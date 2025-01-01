Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Dijital yön bulma yazılımı, işletmelerin müşterileri için dijital haritalar ve turlar oluşturmasına olanak tanır. Bu yazılım öncelikle iki gruba hizmet eder: Turizm sektöründekiler gibi düzenlerini görüntülemesi gereken işletmeler ve gezinmek için haritaları kullanan müşteriler. Bu yazılımla oluşturulan haritalara bir mobil uygulama, etkileşimli dokunmatik kiosk veya web tabanlı bir uygulama aracılığıyla erişilebilir. Havalimanları, üniversite kampüsleri, alışveriş merkezleri, hastaneler, kongre merkezleri, tarihi yerler ve müzeler sıklıkla dijital yön bulma yazılımını kullanır çünkü bu yerler genellikle büyüktür ve yardım olmadan gezinmek zordur. Etkileşimli haritaların dahil edilmesiyle kullanıcılar mevcut konumlarını ve istedikleri varış noktalarını kolayca bulabilir, bu da memnuniyeti artırır ve tesis içindeki trafik akışını iyileştirir. Dijital yön bulma yazılımı kullanan işletmeler, özel ihtiyaçlarını karşılamak için metin, resim, video ve ses ekleyerek haritalarını veya turlarını özelleştirebilir. Yazılım aynı zamanda farklı bir kitleye uyum sağlamak için birden fazla dili de destekler. Ek olarak, bazı dijital yön bulma çözümleri, işletmelerin ziyaretçi demografisini ve kompleksin içinde hareket ederken davranışlarını izlemesine olanak tanıyan analiz özellikleri içerir.
Yeni Uygulama Gönder
Robin
robinpowered.com
Robin, ofis alanlarını yönetim ve verimlilik için masa ve oda rezervasyon yazılımı sunan bir platformdur.
Purple
purple.com
Purple, ziyaretçilerin karmaşık alanlarla bağlantısını geliştiren bir uygulamadır. Sağlık, perakende ve diğer sektörlerde iç mekan konum hizmetleri sunar.
KABOB
kabob.io
Kabob, perakende operasyonlarını otomatikleştiren, dijital tabela ve müzik yönetimi gibi çözümler sunan entegre bir yazılım platformudur.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin, iç mekan 3D haritalama ve navigasyon çözümleri sunan bir uygulamadır. Kullanıcı dostu harita düzenleme ve veri entegrasyonu özellikleri içerir.
Wemap
getwemap.com
Wemap, haritalar oluşturan, yönlendiren ve paylaşan bir uygulamadır; etkinlik planlama ve turizm gibi alanlarda kullanılmak üzere içeriği yönetmeyi sağlar.
Appspace
appspace.com
Appspace, dijital tabelalar ve alan rezervasyon araçları ile hibrit işyeri deneyimini destekleyen bir işyeri iletişim platformudur.
Calven
calven.com
Calven, çalışan deneyimini ve ofis operasyonlarını birleştirerek hibrit çalışma ortamları oluşturmayı sağlar.
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ, ofis alanlarını yönetmek ve çalışan deneyimini geliştirmek için kullanıcı dostu araçlar sunan bir işyeri platformudur.
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr, kullanıcıların iş yerlerine daha kolay ulaşmasını sağlamak için navigasyon, park ve erişim kontrolü gibi özellikler sunan bir tesis yönetim platformudur.
Freespace
afreespace.com
Freespace uygulaması, çalışanların alan rezervasyonu yapmasına ve meslektaşlarıyla bağlantı kurmasına olanak tanırken, işyeri verimliliği için analizler sunar.
© 2025 WebCatalog, Inc.