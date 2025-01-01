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Dijital İkiz Yazılımı
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Dijital İkiz Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Dijital ikiz yazılımı, fiziksel bir varlığın sanal modelini veya simülasyonunu oluşturarak gerçek zamanlı performans izlemeye olanak tanır. Bu araçlar performansı simüle etmeye, bakım ihtiyaçlarını tahmin etmeye ve varlıkları en yüksek verimlilik için optimize etmeye yardımcı olur. İşletmeler, dijital ikiz için gerekli verileri üretmek amacıyla fiziksel varlıklarını sensörlerle donatıyor. Varlıkları IoT özellikli cihazlara dönüştürerek makineleri etkili bir şekilde takip edebilir ve izleyebilirler. Dijital ikiz yazılımı genellikle IoT cihaz yönetimi yazılımı veya bilgisayar destekli mühendislik (CAE) yazılımıyla birlikte kullanılır.

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Agora World

Agora World

agoraworld.io

Agora World, 3D içerik oluşturma için kodsuz ve özelleştirilebilir bir platformdur. Kullanıcılar, sosyal deneyimler oluşturarak bunları kolayca yayınlayabilir.

Archilogic

Archilogic

archilogic.com

Archilogic, gayrimenkul portföylerini yönetmek için dijital ikizler oluşturan bir platformdur. 2D planları 3D modellere dönüştürür ve veri entegrasyonunu destekler.

Trendspek

Trendspek

trendspek.com

Trendspek, veri analizi ve modelleme sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Varlıkların 3D dijital ikizlerini oluşturur ve uzaktan görsel denetim yapma imkanı sunar.

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One, veri analizi ve simülasyon için entegre bir platformdur, gerçek zamanlı veri işleme ve işbirliğini destekler.

Braincube

Braincube

braincube.com

Braincube, endüstri için gerçek zamanlı veri analizleri sunan bir verimlilik yönetim platformudur. Üretim süreçlerini optimize etmeye yardımcı olur.

ButterCMS

ButterCMS

buttercms.com

ButterCMS, içerik yönetimini basit ve etkili hale getiren; geliştiricilerin ve içerik oluşturucularının çeşitli platformlarda çalışmasına olanak tanıyan başsız bir CMS'dir.

Akselos

Akselos

akselos.com

Akselos, mühendislik simülasyon süreçlerini geliştiren bir platformdur, özellikle öngörücü bakım ve yapısal analiz için doğruluk sağlar.

Metrikus

Metrikus

metrikus.io

Metrikus, işyeri yönetimini geliştirmek için veri toplama ve analiz etme platformudur. Çevresel bilgileri ve kaynak kullanımını optimize eder.

QAD

QAD

qad.com

QAD, üretim ve tedarik zinciri süreçlerini optimize etmek için bulut tabanlı ERP çözümleri sunan bir yazılımdır.

vHive

vHive

vhive.ai

vHive, işletmelerin otonom drone kovanları kullanarak varlıklarının dijital ikizlerini oluşturmasını sağlayan tek yazılım çözümüdür.

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