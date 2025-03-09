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Dijital satış odası yazılımı, satış profesyonellerini, ilgili pazarlama materyallerini paylaşmak, müşterilerle gerçek zamanlı görüşmeler yapmak ve potansiyel alıcılar için kişiselleştirilmiş teklifler oluşturmak için tasarlanmış, müşteriye dönük bir dijital platformla donatır. Bu çözümler, alıcılar için olası her türlü anlaşmazlığı ortadan kaldırır ve satış ekiplerinin, ilgili tüm bilgileri erişilebilir tek bir konumda birleştirerek teklif süreçlerini kolaylaştırmasına olanak tanır. Dijital portalda müşteriler belirli içerikler hakkında bilgi edinme, teklifleri imzalama olanağına sahip oluyor ve satıcılar, müşterilerin içerikle olan etkileşimlerini izleyerek farklı materyallerin etkinliğine ilişkin öngörüler sağlayabiliyor.
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ClientPoint
clientpoint.net
ClientPoint, müşteri ilişkilerini yönetmek, etkileşimleri izlemek ve iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış merkezi bir platformdur.
Paage
paage.io
Paage.io, binlerce AE tarafından anlaşmaları daha hızlı kapatmak için kullanılıyor. Her şey, alıcınızla paylaşabileceğiniz ve size dahili olarak satış konuşması yapmak için ihtiyaç duyacakları tüm kaynakları içeren mini bir açılış sayfası olan "Sayfa" ile başlar. Gelen kutusunda kaybolan ekleri olan uzun e-postalar yerine, bir Sayfa gönderin ve ürününüze hayat verin.
Katalyz
katalyz.co
Katalyz, gelir ekiplerinin (Satış ve Müşteri Başarısı) ortak bir proje alanı (CRM'nizle entegre) içinde müşterileriyle daha verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir 'satış odası'dır. Fırsatlar (yeni hesaplar veya genişleme) %25 daha hızlı kapanır ve daha öngörülebilir hale gelir; aynı zamanda etkisiz e-posta döngülerinden, kaçırılan son teslim tarihlerinden ve kaotik bir CRM'den kaçınılır.
eyezon
eyezonthis.com
Eyezon, kişisel etkileşimi, talep eden canlı akış yoluyla modern alışverişe getiren canlı bir video alışveriş sandbox'tır. Eyezon 360, insan etkileşimini e -ticarete getiren birleşik bir karmaşık çözümdür. Eyezon, müşterileri müşteri yolculuğundaki herhangi bir temas noktasından ürünlere ve markalara bağlar. Perakendecilerin müşteri deneyimi döngüsünün herhangi bir aşamasından dönüşümler yapmalarını sağlar; İlişkiler ve sadakat oluşturan gerçekten çok kanallı, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri yaratmak. Eyezon 360, müşteri odaklı, canlı alışveriş deneyimleriyle e-ticarete gerçek insan etkileşimi getiriyor. Canlı altyazılar alışverişi herkes için erişilebilir hale getirir ve alışveriş durumlarını artırır.
haeppie
haeppie.com
haeppie, Satış ve Müşteri Başarısı Ekipleri için yaratılmıştır - Haeppie Satış Alanları ile alıcı yolculuklarını daha fazla gelire dönüştürün ve tüm karar vericilerin aynı sayfada olmasını sağlayın. Saniyeler içinde daha fazla anlaşma sağlayan kişiselleştirilmiş ve etkileşimli Alanlar oluşturun. Alıcı yolculuklarınızı tek bir bağlantıyla merkezileştirerek satış döngülerinizi soğuk erişimden katılıma kadar hızlandırın. CRM'nizle (Hubspot, Pipedrive) sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi, haeppie ile çalışmayı herkes için oldukça hızlı ve kolay hale getirir. Demo Sonrası Takipleri, Katılım veya Anlaşma bilgilerini tek tıklamayla paylaşın ve halihazırda kullandığınız araçlardan mevcut tüm malzemelerinizi entegre edin.
Klyck.io
klyck.io
Klyck.io, satış ve pazarlama materyallerini organize edip, kolay erişim sağlayarak satış süreçlerini kolaylaştıran bir içerik yönetim platformudur.
envivo.io
envivo.io
envivo, işletmelerin potansiyel müşterilere ve müşterilere yönelik teklifleri kolayca kişiselleştirmesine olanak tanıyan ve alıcı ile satıcı arasında ilgi çekici bir ortam yaratan bir dijital satış hızlandırıcıdır. envivo, mevcut CRM'nizle sorunsuz bir şekilde entegre olurken, her şeyin tek bir yerde olduğu müşteri adayından anlaşmaya kadar fırsatları yakalamanıza yardımcı olur. Satış içeriğinizin nasıl ve ne zaman tüketildiğine dair daha önce hiç sahip olmadığınız bilgiler edinin! Belgeleri imzalatmak için favori dijital imzalama teknolojinizi bile entegre edebilir ve potansiyel müşterilerinizin kolayca bir demo veya toplantı planlamasını sağlamak için bir planlama çözümü ekleyebilirsiniz. envivo. ipucundan anlaşmaya. ilgi çekici. verimli. zarif.
DealLab
deallab.io
DealLab, satış süreçlerini yönetmek için ortaklaşa bir platform sunarak verimliliği artırır ve kullanıcıların iş akışlarını optimize etmelerine yardımcı olur.
Valuecase
valuecase.com
Dün satışlar, sonsuz e-posta akışları, kaybolan ekler, eylem planı e-tabloları ve karanlığa gömülen bunalmış beklentilerden oluşan bir kaostu. Bugün Valuecase ile satış yapılıyor. Böylece potansiyel müşteriler daha hızlı hareket edebilir ve satıcılar nihayet bir fırsatın hâlâ devam edip etmediğini bilir. Her büyüklükteki satış ve müşteri başarısı ekipleri, müşterilerle etkileşim kurmak, işbirliğini kolaylaştırmak ve daha önce hiç görülmemiş içgörüleri ortaya çıkarmak için Valuecase'i seçiyor. Dokümanlar? Karşılıklı eylem planları mı? Reklamlar mı? Valuecase ile hepsi tek bir güzel alanda, potansiyel müşterilerle tek bir tıklamayla paylaşılıyor. Ürününüzle ilk temastan satışa, katılıma ve ötesine kadar.
Heybase
heybase.io
Heybase, alıcıların satış malzemelerine erişebildiği sanal odalar oluşturan bir dijital satış platformudur. Gerçek zamanlı işbirliği ve analiz imkanı sunar.
OneMob
onemob.com
OneMob, mikrositler oluşturup paylaşmayı, içerik yönetimini ve etkileşim takibini kolaylaştıran bir platformdur.
SalesHood
saleshood.com
SalesHood, satış ekiplerinin etkinliğini artırmak için etkileşimli eğitim ve içerikler sunan bir satış etkinleştirme platformudur.
SPCE
spce.com
SP_CE, insanları güvenle davet edebileceğiniz, içerik paylaşabileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz dijital odalar sunar. Tüm bunları yaparken aynı zamanda alıcılarınızın yolculuğu hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler elde edin. Müşterilerimizin genellikle üç ortak noktası vardır: 1. Uzun satış döngüleri 2. Bir anlaşmayı sonuçlandırmak için birden fazla temas, hem şirket içinde hem de alıcı tarafında uyum sağlanması gereken birçok paydaş. 3. Satış sürecinde paylaşılacak çok fazla içerik var. SP_CE normalde B2B'deki şirketler tarafından pazarlama, satış ve müşteri başarısı için kullanılır. Platformla şunları yapabilirsiniz: – Kuruluşunuz ve diğerleri arasında DİJİTAL ODALAR oluşturun – Uyumluluğu korurken İÇERİĞİ Güvenli bir şekilde PAYLAŞIN ve tüm paydaşlarla işbirliği yapın – Takip etmek ve veriye dayalı kararlar almak için EYLEMLENEBİLİR İÇGÖRÜLER alın SP_CE'de alıcının B2B'deki tüm yolculuğunu yönetirsiniz . Ürünleriniz veya müşterileriniz için özel alanlar oluşturun ve ilk temas noktasından anlaşmanın imzalanmasına ve sonrasına kadar olan süreci takip edin. Şunlar gibi özelliklerin keyfini çıkarın: - Teklifinizin gücünü gösteren ürün showroomu - Kolayca geniş ölçekte güzel showroomlar oluşturmak için basit sürükle ve bırak yapı taşları - Müşteri etkileşimi kontrol paneli ve bildirimler - Müşteriyle aranızda paylaşılan görevler - Ürün sayfaları ve sözleşmelerden paylaşılan belgeler - Akıllı gündemlere sahip etkileşimli görüntülü toplantı - Akıllı bir zaman çizelgesi - Kaydedilmiş, yazıya geçirilmiş ve yapay zeka tarafından analiz edilmiş toplantılar - Video mesajlaşma - Satış temsilcilerinizin anında çalışmaya başlamasını sağlayan satış süreci şablonları - Yüksek düzeyde güvenlik ve gizlilik - CRM, Zoom ve Teams entegrasyon - Erişim düzeyi yönetimi - Genel, Kayıtlı veya Özel alanlar
Aligned
alignedup.com
Satış ekipleri - kısaca ALIGNED, dijital bir satış odasıdır; ekibiniz ve alıcılarınız için bir işbirliği platformudur. Karmaşık anlaşmaları düzenlemenize, alıcı etkileşimini artırmanıza ve değer elde etme süresini kısaltmanıza olanak tanır. Nasıl? Aligned, tüm müşteri iletişiminizi, içeriğinizi, süreçlerinizi ve araçlarınızı tek bir kişiselleştirilmiş müşteri çalışma alanında düzenler (Evet, gerçekten). Artık haftalarca e-posta kovalamaya gerek yok; bu yalnızca tek bir dijital odaya giden tek bağlantı, hepsine hükmediyor. Ayrıca müşteri yolculuğundaki kör noktaları ortaya çıkararak daha önce hiç görülmemiş içgörülere de erişebilirsiniz; bu da daha fazla kontrol sahibi olmanıza, tüm paydaşlarla etkileşime geçmenize, verimliliği artırmanıza ve… daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur. Aracımız güzeldir, kullanımı basittir ve ücretsiz deneme süresi vardır, kredi kartı veya deneme süresi yoktur - bugün Aligned'e kaydolun ve kendiniz görün.
Allego
allego.com
Allego, uzaktan çalışan ekipler için satış eğitim ve geliştirme platformudur; video dersler, koçluk araçları ve otomasyon ile işbirliğini artırır.
Salesroom
salesroom.com
Yapay zeka destekli video konferans platformumuz Salesroom'un gücünü deneyimleyin. Satış odası yalnızca alıcı etkileşimini izlemekle kalmaz, aynı zamanda sanal iletişimin en iyi uygulamalarını da öğretir. Bilgi tabanınıza gerçek zamanlı erişim sağlayan Salesroom, temsilcilerin toplantılardaki performansını ve ekip genelinde kota erişimini artırmak için tasarlanmıştır.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan, dünyanın önde gelen markalarının geleceğin satın alma deneyimini kolaylaştırmasına yardımcı oluyor. Sunduğumuz her şey akıllı, esnek olacak ve insanların ve markaların sevdiği son derece kişiselleştirilmiş deneyimlerle benzersiz iş süreçlerine kolayca adapte olacak şekilde tasarlandı. Şirketlerin ilgi çekici, kişiselleştirilmiş, değer sağlayan ve insanları güvenle en iyi kararlara yönlendiren markalı satın alma deneyimleri sunmalarına yardımcı olma misyonundayız. Nike, Guess, Prudential ve Starwood Hotels gibi yenilikçi şirketler, müşteriyle yüz yüze çalışan ekiplerin müşterilerinin satın alma deneyimini akıllıca hazırlaması, etkileşime geçmesi, ölçmesi ve sürekli olarak iyileştirmesi konusunda Bigtincan'a güveniyor.
Prelay
prelay.com
Prelay'in Ekip Satış Platformu, şirketlerin karmaşık anlaşmalarını basitleştirmelerine ve ekip olarak geliri daha hızlı artırmak için en değerli dahili kaynaklarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Çok fazla gelir ekibi, statik CRM dosyalarının ve eski araçların satış potansiyellerini bastırmasına izin veriyor. Karmaşık anlaşmaları yönetmek için amaca yönelik oluşturulmuş bir çözüm olmadığında, iç paydaşlar herhangi bir merkezi izleme, gözetim veya öğrenme olmaksızın anlık e-postalara, sohbetlere ve belgelere başvururlar. Sonuç? Dahili gecikmeler, kör noktalar ve anlaşmanın bozulması. Prelay, amaca yönelik oluşturulmuş Ekip Satış Platformu ile anlaşma kaosunu fethediyor. Dahili bir düzenleme katmanı görevi gören Prelay, anlaşma koordinasyonunu anahtar yazılımınızla entegre olacak şekilde tek bir yerde düzenler. Satış temsilcileri ve onların muadilleri için daha az baş ağrısı yaşanır ve satış, ön satış ve iptal liderleri, ekip kapasitesi ve anlaşmaları başarılı kılan unsurlar hakkında fikir sahibi olur. İster değerlendirme yürütüyor olun, ister anlaşma masası onaylarını yönlendiriyor olun, ister bir ürün uzmanına danışıyor olun, Prelay karmaşık anlaşma süreçlerinizi basitleştirir ve en değerli dahili kaynaklarınızın etkisini en üst düzeye çıkarır, böylece ekip olarak gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy, gelir ekiplerinin sürdürülebilir gelir artışı sağlamasını sağlayan bir gelir etkinleştirme platformudur. GTM Buddy, yeni nesil daha akıllı satıcıları etkinleştirme arayışında. Yapay zekanın, satıcılara bulundukları yerde yardımcı olmak için doğru içeriği doğru zamanda etiketleme ve ortaya çıkarma işini üstlendiği bir dünya hayal edin. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕, temsilcilerin alıcıların acil sorularını yanıtlayan içeriği paylaşmalarına, kritik toplantılara hazırlıklı gelmelerine ve daha fazla harcama yapmalarına yardımcı olarak satıcının kotayı aşmadaki gizli silahıdır Zaman aslında manuel meşgul çalışmayı azaltarak satış yapıyor.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent, satış ekiplerinin alıcıların ilgisini çekecek ve anlaşmaları tamamlama şansını artıracak son derece kişiselleştirilmiş satış odaları oluşturmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir dijital satış odası yazılımıdır. Dealintent ile alıcı kişiliğini ortaya çıkarmak, satış hattınızdaki yüksek niyetli anlaşmaları belirlemek ve alıcılarınızla etkileşimi artırmak için yapay zekayı kullanabilirsiniz. Bir b2b satış ekibinin parçasıysanız Dealintent'i şu amaçlarla kullanabilirsiniz: Anlaşmaları zenginleştirin: Yapay zekanın yardımıyla alıcılarınız hakkındaki profesyonel ve kişilik öngörülerini keşfedin. Dealintent, LinkedIn veya web gibi birden fazla platformda arama yapma ihtiyacını ortadan kaldırır ve ilgili alıcı iletişimini ve şirket içgörülerini saniyeler içinde kullanımınıza sunar. Dijital satış sunumları oluşturun: Dealintent, e-posta eki olarak gönderilen satış sunumlarını markalı ve kişiselleştirilmiş etkileşimli dijital satış odası sunumlarıyla değiştirir. Dijital satış odaları olarak paylaşılan satış sunumları, satış ekiplerinin alıcılarla ortak bir satış eylem planı paylaşmasına, alıcı faaliyetlerini ve paylaşımlarını takip etmesine ve daha iyi dönüşümler için alıcıyla sohbet, aramalar ve toplantılar aracılığıyla sürekli iletişim halinde kalmasına olanak tanır. Tahmin doğruluğunu artırın: Dealintent, satış ekiplerinin, alıcı etkinliğine, teklif paylaşımlarına, satış ortak eylem planının tamamlanmasına ve daha fazlasına dayalı olarak alıcının niyetini belirlemesine yardımcı olur. Bu, alıcı faaliyeti ve etkileşim düzeyine dayalı daha güçlü satış tahminlerine olanak tanır.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF ve sunumları etkileşimli içerik merkezlerine dönüştürmek için kullanılan bir dijital içerik oluşturma platformudur.
Twig
twig.so
Twig, kullanıcıların sonsuz sayfalarca belgeyi tarayarak saatler harcamak zorunda kalmadan, teknik belgelerden ihtiyaç duydukları yanıtları hızlı ve kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, müşterilerin karmaşık sorularına doğru yanıtlar sağlamak için belgeleri, bilgi tabanlarını, geçmiş destek bildirimlerini ve diğer veri kaynaklarını anlamsal olarak analiz ederek çalışır. Bu, müşteri desteği maliyetlerini %30'a kadar önemli ölçüde azaltır. Twig'in yapay zeka modelleri, halka açık veriler üzerinde eğitilerek kullanıcı sorularına ilgili yanıtları güvenle bulmasına ve önermesine olanak tanır. Önerilen yanıtlar, kullanıcılara ek bilgileri nerede bulabileceklerini göstererek yanıtın güvenilirliğini artıran alıntılar içerir. Twig ayrıca sıkıcı görevleri otomatikleştirerek ve yoğun çalışmanın yerini insan empatisiyle değiştiren güçlü araçlar sağlayarak destek temsilcilerinin daha üretken olmasına yardımcı olur. Temsilcilerin yanıt kalitesine daha yüksek minimum standartlar getirerek ve yanıtlardaki potansiyel riskleri fark etmelerine yardımcı olarak müşteri etkileşiminin kalitesini artırmasına olanak tanır. Twig, en popüler dokümantasyon ve bilgi tabanı ürünleriyle entegre olabilir ve gizliliğin korunmasını sağlamak için kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (PII) kaldırarak verileri temizler. Twig, teknik sorulara doğru, ilgili ve hızlı yanıtlar sağlayarak müşteri deneyimini önemli ölçüde geliştirmek için tasarlanmış bir yapay zeka aracıdır.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept, satış belgelerini yönetmekte ve işbirlikçi süreçler sunarak alıcı ve satıcıların anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmasına yardımcı olan bir dijital satış platformudur.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard, işletmelere kişiselleştirilmiş videolar oluşturma, paylaşma ve analiz etme imkanı sunarak satış ve pazarlama süreçlerinde etkili bir çözüm sağlar.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, içeriklerinizi merkezi bir platformda yöneterek hedeflenmiş dijital içerik deneyimleri oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini yönetmelerine ve alıcı etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Recapped
recapped.io
Recaped, ekiplerin pilot yönetim ve işe alım da dahil olmak üzere satışların son aşaması boyunca müşterileriyle doğrudan işbirliği yapmasına olanak tanır. Müşterilerin etkileşime geçmesi için ilgili içeriği yükleyin, müşterilere son tarihleri (ve otomatik hatırlatıcıları) olan sonraki adımları atayın ve sonunda herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io, satış süreçlerini hızlandırmak için ayrıntılı teklif, faturalama ve abonelik yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.
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