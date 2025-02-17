Dijital Satış Odası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Esvatini

OneMob

onemob.com

Onemob, saniyeler içinde güzel mikrositler oluşturmak, paylaşmak ve izlemek için en üst düzey bir arada platform! İster satış, pazarlama, müşteri başarısı veya içerik yaratıcısı olsun, Onemob sosyal yardımınızı yükseltmek ve daha fazla dikkat, katılım ve yanıt almak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. OneMob'un güçlü mikrosit üreticisi, içerik yükleyicisi ve yönetim özellikleriyle, markanızı ve içeriğinizi profesyonel ve ilgi çekici bir şekilde sergileyen çarpıcı, özelleştirilmiş mikrositler oluşturabilirsiniz. Mikrositlerinizi markanıza uyacak şekilde özelleştirmek ve kitlenizi hedeflemek için çok çeşitli şablonlara ve etiketleme seçeneklerine erişebileceksiniz. Ancak hepsi bu değil - Onemob, içeriğinizi bir profesyonel gibi oluşturmanıza, paylaşmanıza ve izlemenize yardımcı olacak özelliklerle doludur. Onemob'un mobil, web ve ekran kaydedici ile hareket halindeyken videolar oluşturabilir ve içeriğinizi mükemmelleştirmek için yerleşik komut dosyası teleprompter ve video düzenleme araçlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, video onayları ve katılım izleme ile, kitlenizin içeriğinizle nasıl etkileşime girdiğini tam olarak görebilir ve stratejinizi buna göre ayarlayabilirsiniz. Onemob, Salesforce için CRM entegrasyonu, dinamikler, hubSpot ve daha fazlası ve Zoom, Google Drive, Box ve Dropbox ile içerik entegrasyonu dahil olmak üzere mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce ve InsideSales için yerel bir eklenti ile en sevdiğiniz e -posta ve satış araçlarından kolayca içerik oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Ve en iyi yanı, Onemob ile ücretsiz olarak başlayabilirsiniz! Ücretsiz planı, temel özelliklerinin çoğuna erişim sunar, böylece onemob risksiz deneyebilir ve içerik oyununuzu nasıl dönüştürebileceğini görebilirsiniz.