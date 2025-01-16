Görüntülü Reklam Tasarım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Portekiz

Snapied

snapied.com

Snapied, hem profesyonellerin hem de tasarımcı olmayanların kolayca ve hızlı bir şekilde harika tasarımlar oluşturmasına yardımcı olan basit ama güçlü bir çevrimiçi grafik tasarım aracıdır. S: Snapied ne için kullanılır? C: Tasarım oluşturmak çok zor olabilir. Özellikle profesyonel tasarımcılara yatırım yapacak zamanı veya parası olmayan işletmeler için. Kalabalığın içinde öne çıkmak için profesyonel bir tasarıma ihtiyacınız var. Snapied, kullanımı kolay ve tasarımcı olmayanların bile kolayca ve hızlı bir şekilde çarpıcı tasarımlar oluşturmasına olanak tanıyan ücretsiz bir grafik tasarım platformu sunarak bunu başarmanıza yardımcı olur. S: Snapied nedir ve diğer tasarım platformlarından farkı nedir? C: Snapied, hem profesyonellerin hem de tasarımcı olmayanların kolayca ve hızlı bir şekilde harika tasarımlar oluşturmasına yardımcı olan ÜCRETSİZ bir Grafik Tasarım platformudur. Şimdi Dene: https://www.Snapied.com İşte avantajlarından bazıları: - Kullanımı Kolay: Snapied, profesyonel kalitede pazarlama materyallerinizi ücretsiz olarak oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanıyan, kullanımı kolay bir çevrimiçi grafik tasarım platformudur. Hemen hemen tüm kategorilerde geniş bir alıntı koleksiyonu. Arka Plan Kaldırma: herhangi bir görüntü arka planını kaldırmak için tek tıklama. Çoklu sayfalar ve katmanlar. Birden fazla çalışma alanı oluşturun ve ekibinizi işbirliği içinde çalışmaya davet edin. Renk Paleti: Tasarımınızı tamamlamadan önce farklı renk kombinasyonlarını deneyin. Markalama ve ön ayarlar: Tüm tasarımlarda birleşik bir görünüm için markanızın yazı tiplerini, renklerini, logosunu ve logo konumunu kaydedin. Snapied sizi yarattığınız marka sayısıyla sınırlamaz. Yazı Tipleri: Snapied, yaygın yazı tipleri listesinden bir yazı tipi seçmenizi ve ayrıca yazı tipi dosyalarınızı yüklemenizi sağlar. Tasarımı Yeniden Boyutlandır: Görüntüyü belirli bir boyuta göre yeniden boyutlandırın. Görüntüleri daha küçük ızgaralara bölün. Favori öğeler: Favori olarak kullandığınız bir şablonu, görseli, çizimi, alıntıyı vb. daha sonra kullanmak üzere işaretleyebilirsiniz. Milyonlarca simge, illüstrasyon ve öğe. Yerleştirilebilir Tasarım Düzenleyicisi: Evet, Snapied'in tasarım düzenleyicisi yerleştirilebilir. Bir web siteniz var ve grafik tasarlayabilmek istiyorsunuz. Web sitenize veya platformunuza yerleştirilebilmesi için beyaz etiketli bir grafik tasarım düzenleyicisine ihtiyacınız var. Snapied tam sana göre! İndirme seçenekleri: Snapied şu an itibariyle aşağıdaki içe aktarma formatlarını sunmaktadır: JPG PNG SVG Webp PDF (Tek ve çoklu sayfalar) Şeffaf görüntüler ve kalite ölçeği 1x ile 5x arasında değişmektedir. Snapied, görüntüleri varsayılan olarak 300 dpi olarak indirir.