Dijital İkiz Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - San Marino

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Dijital ikiz yazılımı, fiziksel bir varlığın sanal modelini veya simülasyonunu oluşturarak gerçek zamanlı performans izlemeye olanak tanır. Bu araçlar performansı simüle etmeye, bakım ihtiyaçlarını tahmin etmeye ve varlıkları en yüksek verimlilik için optimize etmeye yardımcı olur. İşletmeler, dijital ikiz için gerekli verileri üretmek amacıyla fiziksel varlıklarını sensörlerle donatıyor. Varlıkları IoT özellikli cihazlara dönüştürerek makineleri etkili bir şekilde takip edebilir ve izleyebilirler. Dijital ikiz yazılımı genellikle IoT cihaz yönetimi yazılımı veya bilgisayar destekli mühendislik (CAE) yazılımıyla birlikte kullanılır.
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Altair One
altairone.com
Altair One™, simülasyon ve veri analitiği teknolojisi ile ölçeklenebilir HPC ve bulut kaynaklarına tek bir yerden dinamik, işbirliğine dayalı erişim sunar.
ButterCMS
buttercms.com
Pazarlamacıların ve geliştiricilerin sevdiği, API öncelikli, bulut tabanlı, bağımsız bir CMS platformu. ButterCMS içeriğinizin arka ucudur. 21 farklı çerçeve ve programlama diliyle entegre olun. Geliştiriciler, içerik oluşturuculara zaman kazandıracak güçlü özelleştirilebilir bileşenler oluşturabilir. İçerik oluşturucular, Geliştiricilerin yardımına ihtiyaç duymadan kolaylıkla sayfalar oluşturabilir ve birden fazla sitede, uygulamada ve yerelleştirmede içerik yayınlayabilir.
vHive
vhive.ai
vHive, işletmelerin varlıklarının dijital ikizlerini oluşturmak için otonom drone kovanlarını konuşlandırmalarına olanak tanıyan tek yazılım çözümüdür. Daha fazla bilgi edinmek için: www.vHive.ai veya [email protected]
Trendspek
trendspek.com
Trendspek, verileri (drone görüntüleri, sensörler, termal, GPS, BIM, LiDAR) web tarayıcısı aracılığıyla güvenli bir şekilde erişilebilen etkileşimli 3D dijital ikizlere dönüştüren bulut tabanlı bir varlık modelleme ve analiz platformudur. Varlık durumunun tam bir resmini ve milimetrik ayrıntılarıyla masanızdan görsel incelemeler gerçekleştirin. Siteyi ziyaret etmeden ayrıntılı bilgiler elde edin. Yapısal kusurları analiz etmek için güçlü araçlar kullanın. Değişiklikleri gözlemlemek için modelleri yan yana görüntüleyin. Trendleri yakından izleyerek tahmine dayalı bakımı geliştirin. Varlık sahipleri ve mühendisler tarafından riskleri en aza indirmek ve iş akışlarını optimize etmek için kullanılır. - Varlıkları haftalar değil saatler içinde inceleyin - Saha personeli azalır - Maliyet %90'a kadar azalır - Bir varlığın %90'ından fazlasını karşılayın (%20 temsili inceleme yerine)
Braincube
braincube.com
Braincube, endüstri için tasarlanmış iş ve uzman uygulamalarına sahip akıllı bir IIoT platform paketidir. Braincube'un platformu ve kullanıma hazır uygulamaları, üreticilerin veri akışlarından ve Büyük Veri analizlerinden anında ve uzun vadeli değer bulmasını sağlar. İşletim yazılımı, Edge aracılığıyla canlı koşullara anında görünürlük sağlar ve performansı daha iyi optimize etmek için Bulut aracılığıyla bir analiz uygulamaları merkezi sağlar. IIoT platformunuzdan en iyi sonuçları almak için Edge ve Cloud'u birleştirin: gerçek zamanlı önerilere uyum sağlayın ve gelecekteki performansı iyileştirin. Sürekli iyileştirme ve daha yüksek üretkenlik, Makine Öğrenimi yoluyla maliyet düşürme, varlık izleme ve tahmine dayalı bakım stratejileri veya grafikler, tablolar ve gösterge tablolarıyla görselleştirme için çabalıyor olsanız da, bağlama özgü hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak güçlü bir uygulama mağazası arasından seçim yapın. Braincube, verilerinizin kontrolünü ele almanız ve operasyonlarınızı dönüştürmeniz için tek noktadan hizmet sağlar.
Agora World
agoraworld.io
Agora World, 3D içerik oluşturmaya yönelik WordPress veya Canva'dır. Profesyonel, sürükleyici sosyal deneyimleri 1 saat kadar kısa bir sürede oluşturmak ve yayınlamak için akıcı, kodsuz ve tamamen özelleştirilebilir bir 3D Tasarım Platformu ve Çok Oyunculu Altyapı sunuyoruz. Metaveri veya çok oyunculu deneyim oluşturmayı kolaylaştırarak ve kullanıcıların tasarıma odaklanmasına olanak tanıyarak 'kaputun altındaki' teknolojinin tümünü biz yönetiyoruz. Geliştirme süresini önemli ölçüde aylardan dakikalara indirmekle kalmadık, aynı zamanda süreci uygun maliyetli hale getirdik. Platformumuzun çok yönlülüğü, özel C# kodlamasını, üçüncü taraf entegrasyonlarını, sınırsız özelleştirmeyi ve deneyimi yalnızca 3 satır kodla web sitenize yerleştirme yeteneğini destekler. Startup Wise Guys XR Hızlandırıcı programını yeni bitirdik, dijital ikizlerin oluşturulmasını kolaylaştırmak için Cesium'dan hibe aldık ve Temple Üniversitesi BYOBB 2022'de Büyük Ödül kazandık. Agora World ile sadece dünyayı değiştirmiyoruz, aynı zamanda Kendi kontrolünüzü oluşturmak için kontroller sizde.
QAD
qad.com
QAD, bulutta yeni nesil üretim ve tedarik zinciri çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Tedarikteki kesintiler ve talepteki dalgalanmalarla karşı karşıya kalan çalkantılı bir dünyada başarılı olmak için üreticilerin ve tedarik zincirlerinin değişime hızlı bir şekilde yanıt vermesi ve etkili müşteri hizmetleri için çevikliği, verimliliği ve esnekliği kusursuz bir şekilde optimize etmesi gerekiyor. QAD, bu Uyarlanabilir Kuruluşları mümkün kılmak için Uyarlanabilir Uygulamalar sunar. Santa Barbara, Kaliforniya'da kurulan QAD'in dünya çapında 84 ülkede müşterisi var. Binlerce şirket, kurumsal kaynak planlaması (ERP), dijital ticaret (DC), tedarikçi ilişkileri yönetimi (SRM), dijital tedarik zinciri planlaması (DSCP), küresel ticaret ve nakliye yürütme (GTTE), kurumsal kalite yönetim sistemi dahil olmak üzere QAD kurumsal çözümlerini kullandı. (EQMS), bağlantılı iş gücü ve süreç zekası.
Archilogic
archilogic.com
Archilogic, gayrimenkul portföylerini optimize etmeyi amaçlayan işletmelere hitap eden kapsamlı bir dijital ikiz yönetim platformu olarak hizmet vermektedir. Bu platform, özellikle verimli alan yönetimi ve kullanımı gerektiren endüstriler için kullanışlıdır. Platformun temel özellikleri arasında kat planlarının dijitalleştirilmesine yönelik katılım hizmetleri, bu planların yönetilmesi ve güncellenmesi için bir dizi yerel uygulama ve üçüncü taraf sistem ve hizmetlerle entegrasyona izin veren bir pazar yeri yer alıyor. Archilogic, kullanıcıların dijital kat planlarının mülkiyetini korumalarına, alan portföylerini yönetmek ve görselleştirmek için yapay zekadan yararlanmalarına ve kat planlarını zahmetsizce güncel tutmalarına olanak tanır. Dağıtım ve destek açısından Archilogic, web tabanlı bir platform aracılığıyla çalışır ve çeşitli destek yöntemleri sağlar. Bunlar, sürümler yoluyla ürün güncellemelerini, vitrinlerdeki ürün kullanım örneklerini, blogdaki yararlı ipuçlarını ve püf noktalarını, geliştiriciler için kaynakları ve gerektiğinde teknik desteği içerir. Archilogic ile gayrimenkul portföyünü yönetmek daha akıcı ve verimli bir süreç haline gelir.
Metrikus
metrikus.io
Verileri analiz etmek, görselleştirmek veya oluşturmak için kullanıyor olsanız da, bu verilerin kaotik durumu zamanınızı, paranızı ve diğer kaynaklarınızı boşa harcıyor. Çözümümüz, çeşitli güvenilir kaynaklardan gelen verileri toplayıp normalleştirerek bu kaosu netliğe dönüştürür ve tam olarak ihtiyacınız olan şeye erişmenizi sağlar. Web uygulamamız veya API'lerimiz aracılığıyla sizin ve paydaşlarınızın daha iyi kararlar almasına ve büyük zorluklara odaklanmanıza yardımcı olacak anlamlı bilgiler elde edeceksiniz.
Akselos
akselos.com
Akselos, dünyanın en gelişmiş dijital ikiz teknolojisinin yaratıcısıdır. 2012 yılında kurulan ve Avrupa, ABD ve Güney Doğu Asya'da faaliyet gösteren şirketin ürünleri, yeni nesil simülasyon teknolojisiyle dünya çapındaki kritik altyapının korunmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.
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