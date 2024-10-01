Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Dijital İkiz Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Moritanya
Dijital ikiz yazılımı, fiziksel bir varlığın sanal modelini veya simülasyonunu oluşturarak gerçek zamanlı performans izlemeye olanak tanır. Bu araçlar performansı simüle etmeye, bakım ihtiyaçlarını tahmin etmeye ve varlıkları en yüksek verimlilik için optimize etmeye yardımcı olur. İşletmeler, dijital ikiz için gerekli verileri üretmek amacıyla fiziksel varlıklarını sensörlerle donatıyor. Varlıkları IoT özellikli cihazlara dönüştürerek makineleri etkili bir şekilde takip edebilir ve izleyebilirler. Dijital ikiz yazılımı genellikle IoT cihaz yönetimi yazılımı veya bilgisayar destekli mühendislik (CAE) yazılımıyla birlikte kullanılır.
Yeni Uygulama Gönder
Agora World
agoraworld.io
Agora World, 3D içerik oluşturmaya yönelik WordPress veya Canva'dır. Profesyonel, sürükleyici sosyal deneyimleri 1 saat kadar kısa bir sürede oluşturmak ve yayınlamak için akıcı, kodsuz ve tamamen özelleştirilebilir bir 3D Tasarım Platformu ve Çok Oyunculu Altyapı sunuyoruz. Metaveri veya çok oyuncu...
Archilogic
archilogic.com
Archilogic, gayrimenkul portföylerini optimize etmeyi amaçlayan işletmelere hitap eden kapsamlı bir dijital ikiz yönetim platformu olarak hizmet vermektedir. Bu platform, özellikle verimli alan yönetimi ve kullanımı gerektiren endüstriler için kullanışlıdır. Platformun temel özellikleri arasında kat...
Trendspek
trendspek.com
Trendspek, verileri (drone görüntüleri, sensörler, termal, GPS, BIM, LiDAR) web tarayıcısı aracılığıyla güvenli bir şekilde erişilebilen etkileşimli 3D dijital ikizlere dönüştüren bulut tabanlı bir varlık modelleme ve analiz platformudur. Varlık durumunun tam bir resmini ve milimetrik ayrıntılarıyla...
Altair One
altairone.com
Altair One™, simülasyon ve veri analitiği teknolojisi ile ölçeklenebilir HPC ve bulut kaynaklarına tek bir yerden dinamik, işbirliğine dayalı erişim sunar.
ButterCMS
buttercms.com
Pazarlamacıların ve geliştiricilerin sevdiği, API öncelikli, bulut tabanlı, bağımsız bir CMS platformu. ButterCMS içeriğinizin arka ucudur. 21 farklı çerçeve ve programlama diliyle entegre olun. Geliştiriciler, içerik oluşturuculara zaman kazandıracak güçlü özelleştirilebilir bileşenler oluşturabili...
Braincube
braincube.com
Braincube, endüstri için tasarlanmış iş ve uzman uygulamalarına sahip akıllı bir IIoT platform paketidir. Braincube'un platformu ve kullanıma hazır uygulamaları, üreticilerin veri akışlarından ve Büyük Veri analizlerinden anında ve uzun vadeli değer bulmasını sağlar. İşletim yazılımı, Edge aracılığı...
Akselos
akselos.com
Akselos, dünyanın en gelişmiş dijital ikiz teknolojisinin yaratıcısıdır. 2012 yılında kurulan ve Avrupa, ABD ve Güney Doğu Asya'da faaliyet gösteren şirketin ürünleri, yeni nesil simülasyon teknolojisiyle dünya çapındaki kritik altyapının korunmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.
Metrikus
metrikus.io
Verileri analiz etmek, görselleştirmek veya oluşturmak için kullanıyor olsanız da, bu verilerin kaotik durumu zamanınızı, paranızı ve diğer kaynaklarınızı boşa harcıyor. Çözümümüz, çeşitli güvenilir kaynaklardan gelen verileri toplayıp normalleştirerek bu kaosu netliğe dönüştürür ve tam olarak ihtiy...
QAD
qad.com
QAD, bulutta yeni nesil üretim ve tedarik zinciri çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Tedarikteki kesintiler ve talepteki dalgalanmalarla karşı karşıya kalan çalkantılı bir dünyada başarılı olmak için üreticilerin ve tedarik zincirlerinin değişime hızlı bir şekilde yanıt vermesi ve etkili müşteri hiz...
vHive
vhive.ai
vHive, işletmelerin varlıklarının dijital ikizlerini oluşturmak için otonom drone kovanlarını konuşlandırmalarına olanak tanıyan tek yazılım çözümüdür. Daha fazla bilgi edinmek için: www.vHive.ai veya [email protected]