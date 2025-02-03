Dijital Yön Bulma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Singapur

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Dijital yön bulma yazılımı, işletmelerin müşterileri için dijital haritalar ve turlar oluşturmasına olanak tanır. Bu yazılım öncelikle iki gruba hizmet eder: Turizm sektöründekiler gibi düzenlerini görüntülemesi gereken işletmeler ve gezinmek için haritaları kullanan müşteriler. Bu yazılımla oluşturulan haritalara bir mobil uygulama, etkileşimli dokunmatik kiosk veya web tabanlı bir uygulama aracılığıyla erişilebilir. Havalimanları, üniversite kampüsleri, alışveriş merkezleri, hastaneler, kongre merkezleri, tarihi yerler ve müzeler sıklıkla dijital yön bulma yazılımını kullanır çünkü bu yerler genellikle büyüktür ve yardım olmadan gezinmek zordur. Etkileşimli haritaların dahil edilmesiyle kullanıcılar mevcut konumlarını ve istedikleri varış noktalarını kolayca bulabilir, bu da memnuniyeti artırır ve tesis içindeki trafik akışını iyileştirir. Dijital yön bulma yazılımı kullanan işletmeler, özel ihtiyaçlarını karşılamak için metin, resim, video ve ses ekleyerek haritalarını veya turlarını özelleştirebilir. Yazılım aynı zamanda farklı bir kitleye uyum sağlamak için birden fazla dili de destekler. Ek olarak, bazı dijital yön bulma çözümleri, işletmelerin ziyaretçi demografisini ve kompleksin içinde hareket ederken davranışlarını izlemesine olanak tanıyan analiz özellikleri içerir.
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Robin
robinpowered.com
Daha az kafa karışıklığı ve daha fazla netlik mi istiyorsunuz? Ofis alanınızı güvenle yönetin. Robin, ofis içi üretkenlik için süreçleri kolaylaştıran işyeri yönetimi platformudur. Lider masa ve oda rezervasyon yazılımı, otomasyon ve analizlerle küresel kuruluşların mekanlarını optimize etmelerine yardımcı oluyoruz. RiotGames, Politico, TripAdvisor gibi binlerce şirket üretkenliği en üst düzeye çıkarmak ve ofisteki sürtünmeyi azaltmak için Robin'in işyeri yönetimi platformuna güveniyor. Lider masa ve oda rezervasyon yazılımı, otomasyon ve analizlerle mekanlarını optimize etmeye yardımcı oluyoruz.
Purple
purple.com
Mor, ziyaretçilerin karmaşık alanlarla bağlantı kurma şeklini geliştirir. Perakende, sağlık, konaklama, turistik yerler, havalimanları ve stadyum sektörlerine hizmet veren Purple'ın çözümleri 120 ülkede kullanılıyor ve 70.000'den fazla mekanda günde 1 milyondan fazla son kullanıcıya hizmet veriyor. Purple'ın iç mekan konum hizmetleri sayesinde işletmeler, ziyaretçilerinin kim olduğunu ve tesisteyken nasıl davrandıklarını anlayarak ziyaretçi deneyimlerini geliştirebildi. Bu öngörü sayesinde işletmeler, operasyonlarını optimize etmek ve gelir akışlarını artırmak için öngörüye dayalı kararlar aldı.
Appspace
appspace.com
Ekibinizin işte, evde veya hareket halindeyken bağlantıda kalması için ihtiyaç duyduğu basit iletişim ve alan yönetimi araçlarıyla olağanüstü, işbirliğine dayalı bir iş yeri deneyimi yaratın. Appspace, ekipleriyle iletişim kurmalarına ve hibrit iş yeri deneyimlerini modernleştirmelerine yardımcı olmamız konusunda bize güvenen binlerce müşteriye küresel çözümler ve destek sunuyor. Müşterilerimize modern bir iş yeri deneyimi sunmalarına, marka kültürünü birleştirmelerine ve iletişimi geliştirmelerine yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin, iç mekan 3 boyutlu haritalama yazılımının lider sağlayıcısıdır. Platformumuz güçlü iç mekan navigasyon deneyimleri sağlar ve Mappedin CMS temel katman olarak hizmet eder. Mülk haritalarınız için gerçek bir kaynak olan CMS, doğru verileri gerçek zamanlı olarak muhafaza etmek için kuruluşlar arasında işbirliği oluşturur. Güçlü bir iç mekan zeka haritalama platformu olan Mappedin, size son teknoloji haritalama sistemi ve sezgisel yön bulma uygulamaları sunar. Mülk haritalarınız için gerçek bir kaynak olan Harita Düzenleyicimiz, doğru haritaları ve konum verilerini gerçek zamanlı olarak korumak için kuruluşlar arasında işbirliği oluşturur.
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud, zincir mağazaları ve markaları desteklemek için tasarlanmış kapsamlı bir perakende teknolojisi platformudur. Platform, işletmelerin operasyonlarının çeşitli yönlerini otomatikleştirmesine ve kolaylaştırmasına yardımcı olacak bir dizi temel ve uzantı uygulaması sağlar. Kabob'un sunduğu temel uygulamalar şunları içerir: * Ekranlar - Birden fazla ekran ve cihaz arasında merkezi kontrol ve içerik senkronizasyonu için bir dijital tabela yönetimi çözümü. * BGM (Fon Müziği) - Arka plan müziğinin ve promosyon mesajlarının uzaktan kontrol edilmesine ve güncellenmesine olanak tanıyan mağaza içi ses yönetimi. * Personel Yönetimi - Mağaza personelini eğitmek, planlamak ve yönetmek için araçlar. Temel uygulamalara ek olarak Kabob, pazarlamayı, operasyonları ve diğer iş işlevlerini desteklemek için aşağıdakiler gibi çeşitli uzantı uygulamaları sunar: * Dijital Pazarlama - İçerik yönetimi, çok kanallı pazarlama ve çevrimiçi anketler için araçlar. * Otomasyon İşlemleri - Sipariş kuyruğu, rezervasyon ve masa yönetimi ve menü panosu senkronizasyonu için çözümler. * AIoT (Nesnelerin Yapay Zekası) - Uzaktan cihaz yönetimi, yüz algılama, sosyal mesafe izleme ve masa doluluk takibi için akıllı sistemler. * Personel Yönetimi - Mağaza personelini eğitmek, planlamak ve yönetmek için araçlar. Kabob, perakende operasyonlarının çeşitli yönlerini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için kapsamlı bir bulut tabanlı çözümler paketi sunarak kendisini zincir markalar için tek duraklı bir platform olarak konumlandırıyor. Platform, platformlar arası destek, ölçeklenebilirlik ve üçüncü taraf sistemlerle kolay entegrasyon sağladığını iddia ediyor. Şirket, Çin Anakarası, Tayvan, Singapur ve Japonya'daki doğrudan şubelerinin yanı sıra Kanada ve Avustralya'daki bayi ortaklarıyla küresel bir varlığa sahiptir. Kabob, fast food zincirleri, konveyör bantlı suşi restoranları, İskandinav ev markaları ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir VR kafe dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlere hizmet vermektedir. Kabob Retail Cloud, zincir işletmelerin operasyonlarını optimize etmelerine, müşteri deneyimlerini geliştirmelerine ve AI, IoT ve bulut tabanlı çözümlerin kullanımı yoluyla verimliliği artırmalarına yardımcı olmayı amaçlayan sağlam ve çok yönlü bir perakende teknolojisi platformu gibi görünüyor.
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr olarak çalışanlarınızın işe gelme şeklinin işinizin ruh halini ve değerini değiştirebileceğine inanıyoruz. Dünyanın 1 Numaralı Varış Platformu olan Wayleadr, daha fazla insanın daha kolay, daha hızlı ve daha az stresle varışına yardımcı oluyor. Park yeri, masalar ve toplantı odaları gibi fiziksel alanlarınızı akıllı, haritalanmış ve anında erişilebilen alanlara dönüştüren Wayleadr, her türden işletmenin uyum yaratan ve üretkenliği artıran verimlilikleri artırmasına olanak tanıyan sorunsuz bir varış deneyimi yaratır. OpenAI, Uber ve Sanofi gibi günümüzün 21. yüzyıl şirketlerinin neden çalışanlarının daha kolay ulaşmalarına yardımcı olmak için Wayleadr'ı seçtiklerini görmek için wayleadr.com'u bugün ziyaret edin.
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq, gayrimenkul stratejisi ile çalışan deneyimini mükemmel bir şekilde senkronize ederken kuruluşların ofis alanlarını yönetmelerine olanak tanıyan bir işyeri deneyimi platformudur. İş yeri ekiplerine, çalışma alanlarını gerçek zamanlı verilere dayalı olarak güvenle optimize etmeleri, esnek çalışma politikalarını yönetmeleri ve kusursuz bir iş yeri deneyimi yaratmaları için kullanıcı dostu araçlar sağlıyoruz.
Calven
calven.com
Calven ile Tanışın Çalışan deneyimini ve işyeri operasyonlarını bir araya getirerek işin geleceğini güçlendiren işyeri teknoloji platformuna hoş geldiniz. Calven, hibrit çalışmanın kilidini açarak, nerede çalışırsak çalışalım harika işyeri deneyimleri sağlayarak ve ihtiyaç duyulduğunda ofisi optimize ederek çalışanları, işverenleri ve ekip liderlerini güçlendirir. Mümkün olan en iyi çalışan ve ofis deneyimini yaratmak için kuruluşların gelecekteki çalışma politikalarını ve süreçlerini tasarlamasına, uygulamasına, yönetmesine ve ölçmesine olanak sağlıyoruz.
Wemap
getwemap.com
Wemap, içeriğinizi (ilgi çekici noktalar, etkinlikler) bir haritaya aktarmak, bunu geniş ölçekte güvenilir bir şekilde sunmak ve ilgi çekici ve dikkatle hazırlanmış bir kullanıcı deneyimiyle kullanıcılarınıza sunmak için eksiksiz bir çözüm sunar. Wemap'i kullanmak, pazara daha hızlı giriş süresi, daha düşük bakım maliyetleri ve tüm cihazlar için en iyi kullanıcı deneyimi dahil olmak üzere "kendi çözümlerinizi oluşturma" çözümlerine göre çok sayıda avantaj sunar. İçeriğiniz ve görünümü üzerinde tam kontrolü elinizde tutarken tüm bunları başarabilirsiniz. Wemap, hedef kitlenizi haritalar ve artırılmış gerçeklikle yönlendirmek ve onlara ilham vermek için benzersiz bir teknoloji kullanır. Wemap platformu, manuel bir haritadan endüstriyel ölçekte birden fazla uygulamaya sahip sınırsız haritalara kadar ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Freespace
afreespace.com
Birleşik Krallık'ın sahibi olduğu ve kayıtlı bir şirket olan Freespace, 2015'ten bu yana işyeri tasarımı ve teknoloji çözümlerinde ön sıralarda yer almaktadır. Şirket içi geliştirmeler yoluyla çözümler sunabilen tek entegre işyeri işletim sistemi sağlayıcısı olmaktan gurur duyuyoruz. Tescilli donanım IP'miz, şirket içi tasarlanmış sensörlerimiz ve bir çalışan uygulaması ve bir analiz portalı da dahil olmak üzere şirket içinde geliştirilen yazılım çözümlerimiz bizi rakiplerimizden ayırıyor. 185.000'den fazla çalışma alanını yöneterek 40'tan fazla küresel müşteriye hizmet veriyoruz. Temel Faydalar: • Doğru Boyut, Doğru Tasarım: Gayrimenkul masraflarını azaltın ve alan konfigürasyonunu optimize edin. • Akıllı Bina Otomasyonları: Karbon emisyonlarını azaltın ve işletme maliyetlerini azaltın. • Olağanüstü Çalışan Deneyimleri: Çalışanların işbirliğini, üretkenliğini ve refahını artırın. Entegre İşyeri İşletim Sistemimiz (IWOS), ISO 27001 uyumlu bir ekosistem içinde çalışan, tamamen sahip olunan ve kendi kendine yeten bir Freespace çözümüdür. Modüler bir sistemdir ve tam akıllı bina çözümleri sunmamıza veya alan kullanımına ilişkin öngörüler sağlamak için doluluk sensörleri gibi bireysel unsurları sunmamıza olanak tanır. Özellikler:- • Gerçek Zamanlı İşyeri Analitiği ve İçgörüleri • Doluluk, Kişi Sayısı ve Hava Kalitesini İzleyen Sensörler • Alan Rezervasyonu ve Meslektaş Bağlantısı için Çalışan Uygulaması • İnteraktif Dijital Tabela • Dinamik Alan Yönetimi Araçları ve Entegrasyonları • Enerji ve Risk Yönetimi Çözümleri
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