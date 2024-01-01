Çeşitlilik ve Katılım Danışmanlık Firmaları - En Popüler Uygulamalar
Çeşitlilik ve katılım danışmanları, şirketlerin çeşitlilik içeren ve kapsayıcı ortamları teşvik etmelerine yardımcı olmada önemli bir rol oynamaktadır. Kuruluşlarda kapsayıcı kültürler geliştirmek için işletmelerle, yöneticilerle ve İK profesyonelleriyle işbirliği yaparlar. Danışmanlar, müşterinin organizasyonunu ve endüstrisini kapsamlı bir şekilde araştırarak iyileştirmeye açık alanları belirler ve değişim için uygulanabilir stratejiler tasarlar. Uzmanlıkları, şirketlere ve İK departmanlarına, işe alım ve mülakat süreçleri boyunca bilinçsiz önyargıları azaltmada yardımcı olmaya, böylece mevcut ve gelecekteki boş pozisyonlar için nitelikli ve çeşitli adayların kaynak bulmasını artırmaya kadar uzanır. Bu danışmanlar tarafından sağlanan hizmetler, diğerlerinin yanı sıra aday edinme ve yerleştirme, liderlik gelişimi, çeşitlilik işe alım taktikleri, bilinçsiz önyargı farkındalığı eğitimi ve çeşitlilik ve katılım girişimleri için strateji danışmanlığını kapsayabilir.
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Mathison
mathison.io
Mathison, liderlerin daha adil ve kapsayıcı işyerleri oluşturmasına yardımcı olan DEI İstihbarat platformudur. Kuruluşun her düzeyinde fırsat eşitliğini hızlandıran niteliksel ve niceliksel işgücü verileri ve akıllı önerilerle sizi destekliyoruz. Uzman araçlar, kaynaklar ve eğitimden oluşan kombinas...
Kanarys
kanarys.com
Bütünsel DEI Değerlendirmeleri, Karşılaştırma ve Çözümler ile iş yerinizde katılımı ve eşitliği geliştirin