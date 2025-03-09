Braincube

braincube.com

Braincube, endüstri için tasarlanmış iş ve uzman uygulamalarına sahip akıllı bir IIoT platform paketidir. Braincube'un platformu ve kullanıma hazır uygulamaları, üreticilerin veri akışlarından ve Büyük Veri analizlerinden anında ve uzun vadeli değer bulmasını sağlar. İşletim yazılımı, Edge aracılığıyla canlı koşullara anında görünürlük sağlar ve performansı daha iyi optimize etmek için Bulut aracılığıyla bir analiz uygulamaları merkezi sağlar. IIoT platformunuzdan en iyi sonuçları almak için Edge ve Cloud'u birleştirin: gerçek zamanlı önerilere uyum sağlayın ve gelecekteki performansı iyileştirin. Sürekli iyileştirme ve daha yüksek üretkenlik, Makine Öğrenimi yoluyla maliyet düşürme, varlık izleme ve tahmine dayalı bakım stratejileri veya grafikler, tablolar ve gösterge tablolarıyla görselleştirme için çabalıyor olsanız da, bağlama özgü hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak güçlü bir uygulama mağazası arasından seçim yapın. Braincube, verilerinizin kontrolünü ele almanız ve operasyonlarınızı dönüştürmeniz için tek noktadan hizmet sağlar.