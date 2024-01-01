Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Görüntülü Reklam Tasarım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Belize
Görüntülü reklam tasarım yazılımı, kullanıcıların dijital reklam kampanyalarına özel olarak çeşitli boyutlarda görseller oluşturmasına olanak tanır. Pazarlama ve reklam ekipleri bu yazılımı, bir tasarımcıya ihtiyaç duymadan, ürünlerini tanıtan veya harekete geçirici mesaj sağlayan grafik reklamlar oluşturmak için kullanabilir. Görüntülü reklam tasarım yazılımıyla kullanıcılar statik, animasyonlu veya etkileşimli banner'lar oluşturabilir. Kendi görsellerini yükleyebilir veya genellikle bu araçların sunduğu önceden hazırlanmış şablonlardan oluşan bir kitaplığı kullanabilirler. Kullanıcılar bir reklam oluşturduktan sonra yazılımın sağladığı hedefleme seçeneklerini, anahtar kelimeleri ve yeniden pazarlama özelliklerini kullanarak reklamın doğru hedef kitleye ulaşmasını sağlayabilirler. Bu araçları etkili bir şekilde kullanmak için herhangi bir ön teknik bilgiye gerek yoktur çünkü bunlar genellikle sürükle ve bırak düzenleme yetenekleri içerir. Çeşitli arka planlar ve resimler eklemek gibi ek düzenleme işlevleri de mevcuttur. Yazılım genellikle görüntülerin çeşitli dosya formatlarında kaydedilmesine izin verir. Üstelik bu çözümlerle reklam performansı takip edilebiliyor ve kullanıcılar, reklamlarının belirli hedeflere uygun olmasını sağlamak için gerçek zamanlı değişiklikler yapabiliyor.
Yeni Uygulama Gönder
Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikleri oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü ara...
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate (eski Crello), herkesin herhangi bir sektör veya durum için hızlı bir şekilde ilgi çekici projeler oluşturabileceği bir grafik tasarım platformudur; tasarım becerileri isteğe bağlıdır. Önceden biçimlendirilmiş ve özelleştirilebilir 150.000'den fazla profesyonelce tasarlanmış şablon arası...
Animaker
animaker.com
Animaker, şirketlerin DIY profesyonel canlı ve/veya animasyonlu videolar aracılığıyla içeriği eğitme, öğretme, motive etme, satma, iletişim kurma, görüntüleme ve dağıtma yöntemlerini dakikalar içinde değiştiriyor. Visa, Johnson & Johnson, GSK, McDonald's, Dell Tech, 220 ülkedeki 15 Milyon kullanıcıd...
Fotor
fotor.com
Fotor'un AI Image Generator'ı, metin istemlerinden görüntüler oluşturmak için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır. Girdiye dayalı olarak yapay zeka tarafından oluşturulan sanat eserleri ve görseller oluşturarak kullanıcıların fikirleri neredeyse anında görselleştirmesine olanak tanır. Yapay zeka dest...
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kul...
Prezi
prezi.com
Prezi, Budapeşte, San Francisco ve Riga'da ofisleri bulunan, 2009 yılında kurulmuş bir Macar sunum yazılımı şirketidir. Nisan 2018 itibarıyla Prezi'nin 100 milyondan fazla kullanıcısı vardı ve 3,5 milyardan fazla izlenen 325 milyondan fazla halka açık sunum hazırlamıştı. Times.Prezi kelimesi Macarca...
Artboard Studio
artboard.studio
Artboard Studio, kullanıcıların ilgi çekici pazarlama varlıklarını kolaylıkla oluşturmasına olanak tanıyan kapsamlı bir grafik ve hareketli tasarım platformudur. Kullanıcı dostu bir arayüz ve tasarım, animasyon ve maket yetenekleri de dahil olmak üzere çok sayıda özellik ile yaratıcı süreci kolaylaş...
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, modern pazarlama ekiplerine yönelik bir tasarım ve işbirliği platformudur. Artık varlıkları yükledikten sonra manuel olarak düzenlemeye gerek kalmadan tüm kanallarda hızlı ve markaya uygun içerik oluşturmak mümkün; Basitleştirilmiş sizin için her şeyi yapar! Bu şekilde, pazarlamacı...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart, görseller tasarlamak ve videoları yeniden kullanmak için sezgisel, kullanımı kolay bir görsel iletişim platformudur. İnfografik, sunum, el ilanı, poster ve rapor oluşturucusu, iletişimcilerin önemli hikayeler anlatmasına ve fark yaratmasına yardımcı olur. Etkili sunumlarla fikrinizi akta...
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warri...
Wepik
wepik.com
Tasarım işletmeniz için kolaylaştırıldı. Küçük işletmeniz için mükemmel hale getirmek üzere kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir şablon koleksiyonumuzu keşfedin ve deneyin.
Snappa
snappa.com
Snappa, her türlü çevrimiçi grafiği oluşturmayı kolaylaştırır. Sosyal medya, bloglar, reklamlar ve daha fazlası için görseller oluşturun ve yayınlayın!
Creatopy
creatopy.com
Creatopy, işletmelerin ve ajansların etkili reklamları kolayca oluşturmasına, kişiselleştirmesine, ölçeklendirmesine ve sunmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yaratıcı otomasyon platformudur. Reklam üretim ve dağıtım sürecini kolaylaştırarak tasarımcıların ve pazarlamacıların verimliliği e...
Marq
marq.com
Marq (eski adıyla Lucidpress), bir kuruluştaki herkesin sürekli artan içerik talebini karşılamasına yardımcı olur. Kuruluşunuzu ileriye taşıyın ve yaratıcı ekibinizin vizyonunu satış ve pazarlama ekiplerinizin çabalarıyla kusursuz bir şekilde hizalayın. Marq ile broşürler, el ilanları, sosyal medya,...
FotoJet
fotojet.com
FotoJet, fotoğraflarınızı harika kolajlara, fotoğraf kartlarına, sosyal medya grafiklerine, posterlere dönüştürmenize ve ardından Facebook, Twitter, Pinterest veya Tumblr aracılığıyla aileniz ve arkadaşlarınızla hızlı bir şekilde paylaşmanıza yardımcı olan ve 600'den fazla yaratıcı kolaj sağlayan üc...
ellty
ellty.com
Basit Çevrimiçi grafik tasarım aracı, her türlü içeriği oluşturmayı kolaylaştırır. Her türlü sosyal medya, el ilanı, logo, sunum ve daha fazlası için çarpıcı görüntüler oluşturun.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker - Yapay zeka destekli akıllı sosyal medya platformu! 1 milyondan fazla kullanıcısı olan ve sayıları giderek artan Picmaker, sosyal varlıklarını artırmak isteyen işletmeler ve bireyler için en üst düzeyde hepsi bir arada çözümdür. Trend olan konuları keşfedin, çarpıcı tasarımlar oluşturun,...
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads olarak her biri aşağıdaki avantajları içeren iki hizmet seçeneği sunuyoruz. Değişken Reklamlar şunları yapma olanağı sağlar: - Reklam Oluşturucu aracımızı kullanarak çarpıcı dijital görüntülü reklamlar oluşturun. - Sektör lideri coğrafi hedefleme ve coğrafi sınırlama sistemimiz ile dünyanı...
Baseline
baseline.is
Şaşırtıcı derecede basit markalaşma platformu. Baseline, markalaşmayı otomasyonla bir araya getirerek markalaşmayla ilgili her şeyi herkes için son derece basit hale getiriyor. Takip edilmesi kolay adımlarla sağlam bir marka kılavuzu oluşturmanıza yardımcı olur ve ardından marka varlıklarınızı otoma...
Snapied
snapied.com
Snapied, hem profesyonellerin hem de tasarımcı olmayanların kolayca ve hızlı bir şekilde harika tasarımlar oluşturmasına yardımcı olan basit ama güçlü bir çevrimiçi grafik tasarım aracıdır. S: Snapied ne için kullanılır? C: Tasarım oluşturmak çok zor olabilir. Özellikle profesyonel tasarımcılara yat...
Clever Ads
cleverads.com
Clever Ads Banner Creator ile etkili Google Görüntülü Reklamları oluşturun. Banner Reklamlarınızı manuel olarak oluşturmak veya otomatik olarak oluşturulmasını istiyorsanız: Clever Ads Banner Creator size hiçbir ücret ödemeden yardımcı olmak için burada.
Viewst
viewst.com
Son teslim tarihlerine ulaşın. İçeriği ölçeklendirin. Yaratıcı Üretimi Artırın Geniş ölçekte reklamlar oluşturmanıza, ortak çalışmanıza ve yayınlamanıza olanak tanıyan tek bir çalışma alanı. Viewst, tasarım ve pazarlama ekiplerinin yaratıcı hacmi ve çeşitliliği artırmasına, pazara daha hızlı girmesi...
PandaSuite
pandasuite.com
En etkileşimli kod gerektirmeyen oluşturucu. Parisli bir ekip tarafından geliştirilen ve 2015 yılında piyasaya sürülen PandaSuite, bir satır kod olmadan uygulamalar ve etkileşimli deneyimler oluşturmaya yönelik basit ve yaratıcı bir SaaS platformudur. PandaSuite Studio'yu kullanarak görsel olarak ya...
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing, 10.000'den fazla çarpıcı tasarım şablonuyla kullanıcıların el ilanları, posterler, broşürler, kartvizitler, davetiyeler, biyo veriler veya özgeçmiş, sosyal medya reklamları ve daha fazlasını tasarlamasına yardımcı olan bulut tabanlı grafik tasarım yazılımıdır. Hiçbir grafik tasarım bece...
BannerBoo
bannerboo.com
BannerBoo — kodlama becerileri gerektirmeden animasyonlu ve statik HTML5/AMP HTML/GIF banner'ları oluşturmanıza olanak tanıyan çevrimiçi HTML5 Banner Maker. Kendi özel banner reklamlarınızı oluşturun veya profesyonel şablonlar kullanın; zamandan ve paradan tasarruf edin.
Designstripe
designstripe.com
Tek tıkla sosyal medya tasarımları. Instagram, Facebook, LinkedIn ve X için markaya özel ve isteğe bağlı sosyal medya gönderileri.designstripe, herkes için akıllı tasarım araçları sunar. Şirket, markanızı ve mesajınızı anlayan, tamamen uçtan uca bir sanal tasarım stüdyosu oluşturma vizyonuyla 2020 y...
Contentdrips
contentdrips.com
Kişisel markalar için en basit içerik oluşturma aracı. Instagram, LinkedIn ve Facebook Reklamlarınız için fotoğraflar, kısa videolar ve kesintisiz atlıkarınca gönderileri oluşturur.
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper, yeni başlayan dijital pazarlamacılar için bir çevrimiçi reklam kampanyası oluşturmaya yönelik her şeyi kapsayan tek noktadan bir çözümdür.
Bannernow
bannernow.com
BannerNow, tüm reklam öğelerinizi tek bir yerde oluşturabileceğiniz, yönetebileceğiniz, tercüme edebileceğiniz, dağıtabileceğiniz ve planlayabileceğiniz güçlü bir platformdur. BannerNow ile reklamlarınızda gerçek zamanlı veri akışları oluşturarak hedef kitlenizin her zaman en güncel bilgileri görmes...
AdRapid
adrapid.com
Adrapid platformu, DSP'ler ve diğer pazarlama otomasyonu, çok kanallı platformlar için beyaz etiketli, yerleşik bir Görüntülü Reklam Üretim Platformu olarak özel olarak geliştirilmiştir.
Rocketium
rocketium.com
Rocketium, kuruluşların iletişimlerini pazara daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle sunmalarına yardımcı olan çevik bir CreativeOps platformudur. Yapay zeka destekli yaratıcı üretimin, kesintisiz yaratıcı operasyonların ve güçlü yaratıcı analitiğin gücüyle Rocketium, işletmelerin mevcut ekipleri, sü...
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise, reklamverenlerin ve ajansların büyük ölçekte dijital reklamlar oluşturmasına, yayınlamasına ve optimize etmesine olanak tanıyan bir yaratıcı yönetim platformudur. Dijital reklam üretimini basitleştirip otomatikleştirerek dijital reklamcılığın tüm potansiyelini ortaya çıkarıyoruz. Bannerw...
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi, dijital pazarlama ekipleri ve tasarımcılar için oluşturulmuş, görüntülü reklam ve sosyal medya için sınıfının en iyisi reklamlar üretmelerine olanak tanıyan Danimarkalı bir tasarım platformudur. Tipik olarak 5 formattan oluşan standart bir banner paketinin üretilmesi 5 saat sürer. Kullanıcıla...
Flexitive
flexitive.com
Flexitive, küresel markaların ve ajansların çok kanallı tasarım üretimini ve dağıtımını otomatikleştirmesine yardımcı olur. Gelişmiş duyarlı tasarım ve dinamik yaratıcı üretim teknolojisini kullanan pazarlama ve tasarım ekipleri, görsel iletişimlerini ölçeklendirmek ve tüm kanallarda, boyutlarda ve ...
QwikBanners
qwikbanners.com
Birkaç tıklamayla Görüntülü Reklam Ağı kampanyanızı başlatın, tüm boyutları birkaç saniye içinde oluşturun; kodlama veya tasarım becerisine gerek yok