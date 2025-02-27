Dijital Satış Odası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tunus

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Dijital satış odası yazılımı, satış profesyonellerini, ilgili pazarlama materyallerini paylaşmak, müşterilerle gerçek zamanlı görüşmeler yapmak ve potansiyel alıcılar için kişiselleştirilmiş teklifler oluşturmak için tasarlanmış, müşteriye dönük bir dijital platformla donatır. Bu çözümler, alıcılar için olası her türlü anlaşmazlığı ortadan kaldırır ve satış ekiplerinin, ilgili tüm bilgileri erişilebilir tek bir konumda birleştirerek teklif süreçlerini kolaylaştırmasına olanak tanır. Dijital portalda müşteriler belirli içerikler hakkında bilgi edinme, teklifleri imzalama olanağına sahip oluyor ve satıcılar, müşterilerin içerikle olan etkileşimlerini izleyerek farklı materyallerin etkinliğine ilişkin öngörüler sağlayabiliyor.
Yeni Uygulama Gönder
Twig
twig.so
Twig, kullanıcıların sonsuz sayfalarca belgeyi tarayarak saatler harcamak zorunda kalmadan, teknik belgelerden ihtiyaç duydukları yanıtları hızlı ve kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, müşterilerin karmaşık sorularına doğru yanıtlar sağlamak için belgeleri, bilgi tabanlarını, geçmiş destek bildirimlerini ve diğer veri kaynaklarını anlamsal olarak analiz ederek çalışır. Bu, müşteri desteği maliyetlerini %30'a kadar önemli ölçüde azaltır. Twig'in yapay zeka modelleri, halka açık veriler üzerinde eğitilerek kullanıcı sorularına ilgili yanıtları güvenle bulmasına ve önermesine olanak tanır. Önerilen yanıtlar, kullanıcılara ek bilgileri nerede bulabileceklerini göstererek yanıtın güvenilirliğini artıran alıntılar içerir. Twig ayrıca sıkıcı görevleri otomatikleştirerek ve yoğun çalışmanın yerini insan empatisiyle değiştiren güçlü araçlar sağlayarak destek temsilcilerinin daha üretken olmasına yardımcı olur. Temsilcilerin yanıt kalitesine daha yüksek minimum standartlar getirerek ve yanıtlardaki potansiyel riskleri fark etmelerine yardımcı olarak müşteri etkileşiminin kalitesini artırmasına olanak tanır. Twig, en popüler dokümantasyon ve bilgi tabanı ürünleriyle entegre olabilir ve gizliliğin korunmasını sağlamak için kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (PII) kaldırarak verileri temizler. Twig, teknik sorulara doğru, ilgili ve hızlı yanıtlar sağlayarak müşteri deneyimini önemli ölçüde geliştirmek için tasarlanmış bir yapay zeka aracıdır.
ClientPoint
clientpoint.net
Kurumsal platformları, potansiyel müşterileriniz, müşterileriniz ve ortaklarınızın her biri için iş ilişkileri çalışma alanlarını kolayca yönetmenize yardımcı olur; burada materyalleri tek bir yerden planlayabilir, buluşabilir ve paylaşabilirsiniz. Daha etkili bir şekilde liderlik yapın, anlaşmaları daha hızlı önerin ve kapatın, müşterilere daha iyi katılım sağlayın ve hizmet verin. Pazarlamadan (olası müşteri katılımı ve içerik iyileştirme), Satışa (teklif yönetimi ve e-imza), Müşteri Hizmetlerine (müşteri katılımı ve ilişki yönetimi), Genişletmeye (yükseltmeler ve yenileme) kadar ClientPoint daha güçlü, daha değerli iş ilişkileri kurmanıza yardımcı olur . Entegrasyonlar: Salesforce, Netsuite, Microsoft Dynamics, DocuSign, RightSignature, Sertify
Paage
paage.io
Paage.io, binlerce AE tarafından anlaşmaları daha hızlı kapatmak için kullanılıyor. Her şey, alıcınızla paylaşabileceğiniz ve size dahili olarak satış konuşması yapmak için ihtiyaç duyacakları tüm kaynakları içeren mini bir açılış sayfası olan "Sayfa" ile başlar. Gelen kutusunda kaybolan ekleri olan uzun e-postalar yerine, bir Sayfa gönderin ve ürününüze hayat verin.
Katalyz
katalyz.co
Katalyz, gelir ekiplerinin (Satış ve Müşteri Başarısı) ortak bir proje alanı (CRM'nizle entegre) içinde müşterileriyle daha verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir 'satış odası'dır. Fırsatlar (yeni hesaplar veya genişleme) %25 daha hızlı kapanır ve daha öngörülebilir hale gelir; aynı zamanda etkisiz e-posta döngülerinden, kaçırılan son teslim tarihlerinden ve kaotik bir CRM'den kaçınılır.
eyezon
eyezonthis.com
Eyezon, kişisel etkileşimi, talep eden canlı akış yoluyla modern alışverişe getiren canlı bir video alışveriş sandbox'tır. Eyezon 360, insan etkileşimini e -ticarete getiren birleşik bir karmaşık çözümdür. Eyezon, müşterileri müşteri yolculuğundaki herhangi bir temas noktasından ürünlere ve markalara bağlar. Perakendecilerin müşteri deneyimi döngüsünün herhangi bir aşamasından dönüşümler yapmalarını sağlar; İlişkiler ve sadakat oluşturan gerçekten çok kanallı, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri yaratmak. Eyezon 360, müşteri odaklı, canlı alışveriş deneyimleriyle e-ticarete gerçek insan etkileşimi getiriyor. Canlı altyazılar alışverişi herkes için erişilebilir hale getirir ve alışveriş durumlarını artırır.
haeppie
haeppie.com
haeppie, Satış ve Müşteri Başarısı Ekipleri için yaratılmıştır - Haeppie Satış Alanları ile alıcı yolculuklarını daha fazla gelire dönüştürün ve tüm karar vericilerin aynı sayfada olmasını sağlayın. Saniyeler içinde daha fazla anlaşma sağlayan kişiselleştirilmiş ve etkileşimli Alanlar oluşturun. Alıcı yolculuklarınızı tek bir bağlantıyla merkezileştirerek satış döngülerinizi soğuk erişimden katılıma kadar hızlandırın. CRM'nizle (Hubspot, Pipedrive) sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi, haeppie ile çalışmayı herkes için oldukça hızlı ve kolay hale getirir. Demo Sonrası Takipleri, Katılım veya Anlaşma bilgilerini tek tıklamayla paylaşın ve halihazırda kullandığınız araçlardan mevcut tüm malzemelerinizi entegre edin.
Klyck.io
klyck.io
Klyck, bilgileri düzenlemek, bulmak ve paylaşmak için kullanabileceğiniz içerik çözümüdür. Ekibinizin bilgisini merkezileştirin, tüm içeriğinize hızlı ve kolay erişim sağlayın. Zamandan, paradan ve sonsuz e-posta dizisinden tasarruf etmek için içeriğinizi her duruma göre uyarladığınız özel sayfalarda kullanın. Klyck, içeriğinizi ve bilginizi bir araya getirerek ihtiyacınız olanı, ihtiyaç duyduğunuz anda bulmanıza yardımcı olur.
envivo.io
envivo.io
envivo, işletmelerin potansiyel müşterilere ve müşterilere yönelik teklifleri kolayca kişiselleştirmesine olanak tanıyan ve alıcı ile satıcı arasında ilgi çekici bir ortam yaratan bir dijital satış hızlandırıcıdır. envivo, mevcut CRM'nizle sorunsuz bir şekilde entegre olurken, her şeyin tek bir yerde olduğu müşteri adayından anlaşmaya kadar fırsatları yakalamanıza yardımcı olur. Satış içeriğinizin nasıl ve ne zaman tüketildiğine dair daha önce hiç sahip olmadığınız bilgiler edinin! Belgeleri imzalatmak için favori dijital imzalama teknolojinizi bile entegre edebilir ve potansiyel müşterilerinizin kolayca bir demo veya toplantı planlamasını sağlamak için bir planlama çözümü ekleyebilirsiniz. envivo. ipucundan anlaşmaya. ilgi çekici. verimli. zarif.
DealLab
deallab.io
DealLab.io, anlaşmaların "nasıl" ilerletileceği ve bunları kapatmak için "ne" yapılacağı konusunda bilgi toplarken, tüm anlaşmaları işbirliğine dayalı tek bir platformda birleştirir. Kırmızı bayrakları ve anlaşma risklerini ortaya çıkarın ve karmaşık e-posta dizilerine ve güncel olmayan dosyalara harcanan sayısız saatten kaçının. Paydaşların her zaman uyumlu ve hesap verebilir olmasını sağlamak için iletişimi kolaylaştırın. Artan anlaşma görünürlüğü, kurumsal en iyi uygulamalar, iyi belirlenmiş sonraki adımlar ve Karşılıklı Eylem Planı şablonlarıyla satış ekipleri genelinde kazanma oranlarını artırın ve gelir elde etme süresini kısaltın.
Valuecase
valuecase.com
Dün satışlar, sonsuz e-posta akışları, kaybolan ekler, eylem planı e-tabloları ve karanlığa gömülen bunalmış beklentilerden oluşan bir kaostu. Bugün Valuecase ile satış yapılıyor. Böylece potansiyel müşteriler daha hızlı hareket edebilir ve satıcılar nihayet bir fırsatın hâlâ devam edip etmediğini bilir. Her büyüklükteki satış ve müşteri başarısı ekipleri, müşterilerle etkileşim kurmak, işbirliğini kolaylaştırmak ve daha önce hiç görülmemiş içgörüleri ortaya çıkarmak için Valuecase'i seçiyor. Dokümanlar? Karşılıklı eylem planları mı? Reklamlar mı? Valuecase ile hepsi tek bir güzel alanda, potansiyel müşterilerle tek bir tıklamayla paylaşılıyor. Ürününüzle ilk temastan satışa, katılıma ve ötesine kadar.
Heybase
heybase.io
Heybase, satıcıların kişiselleştirilmiş alıcı deneyimleri yaratabileceği ve potansiyel alıcılarla tek bir dijital konumda iletişim kurabileceği ortak paylaşımlı alanlar sağlayan Dijital Satış Odası Yazılımıdır. Satıcılar, Sürükle ve Bırak Düzenleyici ile kişiselleştirilmiş satış teminatlarını Gömebilir, alıcılarla işbirliği yapabilir ve Heybase ile alıcı etkileşimini analiz edebilir.
OneMob
onemob.com
Onemob, saniyeler içinde güzel mikrositler oluşturmak, paylaşmak ve izlemek için en üst düzey bir arada platform! İster satış, pazarlama, müşteri başarısı veya içerik yaratıcısı olsun, Onemob sosyal yardımınızı yükseltmek ve daha fazla dikkat, katılım ve yanıt almak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. OneMob'un güçlü mikrosit üreticisi, içerik yükleyicisi ve yönetim özellikleriyle, markanızı ve içeriğinizi profesyonel ve ilgi çekici bir şekilde sergileyen çarpıcı, özelleştirilmiş mikrositler oluşturabilirsiniz. Mikrositlerinizi markanıza uyacak şekilde özelleştirmek ve kitlenizi hedeflemek için çok çeşitli şablonlara ve etiketleme seçeneklerine erişebileceksiniz. Ancak hepsi bu değil - Onemob, içeriğinizi bir profesyonel gibi oluşturmanıza, paylaşmanıza ve izlemenize yardımcı olacak özelliklerle doludur. Onemob'un mobil, web ve ekran kaydedici ile hareket halindeyken videolar oluşturabilir ve içeriğinizi mükemmelleştirmek için yerleşik komut dosyası teleprompter ve video düzenleme araçlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, video onayları ve katılım izleme ile, kitlenizin içeriğinizle nasıl etkileşime girdiğini tam olarak görebilir ve stratejinizi buna göre ayarlayabilirsiniz. Onemob, Salesforce için CRM entegrasyonu, dinamikler, hubSpot ve daha fazlası ve Zoom, Google Drive, Box ve Dropbox ile içerik entegrasyonu dahil olmak üzere mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce ve InsideSales için yerel bir eklenti ile en sevdiğiniz e -posta ve satış araçlarından kolayca içerik oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Ve en iyi yanı, Onemob ile ücretsiz olarak başlayabilirsiniz! Ücretsiz planı, temel özelliklerinin çoğuna erişim sunar, böylece onemob risksiz deneyebilir ve içerik oyununuzu nasıl dönüştürebileceğini görebilirsiniz.
SalesHood
saleshood.com
SalesHood'un amaca yönelik tasarlanmış satış etkinleştirme çözümü, hazırlık, etkinlik ve uygulama açısından satış üretkenliğindeki atılımları hızlandırarak en iyi performansı gösterenleri geniş ölçekte kopyalar. Gelir ekiplerinizin etkileşimli eğitim ve katılımla senkronize olmasını sağlayın. Kazandıran satış oyunlarını seçilmiş içerikle çoğaltın. Alıcı etkinleştirme ile sürekli olarak daha fazla anlaşma yapın SalesHood, gelir sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek için satış etkinleştirme yazılımı, satış eğitimi içeriği ve danışmanlık hizmetlerini bir arada sağlayarak yüksek performanslı ekipler oluşturmanın kodunu çözdü. Activtrak, Alation, Copado, Sage, Trinet ve Planview gibi şirketler, hızlı gelir sonuçları elde etmek için SalesHood'u kullanıyor. SalesHood, bir satış etkinleştirme platformundan çok daha fazlasıdır. Gelir ölçümlerini ve KPI'ları olumlu yönde etkileyen etkinleştirme programlarını yürütmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. SalesHood ile sorunu çözmenize ve tekerleği yeniden icat etmenize gerek yok. Yazılımımız, tüm etkinleştirme yaşam döngüsünü kapsayan otomatik kılavuz ve şablonlarla donatılmıştır. Ayrıca aylar ve yıllar değil, günler ve haftalar içinde değer elde edebilmeniz için yerleşik satış eğitimi içeriği de sunuyoruz. Satış eğitimi kütüphanemiz düzenli olarak güncellenmektedir ve satış eğitimi için başvurulacak kaynağınız olacaktır.
SPCE
spce.com
SP_CE, insanları güvenle davet edebileceğiniz, içerik paylaşabileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz dijital odalar sunar. Tüm bunları yaparken aynı zamanda alıcılarınızın yolculuğu hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler elde edin. Müşterilerimizin genellikle üç ortak noktası vardır: 1. Uzun satış döngüleri 2. Bir anlaşmayı sonuçlandırmak için birden fazla temas, hem şirket içinde hem de alıcı tarafında uyum sağlanması gereken birçok paydaş. 3. Satış sürecinde paylaşılacak çok fazla içerik var. SP_CE normalde B2B'deki şirketler tarafından pazarlama, satış ve müşteri başarısı için kullanılır. Platformla şunları yapabilirsiniz: – Kuruluşunuz ve diğerleri arasında DİJİTAL ODALAR oluşturun – Uyumluluğu korurken İÇERİĞİ Güvenli bir şekilde PAYLAŞIN ve tüm paydaşlarla işbirliği yapın – Takip etmek ve veriye dayalı kararlar almak için EYLEMLENEBİLİR İÇGÖRÜLER alın SP_CE'de alıcının B2B'deki tüm yolculuğunu yönetirsiniz . Ürünleriniz veya müşterileriniz için özel alanlar oluşturun ve ilk temas noktasından anlaşmanın imzalanmasına ve sonrasına kadar olan süreci takip edin. Şunlar gibi özelliklerin keyfini çıkarın: - Teklifinizin gücünü gösteren ürün showroomu - Kolayca geniş ölçekte güzel showroomlar oluşturmak için basit sürükle ve bırak yapı taşları - Müşteri etkileşimi kontrol paneli ve bildirimler - Müşteriyle aranızda paylaşılan görevler - Ürün sayfaları ve sözleşmelerden paylaşılan belgeler - Akıllı gündemlere sahip etkileşimli görüntülü toplantı - Akıllı bir zaman çizelgesi - Kaydedilmiş, yazıya geçirilmiş ve yapay zeka tarafından analiz edilmiş toplantılar - Video mesajlaşma - Satış temsilcilerinizin anında çalışmaya başlamasını sağlayan satış süreci şablonları - Yüksek düzeyde güvenlik ve gizlilik - CRM, Zoom ve Teams entegrasyon - Erişim düzeyi yönetimi - Genel, Kayıtlı veya Özel alanlar
Aligned
alignedup.com
Satış ekipleri - kısaca ALIGNED, dijital bir satış odasıdır; ekibiniz ve alıcılarınız için bir işbirliği platformudur. Karmaşık anlaşmaları düzenlemenize, alıcı etkileşimini artırmanıza ve değer elde etme süresini kısaltmanıza olanak tanır. Nasıl? Aligned, tüm müşteri iletişiminizi, içeriğinizi, süreçlerinizi ve araçlarınızı tek bir kişiselleştirilmiş müşteri çalışma alanında düzenler (Evet, gerçekten). Artık haftalarca e-posta kovalamaya gerek yok; bu yalnızca tek bir dijital odaya giden tek bağlantı, hepsine hükmediyor. Ayrıca müşteri yolculuğundaki kör noktaları ortaya çıkararak daha önce hiç görülmemiş içgörülere de erişebilirsiniz; bu da daha fazla kontrol sahibi olmanıza, tüm paydaşlarla etkileşime geçmenize, verimliliği artırmanıza ve… daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur. Aracımız güzeldir, kullanımı basittir ve ücretsiz deneme süresi vardır, kredi kartı veya deneme süresi yoktur - bugün Aligned'e kaydolun ve kendiniz görün.
Allego
allego.com
Allego, modern gelir sağlama yazılımının lider sağlayıcısıdır. Allego'nun Modern Gelir Etkinleştirme platformu GO, B2B alıcılarının aradığı deneyimi tek ve kapsamlı bir platformda sunmak için satış, etkinleştirme ve pazarlama ekiplerini bir araya getiriyor. GO platformu, patentli teknolojisiyle gelir ekiplerinin doğru içeriği seçmesini, satış ekiplerinin güvenle kazanmaya hazır olmasını ve daha hızlı satış döngüleri ve daha fazla gelir için alıcılarla doğru zamanda doğru şekilde etkileşim kurmasını sağlar. Allego, Dow Jones Industrial Average şirketlerinin dörtte biri, en büyük 15 ABD bankasının 5'i, en büyük 8 sigorta sağlayıcısından 4'ü, en büyük 5 küresel tıbbi cihaz şirketinden 4'ü, en büyük 10 varlık yönetimi firmasından 6'sı, En büyük 5 varlık yönetimi şirketinden 5'i ve diğer birçok küresel kuruluş. Allego.com'da satıcıları ve alıcıları kazanan gelir sağlama hakkında daha fazla bilgi edinin. İster eş zamanlı olmayan video aracılığıyla birbirlerine geri bildirimde bulunsun, ister yapay zeka destekli koçluk ve eşler arası işbirliği yoluyla becerilerini geliştirsin, yaklaşık 1 milyon profesyonel, işe alım, eğitim, işbirliği ve satış yöntemlerinde devrim yaratmak için Allego'yu kullanıyor. Allego ve inşa ettiğimiz hareket hakkında allego.com adresinden daha fazla bilgi edinin.
Salesroom
salesroom.com
Yapay zeka destekli video konferans platformumuz Salesroom'un gücünü deneyimleyin. Satış odası yalnızca alıcı etkileşimini izlemekle kalmaz, aynı zamanda sanal iletişimin en iyi uygulamalarını da öğretir. Bilgi tabanınıza gerçek zamanlı erişim sağlayan Salesroom, temsilcilerin toplantılardaki performansını ve ekip genelinde kota erişimini artırmak için tasarlanmıştır.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan, dünyanın önde gelen markalarının geleceğin satın alma deneyimini kolaylaştırmasına yardımcı oluyor. Sunduğumuz her şey akıllı, esnek olacak ve insanların ve markaların sevdiği son derece kişiselleştirilmiş deneyimlerle benzersiz iş süreçlerine kolayca adapte olacak şekilde tasarlandı. Şirketlerin ilgi çekici, kişiselleştirilmiş, değer sağlayan ve insanları güvenle en iyi kararlara yönlendiren markalı satın alma deneyimleri sunmalarına yardımcı olma misyonundayız. Nike, Guess, Prudential ve Starwood Hotels gibi yenilikçi şirketler, müşteriyle yüz yüze çalışan ekiplerin müşterilerinin satın alma deneyimini akıllıca hazırlaması, etkileşime geçmesi, ölçmesi ve sürekli olarak iyileştirmesi konusunda Bigtincan'a güveniyor.
Prelay
prelay.com
Prelay'in Ekip Satış Platformu, şirketlerin karmaşık anlaşmalarını basitleştirmelerine ve ekip olarak geliri daha hızlı artırmak için en değerli dahili kaynaklarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Çok fazla gelir ekibi, statik CRM dosyalarının ve eski araçların satış potansiyellerini bastırmasına izin veriyor. Karmaşık anlaşmaları yönetmek için amaca yönelik oluşturulmuş bir çözüm olmadığında, iç paydaşlar herhangi bir merkezi izleme, gözetim veya öğrenme olmaksızın anlık e-postalara, sohbetlere ve belgelere başvururlar. Sonuç? Dahili gecikmeler, kör noktalar ve anlaşmanın bozulması. Prelay, amaca yönelik oluşturulmuş Ekip Satış Platformu ile anlaşma kaosunu fethediyor. Dahili bir düzenleme katmanı görevi gören Prelay, anlaşma koordinasyonunu anahtar yazılımınızla entegre olacak şekilde tek bir yerde düzenler. Satış temsilcileri ve onların muadilleri için daha az baş ağrısı yaşanır ve satış, ön satış ve iptal liderleri, ekip kapasitesi ve anlaşmaları başarılı kılan unsurlar hakkında fikir sahibi olur. İster değerlendirme yürütüyor olun, ister anlaşma masası onaylarını yönlendiriyor olun, ister bir ürün uzmanına danışıyor olun, Prelay karmaşık anlaşma süreçlerinizi basitleştirir ve en değerli dahili kaynaklarınızın etkisini en üst düzeye çıkarır, böylece ekip olarak gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy, gelir ekiplerinin sürdürülebilir gelir artışı sağlamasını sağlayan bir gelir etkinleştirme platformudur. GTM Buddy, yeni nesil daha akıllı satıcıları etkinleştirme arayışında. Yapay zekanın, satıcılara bulundukları yerde yardımcı olmak için doğru içeriği doğru zamanda etiketleme ve ortaya çıkarma işini üstlendiği bir dünya hayal edin. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕, temsilcilerin alıcıların acil sorularını yanıtlayan içeriği paylaşmalarına, kritik toplantılara hazırlıklı gelmelerine ve daha fazla harcama yapmalarına yardımcı olarak satıcının kotayı aşmadaki gizli silahıdır Zaman aslında manuel meşgul çalışmayı azaltarak satış yapıyor.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent, satış ekiplerinin alıcıların ilgisini çekecek ve anlaşmaları tamamlama şansını artıracak son derece kişiselleştirilmiş satış odaları oluşturmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir dijital satış odası yazılımıdır. Dealintent ile alıcı kişiliğini ortaya çıkarmak, satış hattınızdaki yüksek niyetli anlaşmaları belirlemek ve alıcılarınızla etkileşimi artırmak için yapay zekayı kullanabilirsiniz. Bir b2b satış ekibinin parçasıysanız Dealintent'i şu amaçlarla kullanabilirsiniz: Anlaşmaları zenginleştirin: Yapay zekanın yardımıyla alıcılarınız hakkındaki profesyonel ve kişilik öngörülerini keşfedin. Dealintent, LinkedIn veya web gibi birden fazla platformda arama yapma ihtiyacını ortadan kaldırır ve ilgili alıcı iletişimini ve şirket içgörülerini saniyeler içinde kullanımınıza sunar. Dijital satış sunumları oluşturun: Dealintent, e-posta eki olarak gönderilen satış sunumlarını markalı ve kişiselleştirilmiş etkileşimli dijital satış odası sunumlarıyla değiştirir. Dijital satış odaları olarak paylaşılan satış sunumları, satış ekiplerinin alıcılarla ortak bir satış eylem planı paylaşmasına, alıcı faaliyetlerini ve paylaşımlarını takip etmesine ve daha iyi dönüşümler için alıcıyla sohbet, aramalar ve toplantılar aracılığıyla sürekli iletişim halinde kalmasına olanak tanır. Tahmin doğruluğunu artırın: Dealintent, satış ekiplerinin, alıcı etkinliğine, teklif paylaşımlarına, satış ortak eylem planının tamamlanmasına ve daha fazlasına dayalı olarak alıcının niyetini belirlemesine yardımcı olur. Bu, alıcı faaliyeti ve etkileşim düzeyine dayalı daha güçlü satış tahminlerine olanak tanır.
RELAYTO
relayto.com
DENEYİM MESAJDIR. RELAYTO, statik içeriği otomatik olarak etkileşimli mikro sitelere dönüştürerek izleyici etkileşimini 7/24 artıran gelişmiş algoritmalar kullanır; kodlamaya gerek yoktur. Etkileşimli öğeler atamak ve masaüstü ve mobil ekranlarda anında görüntülenmek üzere ekibinize yayınlamak için PDF'lerinizi ve sunumlarınızı kolayca içe aktarın (ve destekleyici içerik, metin, web/sosyal içerik, resim, video ve ses ekleyin). RELAYTO'nun gizli sosu: 1. İçerik Zenginleştirme - “Dijital kağıdı” etkileşim, doğrusal olmayan gezinme ve medyayla zenginleştirilmiş dijital deneyimlere dönüştürün. 2. Hepsi Bir Arada Bulut Hub'ları - Dosyaları çok kanallı paylaşım, erişim ve kontrol için optimize edilmiş süper akıllı URL'ye dönüştürün. 3. Gelişmiş Analiz - Daha iyi optimizasyon için içeriğinizin etkileşimi konusunda 360 derecelik analizler. Web içeriği için Optimizely'yi düşünün. RELAYTO ile, içeriğinize kimin erişebileceğini kontrol etmek için güvenlik, izinler ve kullanıcı yönetimi ile donatılmış sınırsız sayıda genel ve özel etkileşimli deneyim oluşturabilirsiniz. Metrikler, izleyicilerin zamanlarını ne zaman ve nerede harcadıklarını özetleyerek 360 dijital beden dili, etkinlik ve amaç hakkında bilgiler sunar; böylece sosyal yardım çabalarınızı önceliklendirebilir ve içeriğinizi geliştirmeye devam edebilirsiniz. Arka planda RELAYTO aynı zamanda hem yazarlar hem de okuyucular için anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya odaklanan birebir etkileşimli hikaye anlatımı için yeni bir dijital ortam yaratıyor.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept, gelir ekiplerine belge iş akışlarını kolaylaştırma, anlaşmaları daha hızlı tamamlama ve fırsattan imzalanan anlaşmaya kadar olağanüstü müşteri deneyimleri sunma olanağı veren bir dijital satış odası yazılımıdır. Dijital Satış Odamız, satış süreci boyunca satıcıların ve alıcıların buluştuğu, işbirliği yaptığı ve pazarlık yaptığı merkezi bir merkezdir. İki güçlü bölümü vardır: Anlaşma Odası (ilk toplantıdan teklife kadar) ve Sözleşme Odası (tekliften imzalanan anlaşmaya kadar). Anlaşma Odası: Tek bir ortak alanda alıcılar ve satıcılar arasındaki işbirliğini kolaylaştırarak kazanma oranlarınızı artırın. Satış teminatlarını yükleyin, ortak eylem planları oluşturun ve alıcılarınızla gerçek zamanlı olarak sohbet edin. Sözleşme Odası: Satış temsilcilerinin en iyi performans gösterenler olmalarını ve birkaç dakika içinde çarpıcı teklifler oluşturmalarını sağlayın. Uygulama içi düzenleyicimizle sıfırdan başlayın veya etkileşimli, markalı sözleşmeler için akıllı şablonları kullanın. Kazanma oranlarını artırmak için tasarlanmış kapsamlı özellikler paketiyle GetAccept, dijital satış dönüşümünün ön saflarında yer alıyor.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard, işletmelerin sonuçları artıran ilgi çekici video deneyimleri yaratmasına yardımcı olan bir video satış ve pazarlama çözümüdür. Alıcılarla ilişki kuran ve satış döngülerini hızlandıran kişiselleştirilmiş videolar oluşturmak, paylaşmak ve izlemek için kullanılır. Video, geleneksel sosyal yardımın gürültüsünü kırarak, tekrarların kalabalık gelen kutularda ve sosyal yemlerde öne çıkmasını sağlıyor. İnsan bağlantılarını teşvik eder, alıcılarla daha yüksek katılım ve güven yaratır. Vidyard’ın araçlarıyla temsilciler, yüksek niyetli potansiyel müşterilerle öncelik verebilir, kilit paydaşlarla ilişkiler kurabilir ve anlaşmaları daha hızlı hareket ettirebilirken, kişiselleştirilmiş iletişimi ölçekte sunabilir İşte Vidyard'ın temel özelliklerinden bazıları: - Kişiselleştirilmiş video oluşturma: Her alıcının benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan kişiselleştirilmiş videoları kolayca kaydedin ve paylaşın. - Video Otomasyonu: Kişiselleştirilmiş videoların oluşturulmasını ve sunumunu ölçeklendirin. - Video Barındırma ve Paylaşım: Videolarınızı Vidyard'ın güvenli platformunda barındırın ve bunları tüm kanallarınızda kolayca paylaşın. - Video Analytics: Kitlenizin içeriğinizle nasıl etkileşime girdiğini anlamak için video görünümlerini, etkileşimi ve bırakma oranlarını izleyin. - CRM Entegrasyonları: İş akışınızı kolaylaştırmak ve tüm temas noktalarında tutarlı mesajlaşma sağlamak için Vidyard'ı CRM'nizle entegre edin. Vidyard, kesintisiz entegrasyonlar, gerçek zamanlı analizler ve tüm temas noktalarında tutarlı, yüksek kaliteli mesajlar sunma yeteneği ile satış ekiplerini destekler. İster arama, besleme veya kapanma için olsun, Vidyard her temsilcinin başarılı olmak için araçlara sahip olmasını sağlar ve tüm ekip boyunca performansı artırır. Kahraman olarak video ile Vidyard, her satış temsilcisinin en iyi performans sergilemesine yardımcı olur, etkileşimi artırır ve satış sonuçlarını hızlandırır. Vidyard ile işletmeler şunları yapabilir: - Boru hattını etkili bir şekilde oluşturun: Katılım, yanıt oranları ve rezerve edilen toplantıları yönlendiren kişiselleştirilmiş, görsel olarak zorlayıcı erişim ile gürültüyü kırın. - Yüksek niyetli beklentilere öncelik verin: Doğru alıcılara doğru zamanda odaklanmak ve etkiyi en üst düzeye çıkarmak için eyleme geçirilebilir bilgiler kullanın. - İtirazları proaktif olarak ele alın: Kilit paydaşları, tırmanmadan önce itirazları ele almak ve anlaşmaları ileriye doğru ilerletmeye devam etmek için konuşmaya erken getirin. - İlişkiler kurma: Anlamlı bağlantıları teşvik edin ve önemli paydaşlarla güven - yoğun takvimlerde doğrudan bir yüz zamanı olmasa bile. - Fırsatları daha etkili yönetin: Videolarda gömülü CTA'larla alıcı eylemini sürün, anlaşma hızını ve sonraki adımları hızlandırın. Binlerce sanal satış ve pazarlama ekibine güvenen Vidyard kullanan işletmeler daha fazla potansiyel müşteri üretiyor ve satıcılar daha fazla fırsat kazanıyor.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, hızlı bir şekilde geniş ölçekte bağlamsal içerik deneyimleri oluşturmanıza olanak tanır. Potansiyel müşterilerinizle daha iyi bağlantı kuracak alakalı içerik sunarak anlaşmaları daha hızlı tamamlayın. İçerik, her pazara açılma hareketinin omurgasıdır. Öne çıkmak ve potansiyel müşterileriniz ve müşterilerinizle anlamlı ilişkiler kurmak istiyorsanız, doğru içeriği doğru zamanda sunarak kişiselleştirilmiş deneyimler sunmanız gerekir. Deneyim Yönetimi - Hedefleri dakikalar içinde kişiselleştirmek için çeşitli kaynaklardan gelen içeriği merkezileştirin ve düzenleyin. İçerik merkezileştirme ve yönetimi kişiselleştirmenin anahtarıdır. Uberflip, tüm içeriğinizi merkezileştirip organize edebileceğiniz tek bir platformdur. Uberflip, üçüncü taraf içerik platformlarıyla entegre olduğundan varlıklarınızı zahmetsizce içe aktarabilir, yönetebilir ve etiketleyebilirsiniz. Buradan pazarlama, satış ve müşteri başarısı ekipleriniz onaylı içeriğe kolayca erişebilir ve kodsuz sürükle ve bırak deneyimiyle her kampanya ve Dijital Satış Odaları için inanılmaz hedefler oluşturmaya başlayabilir. Sonuç? Daha az içerik israfı, daha hızlı kampanya lansmanları ve potansiyel müşterileri için en iyi içerikle güçlendirilmiş bir satış ekibi. Temel özellikler: - İçerik entegrasyonları (blog, Wistia, Vimeo, YouTube, Vidyard, Brightcove) - Etiket yöneticisi ve akıllı filtreler - Uberflip Sayfaları - Uberflip Satış Yardımı (Dijital Satış Odaları) - SEO optimizasyonu Yolculuk Hızlandırma - Her alıcı için seçilmiş içerik hedefleri oluşturun – ve onları tüm kanallardan etkileşime geçirin. Uberflip, ziyaretçilerinizi sitede tutan içerik önerileriyle içerik tüketimini artırmanıza olanak tanır. Güçlü pazarlama otomasyon platformu (MAP) entegrasyonları sayesinde içerikle her etkileşim, müşteri yolculuğunu hızlandırmak için bir sonraki mükemmel adımı tetikleyebilir. Alıcının yolculuğundaki anlaşmazlıkları azaltan kişiselleştirilmiş içerik sunarak dönüşüm oranlarınızı artırın ve gelire ulaşma süresini hızlandırın.
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerini yüksek etkili alıcı etkileşimleri etrafında bir araya getirirken dönüşüm oranlarını sürekli olarak iyileştirmek için gereken bilgileri üreten, dünyanın önde gelen Etkinleştirme İşletim Sistemidir (eOS™). Sonuç olarak etki: Satıcılar Showpad ile daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlıyor. Showpad'in temel Satış İçerik Yönetimi motoru, gelir ekiplerinin yüksek etkili içeriği geniş ölçekte bulmak, yönetmek ve dağıtmak için özel olarak hazırlanmış tek noktadan bir mağaza oluşturmasına olanak tanır. Pazarlamacılar için Showpad, içeriğin benimsenmesini iyileştirmek amacıyla ekipleri markaya ait en yeni içerik etrafında doğru yönetimle hizalar ve ekiplerin doğru içeriğe daha fazla yatırım yapabilmesi için dönüşüm hunisinin alt kısmıyla ilgili bilgiler sunar. Etkinleştirme uygulayıcıları, işlevler arası uyum sağlamak ve ölçeklenebilir, hedefe yönelik eğitim kampanyaları oluşturmak için platformu kullanıyor. Satıcılar, kendilerini günümüzün satın alma ekiplerinin güvenilir danışmanları olarak konumlandırmak için tüm doğru kaynaklara erişebilir. Satın alma ekipleri, karşılaştıkları benzersiz zorlukları anlamaya ve onları portföylerindeki doğru çözüme bağlamaya daha hazırlıklı olan satıcılardan yararlanır. 50'den fazla ülkede her boyutta ve olgunluk düzeyindeki kuruluşlarla ortaklık kuran Showpad, gelir ekipleri arasında stratejik uyumu ve verimliliği destekler. Showpad, KOBİ'lerden Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson ve Coca-Cola EuroPacific Partners gibi kurumsal markalara kadar kanıtlanmış bir gelir artırıcıdır. Merkezi Chicago, IL ve Ghent, Belçika'da bulunan Showpad, çeşitli küresel iş gücü tarafından desteklenmektedir.
Recapped
recapped.io
Recaped, ekiplerin pilot yönetim ve işe alım da dahil olmak üzere satışların son aşaması boyunca müşterileriyle doğrudan işbirliği yapmasına olanak tanır. Müşterilerin etkileşime geçmesi için ilgili içeriği yükleyin, müşterilere son tarihleri (ve otomatik hatırlatıcıları) olan sonraki adımları atayın ve sonunda herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub, satış süreçlerini daha hızlı ilerletmek için tasarlanmış eksiksiz bir fiyat teklifi-gelir çözümü sunar. Özelleştirilebilirliği iş çevikliğiyle dengeleyen tek az kodlu ticaret motoru olan DealHub, orta ölçekli pazar ve kurumsal liderlere ekiplerini ve süreçlerini düzene koyma, anlaşmaları daha hızlı yürütme ve öngörülebilir işlem hatlarını daha etkili bir şekilde oluşturma konusunda güç verir. Sezgisel bir Satış Başucu Kitabı tarafından desteklenen CPQ, CLM, Faturalandırma ve Abonelik Yönetimi çözümleri sayesinde ekipler tek bir birleşik konumdan teklif verebilir, anlaşmalar yapabilir, sözleşmeleri yönetebilir ve aboneliklerini ve faturalandırmalarını otomatikleştirebilir. DealHub ayrıca alıcı/satıcı iletişimlerini merkezileştirir ve anlaşmaları tamamlamak için gereken her şeyi dijital bir DealRoom'da sunar. Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks gibi önde gelen CRM'lerle entegre olan ve WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso ve Braze gibi gelir uzmanlarının güvendiği DealHub, tek bir akıcı gelirle daha hızlı değer elde etme süresi sağlar hareket.
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