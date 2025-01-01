Görüntülü Reklam Tasarım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Görüntülü reklam tasarım yazılımı, kullanıcıların dijital reklam kampanyalarına özel olarak çeşitli boyutlarda görseller oluşturmasına olanak tanır. Pazarlama ve reklam ekipleri bu yazılımı, bir tasarımcıya ihtiyaç duymadan, ürünlerini tanıtan veya harekete geçirici mesaj sağlayan grafik reklamlar oluşturmak için kullanabilir. Görüntülü reklam tasarım yazılımıyla kullanıcılar statik, animasyonlu veya etkileşimli banner'lar oluşturabilir. Kendi görsellerini yükleyebilir veya genellikle bu araçların sunduğu önceden hazırlanmış şablonlardan oluşan bir kitaplığı kullanabilirler. Kullanıcılar bir reklam oluşturduktan sonra yazılımın sağladığı hedefleme seçeneklerini, anahtar kelimeleri ve yeniden pazarlama özelliklerini kullanarak reklamın doğru hedef kitleye ulaşmasını sağlayabilirler. Bu araçları etkili bir şekilde kullanmak için herhangi bir ön teknik bilgiye gerek yoktur çünkü bunlar genellikle sürükle ve bırak düzenleme yetenekleri içerir. Çeşitli arka planlar ve resimler eklemek gibi ek düzenleme işlevleri de mevcuttur. Yazılım genellikle görüntülerin çeşitli dosya formatlarında kaydedilmesine izin verir. Üstelik bu çözümlerle reklam performansı takip edilebiliyor ve kullanıcılar, reklamlarının belirli hedeflere uygun olmasını sağlamak için gerçek zamanlı değişiklikler yapabiliyor.
Yeni Uygulama Gönder
Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir grafik tasarım platformudur.
Fotor
fotor.com
Fotor, metin tariflerinden görseller oluşturmanın yanı sıra fotoğrafları düzenlemeyi ve geliştirmeyi sağlayan çeşitli araçlar sunan bir uygulamadır.
Animaker
animaker.com
Animaker, kullanıcıların dakikalar içinde 2D ve canlı animasyonlu videolar oluşturmasını sağlayan çevrimiçi bir platformdur.
Genially
genial.ly
Genially, etkileşimli sunumlar, infographics ve eğitim materyalleri oluşturmak için kullanılan kullanıcı dostu bir web tabanlı platformdur.
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate, kullanıcıların çeşitli görsel içerikleri kolayca oluşturmasını sağlayan bir grafik tasarım platformudur.
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, içerik oluşturma, işbirliği ve sosyal medya paylaşımı için kullanılan kullanıcı dostu bir platformdur.
Prezi
prezi.com
Prezi, kullanıcıların etkileşimli sunumlar ve görseller oluşturmasına yardımcı olan çevrimiçi bir içerik tasarımı ve iletişim aracıdır.
Piktochart
piktochart.com
Piktochart, görsel içerikler tasarlamak ve videoları düzenlemek için kullanıcı dostu bir platformdur. Infografik, sunum ve diğer materyalleri kolayca oluşturur.
Wepik
wepik.com
Wepik, kullanıcıların özelleştirilebilir şablonlarla sunumlar ve sosyal medya içerikleri oluşturmasını sağlayan sezgisel bir tasarım platformudur.
Artboard Studio
artboard.studio
Artboard Studio, kullanıcıların pazarlama materyalleri oluşturmasını sağlayan grafik ve hareket tasarımı platformudur.
Visme
visme.co
Visme, kullanıcıların ilgi çekici sunumlar, belgeler ve görsel raporlar oluşturmalarına olanak tanıyan bir tasarım platformudur.
Snappa
snappa.com
Snappa, kullanıcıların sosyal medya, bloglar ve reklamlar için profesyonel görselleri hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmasını sağlayan bir grafik tasarım aracıdır.
Creatopy
creatopy.com
Creatopy, işletmelerin özel reklamlar oluşturmasını, özelleştirmesini ve hızlı bir şekilde dağıtmasını sağlayan yapay zeka destekli bir platformdur.
FotoJet
fotojet.com
FotoJet, fotoğrafları kolaj, fotoğraf kartları ve grafikler haline getiren çevrimiçi bir tasarım uygulamasıdır. Kullanıcı dostu arayüzle tasarımlar oluşturmayı kolaylaştırır.
Marq
marq.com
Marq, organizasyonlar için profesyonel görsel içerik oluşturan, işbirliği ve marka yönetimi özellikleri sunan bir grafik tasarım aracıdır.
Baseline
baseline.is
Baseline, marka yönetimi, dijital varlık yönetimi ve içerik oluşturmayı birleştiren kullanıcı dostu bir platformdur.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker, sosyal medya için grafik tasarım yapmayı kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir uygulamadır. Şablonlar, özelleştirme ve içerik analizi sunar.
PhotoADKing
photoadking.com
FotoAdking, kullanıcıların broşürler, el ilanları ve sosyal medya reklamları gibi görsel içeriği kolayca tasarlamasını sağlayan bulut tabanlı bir grafik tasarım yazılımıdır.
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite, kod yazmadan etkileşimli uygulamalar ve dijital içerikler yaratmanıza olanak tanıyan çok yönlü bir platformdur.
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads uygulaması, dijital reklam kampanyalarını oluşturma, hedefleme ve yönetme imkanı sunar. Kullanıcılar kendi reklamlarını tasarlayabilir ve sonuçları takip edebilir.
Snapied
snapied.com
Snapied, sosyal medya gönderilerini, e-posta kampanyalarını ve diğer pazarlama içeriklerini tek bir platformda otomatikleştirmenizi sağlayan bir pazarlama aracıdır.
Clever Ads
cleverads.com
Clever Ads Banner Creator, etkili Google Görüntülü Reklamları oluşturmanıza yardımcı olur; manuel veya otomatik olarak banner reklamları tasarlayabilirsiniz.
Rocketium
rocketium.com
Rocketium, işletmelerin iletişim süreçlerini hızlandıran ve maliyetleri düşüren bir CreativeOps platformudur. Yapay zeka destekli yaratım ve analiz hizmeti sunar.
Designstripe
designstripe.com
Designstripe, kullanıcıların grafik tasarım projelerini oluşturmasına, yönetmesine ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir platformdur. Sezgisel arayüz ve bulut erişimi sunar.
Viewst
viewst.com
Viewst, tasarım ve pazarlama ekiplerinin reklamları birlikte oluşturup, ölçekli bir şekilde piyasaya sürmesine olanak tanır.
BannerBoo
bannerboo.com
BannerBoo, kodlama olmadan statik ve animasyonlu HTML5/GIF afişler oluşturmanızı sağlayan bir çevrimiçi araçtır.
Contentdrips
contentdrips.com
Contentdrips, kişisel markalar için en basit içerik oluşturma aracıdır. Instagram, LinkedIn ve Facebook reklamları için fotoğraf, kısa video ve kaydırmalı gönderiler hazırlar.
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi, dijital pazarlama ekipleri ve tasarımcılar için geliştirilen bir platformdur ve en iyi dijital reklamları hızlıca üretmelerini sağlar.
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise, dijital reklamların yaratımını, yayınını ve optimizasyonunu kolaylaştıran bir yönetim platformudur. Reklam kampanyalarını verimli bir şekilde yönetir.
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper, dijital pazarlama için yeni başlayanlar için reklam kampanyalarını oluşturma, yönetme ve optimize etme işlevleri sunan bir uygulamadır.
Bannernow
bannernow.com
BannerNow, yaratıcıları oluşturup yönetebileceğiniz, çeviri ve dağıtım yapabileceğiniz bir platformdur. Reklam kampanyalarınızı zamanlayabilir ve analizlerini inceleyebilirsiniz.
AdRapid
adrapid.com
Adrapid, dijital reklam kampanyalarını yönetmek, optimize etmek ve analiz etmek için tasarlanmış bir araçtır. Kullanıcıların hedef kitleye ulaşmalarını kolaylaştırır.
Flexitive
flexitive.com
Flexitive, kullanıcıların kapsamlı programlama bilgisi olmadan animasyonlu HTML5 içeriği tasarlayıp dağıtmasına olanak tanıyan bir dijital içerik oluşturma platformudur.
QwikBanners
qwikbanners.com
QwikBanners, afiş ve görsel içerik oluşturmayı kolaylaştıran bir dijital araçtır. Kodlama bilgisi olmadan hızlıca yüksek kaliteli pankartlar tasarlar ve özelleştirir.
© 2025 WebCatalog, Inc.