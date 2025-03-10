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Dijital yön bulma yazılımı, işletmelerin müşterileri için dijital haritalar ve turlar oluşturmasına olanak tanır. Bu yazılım öncelikle iki gruba hizmet eder: Turizm sektöründekiler gibi düzenlerini görüntülemesi gereken işletmeler ve gezinmek için haritaları kullanan müşteriler. Bu yazılımla oluşturulan haritalara bir mobil uygulama, etkileşimli dokunmatik kiosk veya web tabanlı bir uygulama aracılığıyla erişilebilir. Havalimanları, üniversite kampüsleri, alışveriş merkezleri, hastaneler, kongre merkezleri, tarihi yerler ve müzeler sıklıkla dijital yön bulma yazılımını kullanır çünkü bu yerler genellikle büyüktür ve yardım olmadan gezinmek zordur. Etkileşimli haritaların dahil edilmesiyle kullanıcılar mevcut konumlarını ve istedikleri varış noktalarını kolayca bulabilir, bu da memnuniyeti artırır ve tesis içindeki trafik akışını iyileştirir. Dijital yön bulma yazılımı kullanan işletmeler, özel ihtiyaçlarını karşılamak için metin, resim, video ve ses ekleyerek haritalarını veya turlarını özelleştirebilir. Yazılım aynı zamanda farklı bir kitleye uyum sağlamak için birden fazla dili de destekler. Ek olarak, bazı dijital yön bulma çözümleri, işletmelerin ziyaretçi demografisini ve kompleksin içinde hareket ederken davranışlarını izlemesine olanak tanıyan analiz özellikleri içerir.
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Robin
robinpowered.com
Robin, ofis alanlarını yönetim ve verimlilik için masa ve oda rezervasyon yazılımı sunan bir platformdur.
Purple
purple.com
Purple, ziyaretçilerin karmaşık alanlarla bağlantısını geliştiren bir uygulamadır. Sağlık, perakende ve diğer sektörlerde iç mekan konum hizmetleri sunar.
KABOB
kabob.io
Kabob, perakende operasyonlarını otomatikleştiren, dijital tabela ve müzik yönetimi gibi çözümler sunan entegre bir yazılım platformudur.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin, iç mekan 3D haritalama ve navigasyon çözümleri sunan bir uygulamadır. Kullanıcı dostu harita düzenleme ve veri entegrasyonu özellikleri içerir.
Wemap
getwemap.com
Wemap, haritalar oluşturan, yönlendiren ve paylaşan bir uygulamadır; etkinlik planlama ve turizm gibi alanlarda kullanılmak üzere içeriği yönetmeyi sağlar.
Appspace
appspace.com
Appspace, dijital tabelalar ve alan rezervasyon araçları ile hibrit işyeri deneyimini destekleyen bir işyeri iletişim platformudur.
Calven
calven.com
Calven, çalışan deneyimini ve ofis operasyonlarını birleştirerek hibrit çalışma ortamları oluşturmayı sağlar.
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ, ofis alanlarını yönetmek ve çalışan deneyimini geliştirmek için kullanıcı dostu araçlar sunan bir işyeri platformudur.
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr, kullanıcıların iş yerlerine daha kolay ulaşmasını sağlamak için navigasyon, park ve erişim kontrolü gibi özellikler sunan bir tesis yönetim platformudur.
Freespace
afreespace.com
Birleşik Krallık'ın sahibi olduğu ve kayıtlı bir şirket olan Freespace, 2015'ten bu yana işyeri tasarımı ve teknoloji çözümlerinde ön sıralarda yer almaktadır. Şirket içi geliştirmeler yoluyla çözümler sunabilen tek entegre işyeri işletim sistemi sağlayıcısı olmaktan gurur duyuyoruz. Tescilli donanım IP'miz, şirket içi tasarlanmış sensörlerimiz ve bir çalışan uygulaması ve bir analiz portalı da dahil olmak üzere şirket içinde geliştirilen yazılım çözümlerimiz bizi rakiplerimizden ayırıyor. 185.000'den fazla çalışma alanını yöneterek 40'tan fazla küresel müşteriye hizmet veriyoruz. Temel Faydalar: • Doğru Boyut, Doğru Tasarım: Gayrimenkul masraflarını azaltın ve alan konfigürasyonunu optimize edin. • Akıllı Bina Otomasyonları: Karbon emisyonlarını azaltın ve işletme maliyetlerini azaltın. • Olağanüstü Çalışan Deneyimleri: Çalışanların işbirliğini, üretkenliğini ve refahını artırın. Entegre İşyeri İşletim Sistemimiz (IWOS), ISO 27001 uyumlu bir ekosistem içinde çalışan, tamamen sahip olunan ve kendi kendine yeten bir Freespace çözümüdür. Modüler bir sistemdir ve tam akıllı bina çözümleri sunmamıza veya alan kullanımına ilişkin öngörüler sağlamak için doluluk sensörleri gibi bireysel unsurları sunmamıza olanak tanır. Özellikler:- • Gerçek Zamanlı İşyeri Analitiği ve İçgörüleri • Doluluk, Kişi Sayısı ve Hava Kalitesini İzleyen Sensörler • Alan Rezervasyonu ve Meslektaş Bağlantısı için Çalışan Uygulaması • İnteraktif Dijital Tabela • Dinamik Alan Yönetimi Araçları ve Entegrasyonları • Enerji ve Risk Yönetimi Çözümleri
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