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Dijital İkiz Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Heard Adası ve McDonald Adaları

Dijital ikiz yazılımı, fiziksel bir varlığın sanal modelini veya simülasyonunu oluşturarak gerçek zamanlı performans izlemeye olanak tanır. Bu araçlar performansı simüle etmeye, bakım ihtiyaçlarını tahmin etmeye ve varlıkları en yüksek verimlilik için optimize etmeye yardımcı olur. İşletmeler, dijital ikiz için gerekli verileri üretmek amacıyla fiziksel varlıklarını sensörlerle donatıyor. Varlıkları IoT özellikli cihazlara dönüştürerek makineleri etkili bir şekilde takip edebilir ve izleyebilirler. Dijital ikiz yazılımı genellikle IoT cihaz yönetimi yazılımı veya bilgisayar destekli mühendislik (CAE) yazılımıyla birlikte kullanılır.

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Agora World

Agora World

agoraworld.io

Agora World, 3D içerik oluşturmaya yönelik WordPress veya Canva'dır. Profesyonel, sürükleyici sosyal deneyimleri 1 saat kadar kısa bir sürede oluşturmak ve yayınlamak için akıcı, kodsuz ve tamamen özelleştirilebilir bir 3D Tasarım Platformu ve Çok Oyunculu Altyapı sunuyoruz. Metaveri veya çok oyuncu...

Trendspek

Trendspek

trendspek.com

Trendspek, verileri (drone görüntüleri, sensörler, termal, GPS, BIM, LiDAR) web tarayıcısı aracılığıyla güvenli bir şekilde erişilebilen etkileşimli 3D dijital ikizlere dönüştüren bulut tabanlı bir varlık modelleme ve analiz platformudur. Varlık durumunun tam bir resmini ve milimetrik ayrıntılarıyla...

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One™ simülasyon ve veri analitiği teknolojisi ile ölçeklenebilir HPC ve bulut kaynaklarına tek bir yerden dinamik, işbirliğine dayalı erişim sunar.

Archilogic

Archilogic

archilogic.com

Archilogic, gayrimenkul portföylerini optimize etmeyi amaçlayan işletmelere hitap eden kapsamlı bir dijital ikiz yönetim platformu olarak hizmet vermektedir. Bu platform, özellikle verimli alan yönetimi ve kullanımı gerektiren endüstriler için kullanışlıdır. Platformun temel özellikleri arasında kat...

Braincube

Braincube

braincube.com

Braincube, endüstri için tasarlanmış iş ve uzman uygulamalarına sahip akıllı bir IIoT platform paketidir. Braincube'un platformu ve kullanıma hazır uygulamaları, üreticilerin veri akışlarından ve Büyük Veri analizlerinden anında ve uzun vadeli değer bulmasını sağlar. İşletim yazılımı, Edge aracılığı...

Akselos

Akselos

akselos.com

Akselos, dünyanın en gelişmiş dijital ikiz teknolojisinin yaratıcısıdır. 2012 yılında kurulan ve Avrupa, ABD ve Güney Doğu Asya'da faaliyet gösteren şirketin ürünleri, yeni nesil simülasyon teknolojisiyle dünya çapındaki kritik altyapının korunmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Metrikus

Metrikus

metrikus.io

Verileri analiz etmek, görselleştirmek veya oluşturmak için kullanıyor olsanız da, bu verilerin kaotik durumu zamanınızı, paranızı ve diğer kaynaklarınızı boşa harcıyor. Çözümümüz, çeşitli güvenilir kaynaklardan gelen verileri toplayıp normalleştirerek bu kaosu netliğe dönüştürür ve tam olarak ihtiy...

QAD

QAD

qad.com

QAD, bulutta yeni nesil üretim ve tedarik zinciri çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Tedarikteki kesintiler ve talepteki dalgalanmalarla karşı karşıya kalan çalkantılı bir dünyada başarılı olmak için üreticilerin ve tedarik zincirlerinin değişime hızlı bir şekilde yanıt vermesi ve etkili müşteri hiz...

vHive

vHive

vhive.ai

vHive, işletmelerin varlıklarının dijital ikizlerini oluşturmak için otonom drone kovanlarını konuşlandırmalarına olanak tanıyan tek yazılım çözümüdür. Daha fazla bilgi edinmek için: www.vHive.ai veya [email protected]

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