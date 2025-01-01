Doğrudan Mağaza Teslimatı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Doğrudan mağaza teslimatı (DSD), üçüncü taraf lojistik sağlayıcılara veya nakliye şirketlerine bağlı kalmadan ürünleri doğrudan perakendecilere oluşturma, depolama ve teslim etme yöntemini ifade eder. DSD yazılımı, depolama, yönlendirme, lojistik yönetimi ve rota muhasebesi gibi özellikler sunarak tedarik zinciri boyunca operasyonları kolaylaştırarak bu süreci destekler. Şirketler, teslimatları dahili olarak yöneterek tedarik zinciri görünürlüğünü artırabilir, teslimatları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilir ve müşterilerle daha iyi iletişim kurabilir. Tipik olarak lojistik departmanları, nakliye yazılımı ve tedarik zinciri planlama araçları gibi diğer çözümlerin yanı sıra doğrudan mağaza teslimatı yazılımını da uygular.
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Pepperi
pepperi.com
Pepperi, CPG/FMCG işletmeleri için B2B e-ticaret ve satış süreçlerini yönetmeye yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
MobiWork, satış ekiplerine destek sağlayarak perakende sipariş çözümü ve pazarlama ekiplerini yönetme çözümü sunar.
Nash
usenash.com
Nash, son mil lojistik süreçlerini optimize etmek ve yönetmek için tasarlanmış bir platformdur, iç filolarınızı ve 3PL'leri entegre eder.
inSitu Sales
insitusales.com
inSitu Satış, mobil sipariş yönetimi ve ERP entegrasyonu sağlayan bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılar fatura kesebilir, envanter ve müşteri yönetimi yapabilir.