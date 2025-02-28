Görüntülü Reklam Tasarım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tonga

Rocketium

rocketium.com

Rocketium, kuruluşların iletişimlerini pazara daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle sunmalarına yardımcı olan çevik bir CreativeOps platformudur. Yapay zeka destekli yaratıcı üretimin, kesintisiz yaratıcı operasyonların ve güçlü yaratıcı analitiğin bir araya getirdiği güçle Rocketium, işletmelerin mevcut ekipleri, süreçleri ve araçlarıyla daha fazlasını yapmasına yardımcı olur. Rocketium, 021 Capital, 1Crowd, Blume Ventures ve Emergent Ventures gibi önemli yatırımcılar tarafından finanse ediliyor. Rocketium kurumsal CreativeOps'u aşağıdakilerle kolaylaştırıyor: 1. Yapay Zeka Destekli Yaratıcı Üretim: Geniş ölçekte özel reklam öğeleri üretin ve bunları çeşitli kanallar için çeşitli boyutlara otomatik olarak uyarlayın. Basit bir e-tablo içe aktarma işlemiyle anında kişiselleştirme ve deneme amaçlı varyantlar oluşturun. Yapay zeka metin yazarıyla deneyler için bağlamsal kopya oluşturun. Formatları ve boyutları platform yönergelerine göre optimize edin ve kusursuz entegrasyonlarla doğrudan yayınlayın. 2. Kesintisiz Tasarım Dışı İşlemler: Sorunsuz tasarım dışı işlemlerle hizmete geçişleri hızlandırın. Eylem Merkezindeki tüm projeleri kuşbakışı görün. Kanban panosunda yaratıcı özetler oluşturun, ekibin bant genişliğini anlayın ve yaratıcı projeler atayın. Medya kitaplığında üretim için varlıkları merkezileştirin, düzenleyin ve optimize edin. Doğrudan tasarım üzerine yapılan yorumlarla birden fazla ileri geri tartışmayı ortadan kaldırın. Otomatik marka uyumluluğu kontrolleriyle marka uyumluluğunu zahmetsizce uygulayın. 3. Güçlü Yaratıcı Analizler: Tüm reklam platformlarından gelen performans verilerini tek bir yerde merkezileştirin. Yaratıcı kararların performans üzerindeki etkisini belirlemek için yaratıcı düzeyde bilgiler elde edin. Zengin widget'larla içgörüleri görselleştirin ve verilerden ilham alan yenileme için kontrol panelini veya özel oluşturulan raporları paydaşlarla paylaşın. Rakip ve sektör bilgileri ve geçmiş kampanyaların performansından elde edilen bilgilerle kampanya bütçelerini kazanan reklam öğelerine ayırın. Etkili yaratıcı öğeler üretmeleri için tasarımcıları içgörü destekli tasarım önerileriyle güçlendirin. Çevik CreativeOps ile iş büyümenizi hızlandırmak için Amazon, Home Depot, Walmart, Henry Schein, Roche ve çok daha fazlası gibi önde gelen küresel markalara katılın. Birçok Fortune 500 ve Global 2000 şirketi, CreativeOps'larını kolaylaştırmak için Rocketium'dan yararlanıyor. Rocketium, 2023'te işletmelerin bir sonraki büyüme seviyesine ulaşmalarına yardımcı olmak için üretken yapay zekanın gücünü platformlarına entegre etti.