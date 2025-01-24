Dijital İkiz Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Suudi Arabistan

Archilogic

archilogic.com

Archilogic, gayrimenkul portföylerini optimize etmeyi amaçlayan işletmelere hitap eden kapsamlı bir dijital ikiz yönetim platformu olarak hizmet vermektedir. Bu platform, özellikle verimli alan yönetimi ve kullanımı gerektiren endüstriler için kullanışlıdır. Platformun temel özellikleri arasında kat planlarının dijitalleştirilmesine yönelik katılım hizmetleri, bu planların yönetilmesi ve güncellenmesi için bir dizi yerel uygulama ve üçüncü taraf sistem ve hizmetlerle entegrasyona izin veren bir pazar yeri yer alıyor. Archilogic, kullanıcıların dijital kat planlarının mülkiyetini korumalarına, alan portföylerini yönetmek ve görselleştirmek için yapay zekadan yararlanmalarına ve kat planlarını zahmetsizce güncel tutmalarına olanak tanır. Dağıtım ve destek açısından Archilogic, web tabanlı bir platform aracılığıyla çalışır ve çeşitli destek yöntemleri sağlar. Bunlar, sürümler yoluyla ürün güncellemelerini, vitrinlerdeki ürün kullanım örneklerini, blogdaki yararlı ipuçlarını ve püf noktalarını, geliştiriciler için kaynakları ve gerektiğinde teknik desteği içerir. Archilogic ile gayrimenkul portföyünü yönetmek daha akıcı ve verimli bir süreç haline gelir.