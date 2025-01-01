Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün—uygulama ve hesaplarınızı yönetmek için hepsi bir arada aracınız. Birden fazla hesap arasında kolayca geçiş yapın, uygulamaları iş akışına göre düzenleyin ve Mac ile Windows için özenle seçilmiş masaüstü uygulama kataloğuna erişin.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Oyunlar
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Doğrudan Mağaza Teslimatı Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Doğrudan Mağaza Teslimatı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Doğrudan mağaza teslimatı (DSD), üçüncü taraf lojistik sağlayıcılara veya nakliye şirketlerine bağlı kalmadan ürünleri doğrudan perakendecilere oluşturma, depolama ve teslim etme yöntemini ifade eder. DSD yazılımı, depolama, yönlendirme, lojistik yönetimi ve rota muhasebesi gibi özellikler sunarak tedarik zinciri boyunca operasyonları kolaylaştırarak bu süreci destekler. Şirketler, teslimatları dahili olarak yöneterek tedarik zinciri görünürlüğünü artırabilir, teslimatları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilir ve müşterilerle daha iyi iletişim kurabilir. Tipik olarak lojistik departmanları, nakliye yazılımı ve tedarik zinciri planlama araçları gibi diğer çözümlerin yanı sıra doğrudan mağaza teslimatı yazılımını da uygular.

Yeni Uygulama Gönder


Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Pepperi, CPG/FMCG işletmeleri için B2B e-ticaret ve satış süreçlerini yönetmeye yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.

Mobi Work

Mobi Work

dms.mobiwork.vn

MobiWork, satış ekiplerine destek sağlayarak perakende sipariş çözümü ve pazarlama ekiplerini yönetme çözümü sunar.

Nash

Nash

usenash.com

Nash, son mil lojistik süreçlerini optimize etmek ve yönetmek için tasarlanmış bir platformdur, iç filolarınızı ve 3PL'leri entegre eder.

inSitu Sales

inSitu Sales

insitusales.com

inSitu Satış, mobil sipariş yönetimi ve ERP entegrasyonu sağlayan bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılar fatura kesebilir, envanter ve müşteri yönetimi yapabilir.

Ürünler

Keşfet

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.

Doğrudan Mağaza Teslimatı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog