En Popüler Son Eklenenler Çeşitlilik İşe Alma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Faroe Adaları

Çeşitlilik işe alım yazılımı, şirketlerin mevcut ve gelecekteki açık pozisyonlar için nitelikli başvuru sahiplerini bulmayı otomatikleştirmesine yardımcı olur. Bu araçlar, İK personeline, işe alım yöneticilerine ve işe alım uzmanlarına, işe alma ve görüşme süreçleri boyunca bilinçsiz önyargıları azaltma konusunda yardımcı olur. Yapay zekayı kullanan çeşitlilik işe alım çözümleri, iş tanımlarını geliştirir, uygun adayları belirler ve kapsamlı aday profilleri derler. Bu çözümler genellikle istenmeyen önyargıları önlemek için ad, geçmiş, cinsiyet ve eğitim gibi aday bilgilerini anonimleştirmeye yönelik özellikler sunar. Kapsayıcı işe alma platformları aynı zamanda tarafsız iş tanımlarının oluşturulmasını ve dağıtılmasını, başvuru sahibi yönetimini ve takibini ve ayrıca başvuru sahibi verilerinin düzenlenmesini kolaylaştırır. Bu çözümler genellikle İK departmanlarına entegre edilir ve sıklıkla başvuru takip sistemleri (ATS), iş panoları ve diğer işe alım otomasyon yazılımları ile arayüz oluşturur.