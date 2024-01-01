Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Dijital Satış Odası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Angola
Dijital satış odası yazılımı, satış profesyonellerini, ilgili pazarlama materyallerini paylaşmak, müşterilerle gerçek zamanlı görüşmeler yapmak ve potansiyel alıcılar için kişiselleştirilmiş teklifler oluşturmak için tasarlanmış, müşteriye dönük bir dijital platformla donatır. Bu çözümler, alıcılar için olası her türlü anlaşmazlığı ortadan kaldırır ve satış ekiplerinin, ilgili tüm bilgileri erişilebilir tek bir konumda birleştirerek teklif süreçlerini kolaylaştırmasına olanak tanır. Dijital portalda müşteriler belirli içerikler hakkında bilgi edinme, teklifleri imzalama olanağına sahip olur ve satıcılar, müşterilerin içerikle olan etkileşimlerini izleyerek farklı materyallerin etkinliğine ilişkin öngörüler sağlayabilir.
Yeni Uygulama Gönder
Showpad
showpad.com
Showpad satış etkinleştirme platformu, sektör lideri eğitim ve koçluk yazılımını yenilikçi içerik çözümleriyle birleştirerek satışların artmasını sağlar.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard, merkezi Kitchener, Ontario'da bulunan ve video performansını barındırmak ve analiz etmek için yazılım üreten bir yazılım şirketidir. Şirket Mayıs 2010'da kuruldu.
DealHub.io
dealhub.io
Lider CPQ ve CLM tarafından sağlanan Gelir Artışı. Fiyat teklifleri ve sözleşmeler oluşturmak, alıcılarla etkileşime geçmek ve gerçek zamanlı alıcı içgörüleri elde etmek için birleşik bir platform.
Recapped
recapped.io
Anlaşmaları kapatın ve müşterileri %25 daha hızlı dahil edin. Anlaşmaları daha hızlı tamamlamanıza, bir anlaşmada gerçekte neler olduğunu bilmenize ve şampiyonlarınızı etkinleştirmenize yardımcı olacak Karşılıklı Eylem Planlarını anında oluşturun.
Salesroom
salesroom.com
Yapay zeka destekli video konferans platformumuz Salesroom'un gücünü deneyimleyin. Satış odası yalnızca alıcı etkileşimini izlemekle kalmaz, aynı zamanda sanal iletişimin en iyi uygulamalarını da öğretir. Bilgi tabanınıza gerçek zamanlı erişim sağlayan Salesroom, temsilcilerin toplantılardaki perfor...
Allego
allego.com
Sanal öğrenme ve etkinleştirme çözümlerinde pazar lideri. Günümüzün dağınık ekipleri için oluşturulmuş mobil platformla kuruluşunuzu dönüştürün.
ClientPoint
clientpoint.net
Kurumsal platformumuz, potansiyel müşterileriniz, müşterileriniz ve ortaklarınızın her biri için, malzemeleri tek bir yerden planlayabileceğiniz, buluşabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz iş ilişkileri çalışma alanlarını kolayca yönetmenize yardımcı olur. Daha etkili bir şekilde liderlik yapın, anlaşm...
Heybase
heybase.io
Heybase, satıcıların kişiselleştirilmiş alıcı deneyimleri yaratabileceği ve potansiyel alıcılarla tek bir dijital konumda iletişim kurabileceği, ortak çalışmaya dayalı ortak alanlar sağlayan Dijital Satış Odası Yazılımıdır. Satıcılar, Sürükle ve Bırak Düzenleyici ile kişiselleştirilmiş satış teminat...
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, pazarlamacıların alıcı yolculuğunun her aşamasına yönelik içerikle dijital deneyimler oluşturmasına olanak tanıyan bir içerik deneyimi platformu ve yazılımıdır.
Valuecase
valuecase.com
Dün satışlar, sonsuz e-posta akışları, kaybolan ekler, eylem planı e-tabloları ve karanlığa gömülen bunalmış beklentilerden oluşan bir kaostu. Bugün Valuecase ile satış yapılıyor. Böylece potansiyel müşteriler daha hızlı hareket edebilir ve satıcılar nihayet bir fırsatın hâlâ devam edip etmediğini...
OneMob
onemob.com
OneMob ile tanışın - saniyeler içinde güzel Mikrositeler oluşturmak, paylaşmak ve takip etmek için mükemmel hepsi bir arada platform! İster satış, pazarlama, müşteri başarısı alanında olun ister içerik oluşturucu olun, OneMob, erişiminizi artırmak ve daha fazla dikkat, etkileşim ve yanıt toplamak iç...
envivo.io
envivo.io
envivo, işletmelerin potansiyel müşterilere ve müşterilere yönelik teklifleri kolayca kişiselleştirmesine olanak tanıyan ve alıcı ile satıcı arasında ilgi çekici bir ortam yaratan bir dijital satış hızlandırıcıdır. envivo, her şeyi tek bir yerde toplayarak, mevcut CRM'nizle sorunsuz bir şekilde bütü...
DealLab
deallab.io
DealLab.io, anlaşmaların "nasıl" ilerletileceği ve bunları kapatmak için "ne" yapılacağı konusunda bilgi toplarken, tüm anlaşmaları tek bir ortak platformda birleştirir. Kırmızı bayrakları ve anlaşma risklerini ortaya çıkarın ve karmaşık e-posta dizileri ve güncel olmayan dosyalar üzerinde harcanan ...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood'un amaca yönelik tasarlanmış satış etkinleştirme çözümü, hazırlık, etkinlik ve uygulama açısından satış üretkenliğindeki atılımları hızlandırarak en iyi performansı gösterenleri geniş ölçekte kopyalar. Gelir ekiplerinizin etkileşimli eğitim ve katılımla senkronize olmasını sağlayın. Kazand...
Dealintent
dealintent.com
Dealintent, alıcı kişiliğini ortaya çıkarmak ve alıcının ilgisini çeken ve satış kanalınızdaki yüksek niyetli anlaşmaları belirleyen kişiselleştirilmiş dijital satış odaları oluşturmak için yapay zekayı kullanır
Twig
twig.so
Twig AI, yardım belgelerinden, özel veri kaynaklarından ve geçmiş destek bildirimlerinden müşteri sorgularına verilen yanıtları okur, analiz eder ve yazar
Paage
paage.io
Paage.io, binlerce AE tarafından anlaşmaları daha hızlı kapatmak için kullanılıyor. Her şey, alıcınızla paylaşabileceğiniz ve size dahili olarak satış konuşması yapmak için ihtiyaç duyacakları tüm kaynakları içeren mini bir açılış sayfası olan "Sayfa" ile başlar. Gelen kutusunda kaybolan ekleri olan...
SPCE
spce.com
SP_CE, insanları güvenle davet edebileceğiniz, içerik paylaşabileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz dijital odalar sunar. Tüm bunları yaparken aynı zamanda alıcılarınızın yolculuğu hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler elde edin. Müşterilerimizin genellikle üç ortak noktası vardır: 1. Uzun satış ...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF'lerinizi, sunumlarınızı, videolarınızı ve diğer içeriklerinizi anında markalama, analiz ve daha fazlasıyla etkileşimli web deneyimlerine dönüştürür
eyezon
eyezonthis.com
eyezon, kişisel isteğe bağlı canlı yayın yoluyla insan etkileşimini modern alışverişe getiren canlı bir video alışveriş sanal alanıdır.
Aligned
alignedup.com
Satış ekipleri - kısaca ALIGNED, dijital bir satış odasıdır; ekibiniz ve alıcılarınız için bir işbirliği platformudur. Karmaşık anlaşmaları düzenlemenize, alıcı etkileşimini artırmanıza ve değer elde etme süresini kısaltmanıza olanak tanır. Nasıl? Aligned, tüm müşteri iletişiminizi, içeriğinizi, sür...
Prelay
prelay.com
Prelay'in Ekip Satış Platformu, şirketlerin karmaşık anlaşmalarını basitleştirmelerine ve ekip olarak geliri daha hızlı artırmak için en değerli dahili kaynaklarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Çok fazla gelir ekibi, statik CRM dosyalarının ve eski araçların satış potansiyellerini bast...
Katalyz
katalyz.co
Katalyz, gelir ekiplerinin (Satış ve Müşteri Başarısı) ortak bir proje alanı (CRM'nizle entegre) içinde müşterileriyle daha verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir 'satış odası'dır. Fırsatlar (yeni hesaplar veya genişleme) %25 daha hızlı kapanır ve daha öngörülebilir hale gelir; a...
haeppie
haeppie.com
haeppie, Satış ve Müşteri Başarısı Ekipleri için yaratılmıştır - haeppie Satış Alanları ile alıcı yolculuklarını daha fazla gelire dönüştürün ve tüm karar vericilerin aynı sayfada olmasını sağlayın. Saniyeler içinde daha fazla anlaşma sağlayan kişiselleştirilmiş ve etkileşimli Alanlar oluşturun. Alı...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy'nin satış etkinleştirme platformu, temsilcilerin müşteri ilişkileri kurmasına ve alakalı, güvenilir ve ilgi çekici içerikle gelirlerini artırmasına yardımcı olur.
Klyck.io
klyck.io
Klyck, bilgileri düzenlemek, bulmak ve paylaşmak için kullanabileceğiniz içerik çözümüdür. Ekibinizin bilgisini merkezileştirin, tüm içeriğinize hızlı ve kolay erişim sağlayın. Zamandan, paradan ve sonsuz e-posta dizisinden tasarruf etmek için içeriğinizi her duruma göre uyarladığınız özel sayfalard...
GetAccept
getaccept.com
Hepsi bir arada yazılımımızla dijital satış ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayın! Ücretsiz hesabınıza bugün kaydolun ve anlaşmaları daha hızlı tamamlayın.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub, ekiplerin en iyi sonuçlar için birlikte daha akıllı ve daha hızlı çalışmasını sağlamak amacıyla satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini yeniden tanımlıyor. Bigtincan Content Hub, satın alma sürecinin her aşamasını destekleyen gelişmiş, yapay zeka destekli özellikler ve otomasyo...