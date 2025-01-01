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En Popüler Son Eklenenler Doğrudan Mağaza Teslimatı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Doğrudan mağaza teslimatı (DSD), üçüncü taraf lojistik sağlayıcılara veya nakliye şirketlerine bağlı kalmadan ürünleri doğrudan perakendecilere oluşturma, depolama ve teslim etme yöntemini ifade eder. DSD yazılımı, depolama, yönlendirme, lojistik yönetimi ve rota muhasebesi gibi özellikler sunarak tedarik zinciri boyunca operasyonları kolaylaştırarak bu süreci destekler. Şirketler, teslimatları dahili olarak yöneterek tedarik zinciri görünürlüğünü artırabilir, teslimatları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilir ve müşterilerle daha iyi iletişim kurabilir. Tipik olarak lojistik departmanları, nakliye yazılımı ve tedarik zinciri planlama araçları gibi diğer çözümlerin yanı sıra doğrudan mağaza teslimatı yazılımını da uygular.