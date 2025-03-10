QAD

qad.com

QAD, bulutta yeni nesil üretim ve tedarik zinciri çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Çalkantılı bir dünyada başarılı olmak için, arz ve talepteki dalgalanmalarda aksamalarla karşılaşmak için, üreticiler ve tedarik zincirleri değişime hızla yanıt vermeli ve etkili müşteri hizmetleri için çevikliği, verimliliği ve esnekliği sorunsuz bir şekilde optimize etmelidir. QAD, bu uyarlanabilir işletmeleri sağlamak için uyarlanabilir uygulamalar sunar. Santa Barbara, California'da kurulan QAD, dünyanın 84 ülkesinde müşterileri var. Binlerce şirket, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Dijital Ticaret (DC), Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM), Dijital Tedarik Zinciri Planlaması (DSCP), Küresel Ticaret ve Ulaşım Yürütme (EQM), Kurumsal Kalite Yönetim Sistemi (EQMS), bağlantılı iş gücü ve süreç istihbarat dahil olmak üzere QAD Enterprise çözümlerini kullandı.