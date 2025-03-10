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Dijital ikiz yazılımı, fiziksel bir varlığın sanal modelini veya simülasyonunu oluşturarak gerçek zamanlı performans izlemeye olanak tanır. Bu araçlar performansı simüle etmeye, bakım ihtiyaçlarını tahmin etmeye ve varlıkları en yüksek verimlilik için optimize etmeye yardımcı olur. İşletmeler, dijital ikiz için gerekli verileri üretmek amacıyla fiziksel varlıklarını sensörlerle donatıyor. Varlıkları IoT özellikli cihazlara dönüştürerek makineleri etkili bir şekilde takip edebilir ve izleyebilirler. Dijital ikiz yazılımı genellikle IoT cihaz yönetimi yazılımı veya bilgisayar destekli mühendislik (CAE) yazılımıyla birlikte kullanılır.
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Agora World
agoraworld.io
Agora World, 3D içerik oluşturma için kodsuz ve özelleştirilebilir bir platformdur. Kullanıcılar, sosyal deneyimler oluşturarak bunları kolayca yayınlayabilir.
Archilogic
archilogic.com
Archilogic, gayrimenkul portföylerini yönetmek için dijital ikizler oluşturan bir platformdur. 2D planları 3D modellere dönüştürür ve veri entegrasyonunu destekler.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek, veri analizi ve modelleme sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Varlıkların 3D dijital ikizlerini oluşturur ve uzaktan görsel denetim yapma imkanı sunar.
Altair One
altairone.com
Altair One, veri analizi ve simülasyon için entegre bir platformdur, gerçek zamanlı veri işleme ve işbirliğini destekler.
Braincube
braincube.com
Braincube, endüstri için gerçek zamanlı veri analizleri sunan bir verimlilik yönetim platformudur. Üretim süreçlerini optimize etmeye yardımcı olur.
ButterCMS
buttercms.com
ButterCMS, içerik yönetimini basit ve etkili hale getiren; geliştiricilerin ve içerik oluşturucularının çeşitli platformlarda çalışmasına olanak tanıyan başsız bir CMS'dir.
Akselos
akselos.com
Akselos, dünyanın en gelişmiş dijital ikiz teknolojisinin yaratıcısıdır. 2012 yılında kurulan ve Avrupa, ABD ve Güney Doğu Asya'da faaliyet gösteren şirketin ürünleri, yeni nesil simülasyon teknolojisiyle dünya çapındaki kritik altyapının korunmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.
Metrikus
metrikus.io
Verileri analiz etmek, görselleştirmek veya oluşturmak için kullanıyor olsanız da, bu verilerin kaotik durumu zamanınızı, paranızı ve diğer kaynaklarınızı boşa harcıyor. Çözümümüz, çeşitli güvenilir kaynaklardan gelen verileri toplayıp normalleştirerek bu kaosu netliğe dönüştürür ve tam olarak ihtiyacınız olan şeye erişmenizi sağlar. Web uygulamamız veya API'lerimiz aracılığıyla sizin ve paydaşlarınızın daha iyi kararlar almasına ve büyük zorluklara odaklanmanıza yardımcı olacak anlamlı bilgiler elde edeceksiniz.
QAD
qad.com
QAD, bulutta yeni nesil üretim ve tedarik zinciri çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Çalkantılı bir dünyada başarılı olmak için, arz ve talepteki dalgalanmalarda aksamalarla karşılaşmak için, üreticiler ve tedarik zincirleri değişime hızla yanıt vermeli ve etkili müşteri hizmetleri için çevikliği, verimliliği ve esnekliği sorunsuz bir şekilde optimize etmelidir. QAD, bu uyarlanabilir işletmeleri sağlamak için uyarlanabilir uygulamalar sunar. Santa Barbara, California'da kurulan QAD, dünyanın 84 ülkesinde müşterileri var. Binlerce şirket, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Dijital Ticaret (DC), Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM), Dijital Tedarik Zinciri Planlaması (DSCP), Küresel Ticaret ve Ulaşım Yürütme (EQM), Kurumsal Kalite Yönetim Sistemi (EQMS), bağlantılı iş gücü ve süreç istihbarat dahil olmak üzere QAD Enterprise çözümlerini kullandı.
vHive
vhive.ai
vHive, işletmelerin varlıklarının dijital ikizlerini oluşturmak için otonom drone kovanlarını konuşlandırmalarına olanak tanıyan tek yazılım çözümüdür. Daha fazla bilgi edinmek için: www.vHive.ai veya [email protected]
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