bir şekilde değiştirmek için buradayız. Untapped, şirketlerin çeşitli ekipleri işe alırken tahmin yürütmeyi ortadan kald...
Screenloop
screenloop.com
Screenloop, yeni nesil ATS'yi Otomatik Planlama, Yapay Zeka Not Alma, Arka Plan Kontrolleri, Analitik, İşe Alma Kalitesi ve daha fazlasını içeren yapay zeka destekli çözümler ve otomasyonla tek bir yerde uygun bir şekilde birleştiren üstün Yetenek Operasyonları Platformudur. İK, Yetenek ve İnsan pro...
Findem
findem.ai
Findem, işe alım sürecini daha verimli ve etkili hale getirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir Yetenek Kazanma ve Yönetim Platformudur. Araç, yetenek kaynağı bulmayı, işe alım yönetimini desteklemek ve yetenek analitiğine dayalı derin içgörüler sağlamak için bir dizi yetenek sunar. Kapsam...
WayUp
wayup.com
Keşfedilecek ve işe alınacak nitelikli ve çeşitli adaylar için sektör lideri. İş ve staj fırsatlarını arayın, kariyer tavsiyelerine erişin ve en iyi işverenlerle doğrudan bağlantı kurun.
Textio
textio.com
Textio, çalışanların yaşam döngüsü boyunca en kritik anlarda önyargıyı ortadan kaldırarak şirketlerin çeşitli ekipleri işe almasına ve elinde tutmasına yardımcı olur. En iyi işe alınanlarınız istifa ederse işe almanın bir önemi yoktur. Textio, çeşitli yetenekleri kendine çekerek ve kariyer gelişimle...
PowerToFly
powertofly.com
İşyerinde ve ötesinde aidiyeti bulun. Açık pozisyonlara başvurun, işe alım yöneticileriyle ağ kurun, çeşitli profesyonellerle bağlantı kurun, becerilerinizi geliştirin ve daha fazlasını evinizin rahatlığında (veya nerede olursanız olun!)
hireEZ
hireez.com
HireEZ, giden işe alımı kolaylaştırmak için büyük ve küçük ekiplerin işe alınmasına yönelik tüm işe alım çabalarını merkezileştiren, ödüllü, uçtan uca giden bir işe alım platformudur. 800 milyondan fazla açık web profilinde ve 45'ten fazla platformda hızlı ve basit Yapay Zeka Kaynak Kullanımı deneyi...
Toggl Hire
toggl.com
Beceriye dayalı işe alım. Doğru yetenek. Daha iyi takımlar. Toggl Hire olarak becerilere inanıyoruz. Şu önemli soruları yanıtlamanıza yardımcı olarak iş için doğru kişiyi işe almanıza yardımcı oluyoruz: "Bu kişinin becerileri iş için en iyisi mi?
Inclusively
inclusively.com
Kapsayıcılık Yeni Verimliliktir Günümüzün hızla değişen iş ortamında Inclusively, işyeri başarısının gerçekte ne anlama geldiğini yeniden tanımlama hareketine öncülük ediyor. Üretkenliği, uyumluluğu ve katılımı sinerjilendirerek, çeşitli ekipler ve benzersiz sonuçlar arasındaki yadsınamaz bağlantıyı...
Rolebot
rolebot.io
Rolebot, Giden İşe Alım çabalarınız için Tak ve Çalıştır Çerçevenizdir. Yapay zeka tarafından desteklenen Rolebot, sizin ve Teknik Destek ekibinizin, manuel kaldırma veya zaman kaybı olmadan, giden kaynak bulma ve katılım çabalarını ölçeklendirmesine ve günlük getiriyi ölçmesine olanak tanır. Profil...
HootRecruit
hootrecruit.com
HootRecruit (eski adıyla IQRecruit), doğru yeteneği bulmanın ve işe almanın daha iyi bir yoludur. İster işe alım uzmanı, ister işe alım yöneticisi veya kurucu olun, platformumuz nitelikli adayları bulmanızı ve açık pozisyonlarınızı doldurmak için onlarla bağlantı kurmanızı kolaylaştırır.
Cangrade
cangrade.com
Cangrade'in 10 kat daha doğru İK çözümleriyle öne çıkan bir iş gücü oluşturun ve elinizde tutun. Önyargısız yetenek içgörüleriyle donatılmış Cangrade'in işe alım öncesi değerlendirmeleri, video görüşmeleri, referans kontrolü ve e-öğrenme, büyük resme ve insani kısma odaklanabilmeniz için hızlı, başa...
Vervoe
vervoe.com
Vervoe'nun misyonu, işe alımları geçmişe göre değil, liyakate göre yapmaktır. İşverenlerin işe alım kararlarını, adayların kağıt üzerinde ne kadar iyi göründükleri yerine işi gerçekte ne kadar iyi yapabildiklerine göre vermelerine yardımcı oluyoruz. Vervoe, geleneksel işe alma sürecini beceri değerl...
Jopwell
jopwell.com
Siyahi, Latin kökenli ve Kızılderili profesyoneller için kariyer gelişimi. Jopwell'in misyonu, siyahilerin, Latin kökenlilerin ve Kızılderililerin işgücündeki temsilinin arttırılması üzerinde önemli, ölçülebilir bir etki yaratmaktır. Jopwell, üyelerimizin işe özgün kişiliklerini getirebilecekleri k...
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics platformu esnektir, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilir ve değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlar. Yapay zeka (AI) algoritmaları sözlüğünüzü analiz edip ölçerek başlar. Daha sonra genişletilmiş yazma ortamımız iyileştirmeleri hesaplar ve personelinizin harika içerik yazmasına yard...
Datapeople
datapeople.io
Doğru adaylar size gelmeli. Gelen işe alım, işe almanın en adil ve etkili yoludur. Ancak doğru bilgi olmadan nitelikli, çeşitli aday havuzlarını çekemez veya ilerletemezsiniz. Datapeople, işe alım sürecinizi, gelen iletişimin en iyi aday ve işe alım kaynağınız olmasını sağlayacak şekilde dönüştürür...