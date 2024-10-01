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Dijital Yön Bulma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Malavi
Dijital yön bulma yazılımı, işletmelerin müşterileri için dijital haritalar ve turlar oluşturmasına olanak tanır. Bu yazılım öncelikle iki gruba hizmet eder: Turizm sektöründekiler gibi düzenlerini görüntülemesi gereken işletmeler ve gezinmek için haritaları kullanan müşteriler. Bu yazılımla oluşturulan haritalara bir mobil uygulama, etkileşimli dokunmatik kiosk veya web tabanlı bir uygulama aracılığıyla erişilebilir. Havalimanları, üniversite kampüsleri, alışveriş merkezleri, hastaneler, kongre merkezleri, tarihi yerler ve müzeler sıklıkla dijital yön bulma yazılımını kullanır çünkü bu yerler genellikle büyüktür ve yardım olmadan gezinmek zordur. Etkileşimli haritaların dahil edilmesiyle kullanıcılar mevcut konumlarını ve istedikleri varış noktalarını kolayca bulabilir, bu da memnuniyeti artırır ve tesis içindeki trafik akışını iyileştirir. Dijital yön bulma yazılımı kullanan işletmeler, özel ihtiyaçlarını karşılamak için metin, resim, video ve ses ekleyerek haritalarını veya turlarını özelleştirebilir. Yazılım aynı zamanda farklı bir kitleye uyum sağlamak için birden fazla dili de destekler. Ek olarak, bazı dijital yön bulma çözümleri, işletmelerin ziyaretçi demografisini ve kompleksin içinde hareket ederken davranışlarını izlemesine olanak tanıyan analiz özellikleri içerir.
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Robin
robinpowered.com
Daha az kafa karışıklığı ve daha fazla netlik mi istiyorsunuz? Ofis alanınızı güvenle yönetin. Robin, ofis içi üretkenlik için süreçleri kolaylaştıran işyeri yönetimi platformudur. Lider masa ve oda rezervasyon yazılımı, otomasyon ve analizlerle küresel kuruluşların mekanlarını optimize etmelerine y...
Purple
purple.com
Mor, ziyaretçilerin karmaşık alanlarla bağlantı kurma şeklini geliştirir. Perakende, sağlık, konaklama, turistik yerler, havalimanları ve stadyum sektörlerine hizmet veren Purple'ın çözümleri 120 ülkede kullanılıyor ve 70.000'den fazla mekanda günde 1 milyondan fazla son kullanıcıya hizmet veriyor. ...
Mappedin
mappedin.com
Mappedin, iç mekan 3 boyutlu haritalama yazılımının lider sağlayıcısıdır. Platformumuz güçlü iç mekan navigasyon deneyimleri sağlar ve Mappedin CMS temel katman olarak hizmet eder. Mülk haritalarınız için gerçek bir kaynak olan CMS, doğru verileri gerçek zamanlı olarak muhafaza etmek için kuruluşlar...
Wemap
getwemap.com
Wemap, içeriğinizi (ilgi çekici noktalar, etkinlikler) bir haritaya aktarmak, bunu geniş ölçekte güvenilir bir şekilde sunmak ve ilgi çekici ve dikkatle hazırlanmış bir kullanıcı deneyimiyle kullanıcılarınıza sunmak için eksiksiz bir çözüm sunar. Wemap'i kullanmak, pazara daha hızlı giriş süresi, da...
Appspace
appspace.com
Ekibinizin işte, evde veya hareket halindeyken bağlantıda kalması için ihtiyaç duyduğu basit iletişim ve alan yönetimi araçlarıyla olağanüstü, işbirliğine dayalı bir iş yeri deneyimi yaratın. Appspace, ekipleriyle iletişim kurmalarına ve hibrit iş yeri deneyimlerini modernleştirmelerine yardımcı olm...
Calven
calven.com
Calven ile Tanışın Çalışan deneyimini ve işyeri operasyonlarını bir araya getirerek işin geleceğini güçlendiren işyeri teknoloji platformuna hoş geldiniz. Calven, hibrit çalışmanın kilidini açarak, nerede çalışırsak çalışalım harika işyeri deneyimleri sağlayarak ve ihtiyaç duyulduğunda ofisi optimiz...
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq, gayrimenkul stratejisi ile çalışan deneyimini mükemmel bir şekilde senkronize ederken kuruluşların ofis alanlarını yönetmelerine olanak tanıyan bir işyeri deneyimi platformudur. İş yeri ekiplerine, çalışma alanlarını gerçek zamanlı verilere dayalı olarak güvenle optimize etmeleri, esnek çalış...
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr olarak çalışanlarınızın işe gelme şeklinin işinizin ruh halini ve değerini değiştirebileceğine inanıyoruz. Dünyanın 1 Numaralı Varış Platformu olan Wayleadr, daha fazla insanın daha kolay, daha hızlı ve daha az stresle varışına yardımcı oluyor. Park yeri, masalar ve toplantı odaları gibi fi...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud, zincir mağazaları ve markaları desteklemek için tasarlanmış kapsamlı bir perakende teknolojisi platformudur. Platform, işletmelerin operasyonlarının çeşitli yönlerini otomatikleştirmesine ve kolaylaştırmasına yardımcı olacak bir dizi temel ve uzantı uygulaması sağlar. Kabob'un s...
Freespace
afreespace.com
Birleşik Krallık'ın sahibi olduğu ve kayıtlı bir şirket olan Freespace, 2015'ten bu yana işyeri tasarımı ve teknoloji çözümlerinde ön sıralarda yer almaktadır. Şirket içi geliştirmeler yoluyla çözümler sunabilen tek entegre işyeri işletim sistemi sağlayıcısı olmaktan gurur duyuyoruz. Tescilli donanı...