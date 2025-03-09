SPCE

spce.com

SP_CE, insanları güvenle davet edebileceğiniz, içerik paylaşabileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz dijital odalar sunar. Tüm bunları yaparken aynı zamanda alıcılarınızın yolculuğu hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler elde edin. Müşterilerimizin genellikle üç ortak noktası vardır: 1. Uzun satış döngüleri 2. Bir anlaşmayı sonuçlandırmak için birden fazla temas, hem şirket içinde hem de alıcı tarafında uyum sağlanması gereken birçok paydaş. 3. Satış sürecinde paylaşılacak çok fazla içerik var. SP_CE normalde B2B'deki şirketler tarafından pazarlama, satış ve müşteri başarısı için kullanılır. Platformla şunları yapabilirsiniz: – Kuruluşunuz ve diğerleri arasında DİJİTAL ODALAR oluşturun – Uyumluluğu korurken İÇERİĞİ Güvenli bir şekilde PAYLAŞIN ve tüm paydaşlarla işbirliği yapın – Takip etmek ve veriye dayalı kararlar almak için EYLEMLENEBİLİR İÇGÖRÜLER alın SP_CE'de alıcının B2B'deki tüm yolculuğunu yönetirsiniz . Ürünleriniz veya müşterileriniz için özel alanlar oluşturun ve ilk temas noktasından anlaşmanın imzalanmasına ve sonrasına kadar olan süreci takip edin. Şunlar gibi özelliklerin keyfini çıkarın: - Teklifinizin gücünü gösteren ürün showroomu - Kolayca geniş ölçekte güzel showroomlar oluşturmak için basit sürükle ve bırak yapı taşları - Müşteri etkileşimi kontrol paneli ve bildirimler - Müşteriyle aranızda paylaşılan görevler - Ürün sayfaları ve sözleşmelerden paylaşılan belgeler - Akıllı gündemlere sahip etkileşimli görüntülü toplantı - Akıllı bir zaman çizelgesi - Kaydedilmiş, yazıya geçirilmiş ve yapay zeka tarafından analiz edilmiş toplantılar - Video mesajlaşma - Satış temsilcilerinizin anında çalışmaya başlamasını sağlayan satış süreci şablonları - Yüksek düzeyde güvenlik ve gizlilik - CRM, Zoom ve Teams entegrasyon - Erişim düzeyi yönetimi - Genel, Kayıtlı veya Özel alanlar