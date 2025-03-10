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Dijital satış odası yazılımı, satış profesyonellerini, ilgili pazarlama materyallerini paylaşmak, müşterilerle gerçek zamanlı görüşmeler yapmak ve potansiyel alıcılar için kişiselleştirilmiş teklifler oluşturmak için tasarlanmış, müşteriye dönük bir dijital platformla donatır. Bu çözümler, alıcılar için olası her türlü anlaşmazlığı ortadan kaldırır ve satış ekiplerinin, ilgili tüm bilgileri erişilebilir tek bir konumda birleştirerek teklif süreçlerini kolaylaştırmasına olanak tanır. Dijital portalda müşteriler belirli içerikler hakkında bilgi edinme, teklifleri imzalama olanağına sahip oluyor ve satıcılar, müşterilerin içerikle olan etkileşimlerini izleyerek farklı materyallerin etkinliğine ilişkin öngörüler sağlayabiliyor.
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Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini yönetmelerine ve alıcı etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Heybase
heybase.io
Heybase, alıcıların satış malzemelerine erişebildiği sanal odalar oluşturan bir dijital satış platformudur. Gerçek zamanlı işbirliği ve analiz imkanı sunar.
ClientPoint
clientpoint.net
ClientPoint, müşteri ilişkilerini yönetmek, etkileşimleri izlemek ve iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış merkezi bir platformdur.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io, satış süreçlerini hızlandırmak için ayrıntılı teklif, faturalama ve abonelik yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.
Salesroom
salesroom.com
Salesroom, yapay zeka destekli bir video konferans platformudur. Alıcı etkileşimini izler ve sanal iletişim konusunda en iyi uygulamaları öğretir.
Recapped
recapped.io
Recapped, ekiplerin müşterileriyle iş birliği yapmasını sağlar; içerik yükleme, görev atama ve ilerleme takibi yapar.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard, işletmelere kişiselleştirilmiş videolar oluşturma, paylaşma ve analiz etme imkanı sunarak satış ve pazarlama süreçlerinde etkili bir çözüm sağlar.
Twig
twig.so
Twig, teknik belgelerden hızlı ve doğru yanıtlar bulmak için kullanılan yapay zeka destekli bir araçtır.
envivo.io
envivo.io
envivo, işletmelerin tekliflerlerini özelleştirmesine yardım eden bir dijital satış hızlandırıcısıdır. Satış sürecini tek noktada yönetir ve mevcut CRM ile entegrasyon sağlar.
Aligned
alignedup.com
ALIGNED, satış ekipleri için dijital bir işbirliği platformudur. Müşteri iletişimi ve süreçleri bir araya getirerek işlerinizi kolaylaştırır.
Valuecase
valuecase.com
Valuecase, satış ve müşteri başarı ekipleri için belgeleri, eylem planlarını ve diğer kaynakları bir arada sunarak müşteri etkileşimini basitleştirir.
Paage
paage.io
Paage uygulaması, AE'lerin anlaşmaları hızla kapatmasına yardımcı olan, alıcılar için paylaşılan mini bir açılış sayfasıdır.
DealLab
deallab.io
DealLab, satış süreçlerini yönetmek için ortaklaşa bir platform sunarak verimliliği artırır ve kullanıcıların iş akışlarını optimize etmelerine yardımcı olur.
Allego
allego.com
Allego, uzaktan çalışan ekipler için satış eğitim ve geliştirme platformudur; video dersler, koçluk araçları ve otomasyon ile işbirliğini artırır.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, içeriklerinizi merkezi bir platformda yöneterek hedeflenmiş dijital içerik deneyimleri oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.
OneMob
onemob.com
OneMob, mikrositler oluşturup paylaşmayı, içerik yönetimini ve etkileşim takibini kolaylaştıran bir platformdur.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent, satış ekiplerinin kişiye özel dijital satış odaları oluşturmasını sağlayan, yapay zeka destekli bir yazılımdır.
Prelay
prelay.com
Prelay, şirketlerin karmaşık anlaşmalarını yönetmelerini ve ekip içindeki kaynakları etkin kullanarak hızlı gelir artışı sağlamalarını kolaylaştıran bir platformdur.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF ve sunumları etkileşimli içerik merkezlerine dönüştürmek için kullanılan bir dijital içerik oluşturma platformudur.
SPCE
spce.com
SP_CE, B2B satış süreçlerinde dijital odalar oluşturarak içerik paylaşımı, işbirliği ve müşteri yolculuğu analizi yapmayı sağlar.
SalesHood
saleshood.com
SalesHood, satış ekiplerinin etkinliğini artırmak için etkileşimli eğitim ve içerikler sunan bir satış etkinleştirme platformudur.
Katalyz
katalyz.co
Katalyz, satış ve müşteri başarı ekiplerinin CRM entegre bir proje alanında müşterileriyle daha verimli işbirliği yapmasını sağlayan bir uygulamadır.
eyezon
eyezonthis.com
eyezon, canlı video alışverişi sunan bir uygulamadır. Kullanıcıları ürünler ve markalarla doğrudan bağlayarak kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sağlar.
haeppie
haeppie.com
haeppie, Satış ve Müşteri Başarı Ekipleri için, alıcı yolculuklarını merkezi bir bağlantıda toplar ve etkileşimli alanlar oluşturarak hızlı anlaşmalara olanak tanır.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept, satış belgelerini yönetmekte ve işbirlikçi süreçler sunarak alıcı ve satıcıların anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmasına yardımcı olan bir dijital satış platformudur.
Klyck.io
klyck.io
Klyck.io, satış ve pazarlama materyallerini organize edip, kolay erişim sağlayarak satış süreçlerini kolaylaştıran bir içerik yönetim platformudur.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy, satış ekiplerine akıllı otomasyon ve gerçek zamanlı rehberlik sunarak verimliliklerini artıran bir gelir etkinleştirme platformudur.
Bigtincan
bigtincan.com
BigTincan, satış ekiplerinin iş akışlarını optimize eden, AI destekli bir satış etkinleştirme platformudur.
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