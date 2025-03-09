Freespace

afreespace.com

Birleşik Krallık'ın sahibi olduğu ve kayıtlı bir şirket olan Freespace, 2015'ten bu yana işyeri tasarımı ve teknoloji çözümlerinde ön sıralarda yer almaktadır. Şirket içi geliştirmeler yoluyla çözümler sunabilen tek entegre işyeri işletim sistemi sağlayıcısı olmaktan gurur duyuyoruz. Tescilli donanım IP'miz, şirket içi tasarlanmış sensörlerimiz ve bir çalışan uygulaması ve bir analiz portalı da dahil olmak üzere şirket içinde geliştirilen yazılım çözümlerimiz bizi rakiplerimizden ayırıyor. 185.000'den fazla çalışma alanını yöneterek 40'tan fazla küresel müşteriye hizmet veriyoruz. Temel Faydalar: • Doğru Boyut, Doğru Tasarım: Gayrimenkul masraflarını azaltın ve alan konfigürasyonunu optimize edin. • Akıllı Bina Otomasyonları: Karbon emisyonlarını azaltın ve işletme maliyetlerini azaltın. • Olağanüstü Çalışan Deneyimleri: Çalışanların işbirliğini, üretkenliğini ve refahını artırın. Entegre İşyeri İşletim Sistemimiz (IWOS), ISO 27001 uyumlu bir ekosistem içinde çalışan, tamamen sahip olunan ve kendi kendine yeten bir Freespace çözümüdür. Modüler bir sistemdir ve tam akıllı bina çözümleri sunmamıza veya alan kullanımına ilişkin öngörüler sağlamak için doluluk sensörleri gibi bireysel unsurları sunmamıza olanak tanır. Özellikler:- • Gerçek Zamanlı İşyeri Analitiği ve İçgörüleri • Doluluk, Kişi Sayısı ve Hava Kalitesini İzleyen Sensörler • Alan Rezervasyonu ve Meslektaş Bağlantısı için Çalışan Uygulaması • İnteraktif Dijital Tabela • Dinamik Alan Yönetimi Araçları ve Entegrasyonları • Enerji ve Risk Yönetimi Çözümleri