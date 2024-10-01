Dijital Yön Bulma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Guatemala En Popüler Son Eklenenler

Dijital yön bulma yazılımı, işletmelerin müşterileri için dijital haritalar ve turlar oluşturmasına olanak tanır. Bu yazılım öncelikle iki gruba hizmet eder: Turizm sektöründekiler gibi düzenlerini görüntülemesi gereken işletmeler ve gezinmek için haritaları kullanan müşteriler. Bu yazılımla oluşturulan haritalara bir mobil uygulama, etkileşimli dokunmatik kiosk veya web tabanlı bir uygulama aracılığıyla erişilebilir. Havalimanları, üniversite kampüsleri, alışveriş merkezleri, hastaneler, kongre merkezleri, tarihi yerler ve müzeler sıklıkla dijital yön bulma yazılımını kullanır çünkü bu yerler genellikle büyüktür ve yardım olmadan gezinmek zordur. Etkileşimli haritaların dahil edilmesiyle kullanıcılar mevcut konumlarını ve istedikleri varış noktalarını kolayca bulabilir, bu da memnuniyeti artırır ve tesis içindeki trafik akışını iyileştirir. Dijital yön bulma yazılımı kullanan işletmeler, özel ihtiyaçlarını karşılamak için metin, resim, video ve ses ekleyerek haritalarını veya turlarını özelleştirebilir. Yazılım aynı zamanda farklı bir kitleye uyum sağlamak için birden fazla dili de destekler. Ek olarak, bazı dijital yön bulma çözümleri, işletmelerin ziyaretçi demografisini ve kompleksin içinde hareket ederken davranışlarını izlemesine olanak tanıyan analiz özellikleri içerir.