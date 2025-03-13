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Dijital Satış Odası Yazılımı
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Dijital Satış Odası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Dijital satış odası yazılımı, satış profesyonellerini, ilgili pazarlama materyallerini paylaşmak, müşterilerle gerçek zamanlı görüşmeler yapmak ve potansiyel alıcılar için kişiselleştirilmiş teklifler oluşturmak için tasarlanmış, müşteriye dönük bir dijital platformla donatır. Bu çözümler, alıcılar için olası her türlü anlaşmazlığı ortadan kaldırır ve satış ekiplerinin, ilgili tüm bilgileri erişilebilir tek bir konumda birleştirerek teklif süreçlerini kolaylaştırmasına olanak tanır. Dijital portalda müşteriler belirli içerikler hakkında bilgi edinme, teklifleri imzalama olanağına sahip oluyor ve satıcılar, müşterilerin içerikle olan etkileşimlerini izleyerek farklı materyallerin etkinliğine ilişkin öngörüler sağlayabiliyor.

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Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini yönetmelerine ve alıcı etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Heybase

Heybase

heybase.io

Heybase, alıcıların satış malzemelerine erişebildiği sanal odalar oluşturan bir dijital satış platformudur. Gerçek zamanlı işbirliği ve analiz imkanı sunar.

ClientPoint

ClientPoint

clientpoint.net

ClientPoint, müşteri ilişkilerini yönetmek, etkileşimleri izlemek ve iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış merkezi bir platformdur.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

DealHub.io, satış süreçlerini hızlandırmak için ayrıntılı teklif, faturalama ve abonelik yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.

Salesroom

Salesroom

salesroom.com

Salesroom, yapay zeka destekli bir video konferans platformudur. Alıcı etkileşimini izler ve sanal iletişim konusunda en iyi uygulamaları öğretir.

Recapped

Recapped

recapped.io

Recapped, ekiplerin müşterileriyle iş birliği yapmasını sağlar; içerik yükleme, görev atama ve ilerleme takibi yapar.

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard, işletmelere kişiselleştirilmiş videolar oluşturma, paylaşma ve analiz etme imkanı sunarak satış ve pazarlama süreçlerinde etkili bir çözüm sağlar.

Twig

Twig

twig.so

Twig, teknik belgelerden hızlı ve doğru yanıtlar bulmak için kullanılan yapay zeka destekli bir araçtır.

envivo.io

envivo.io

envivo.io

envivo, işletmelerin tekliflerlerini özelleştirmesine yardım eden bir dijital satış hızlandırıcısıdır. Satış sürecini tek noktada yönetir ve mevcut CRM ile entegrasyon sağlar.

Aligned

Aligned

alignedup.com

ALIGNED, satış ekipleri için dijital bir işbirliği platformudur. Müşteri iletişimi ve süreçleri bir araya getirerek işlerinizi kolaylaştırır.

Allego

Allego

allego.com

Allego, uzaktan çalışan ekipler için satış eğitim ve geliştirme platformudur; video dersler, koçluk araçları ve otomasyon ile işbirliğini artırır.

Valuecase

Valuecase

valuecase.com

Valuecase, satış ve müşteri başarı ekipleri için belgeleri, eylem planlarını ve diğer kaynakları bir arada sunarak müşteri etkileşimini basitleştirir.

DealLab

DealLab

deallab.io

DealLab, satış süreçlerini yönetmek için ortaklaşa bir platform sunarak verimliliği artırır ve kullanıcıların iş akışlarını optimize etmelerine yardımcı olur.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip, içeriklerinizi merkezi bir platformda yöneterek hedeflenmiş dijital içerik deneyimleri oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.

OneMob

OneMob

onemob.com

OneMob, mikrositler oluşturup paylaşmayı, içerik yönetimini ve etkileşim takibini kolaylaştıran bir platformdur.

Paage

Paage

paage.io

Paage uygulaması, AE'lerin anlaşmaları hızla kapatmasına yardımcı olan, alıcılar için paylaşılan mini bir açılış sayfasıdır.

Dealintent

Dealintent

dealintent.com

Dealintent, satış ekiplerinin kişiye özel dijital satış odaları oluşturmasını sağlayan, yapay zeka destekli bir yazılımdır.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO, PDF ve sunumları etkileşimli içerik merkezlerine dönüştürmek için kullanılan bir dijital içerik oluşturma platformudur.

Prelay

Prelay

prelay.com

Prelay, şirketlerin karmaşık anlaşmalarını yönetmelerini ve ekip içindeki kaynakları etkin kullanarak hızlı gelir artışı sağlamalarını kolaylaştıran bir platformdur.

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

SalesHood, satış ekiplerinin etkinliğini artırmak için etkileşimli eğitim ve içerikler sunan bir satış etkinleştirme platformudur.

SPCE

SPCE

spce.com

SP_CE, B2B satış süreçlerinde dijital odalar oluşturarak içerik paylaşımı, işbirliği ve müşteri yolculuğu analizi yapmayı sağlar.

Katalyz

Katalyz

katalyz.co

Katalyz, satış ve müşteri başarı ekiplerinin CRM entegre bir proje alanında müşterileriyle daha verimli işbirliği yapmasını sağlayan bir uygulamadır.

eyezon

eyezon

eyezonthis.com

eyezon, canlı video alışverişi sunan bir uygulamadır. Kullanıcıları ürünler ve markalarla doğrudan bağlayarak kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sağlar.

haeppie

haeppie

haeppie.com

haeppie, Satış ve Müşteri Başarı Ekipleri için, alıcı yolculuklarını merkezi bir bağlantıda toplar ve etkileşimli alanlar oluşturarak hızlı anlaşmalara olanak tanır.

GetAccept

GetAccept

getaccept.com

GetAccept, satış belgelerini yönetmekte ve işbirlikçi süreçler sunarak alıcı ve satıcıların anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmasına yardımcı olan bir dijital satış platformudur.

Klyck.io

Klyck.io

klyck.io

Klyck.io, satış ve pazarlama materyallerini organize edip, kolay erişim sağlayarak satış süreçlerini kolaylaştıran bir içerik yönetim platformudur.

GTM Buddy

GTM Buddy

gtmbuddy.ai

GTM Buddy, satış ekiplerine akıllı otomasyon ve gerçek zamanlı rehberlik sunarak verimliliklerini artıran bir gelir etkinleştirme platformudur.

Bigtincan

Bigtincan

bigtincan.com

BigTincan, satış ekiplerinin iş akışlarını optimize eden, AI destekli bir satış etkinleştirme platformudur.

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