Dijital Risk Koruma (DRP) Platformları - En Popüler Uygulamalar

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Dijital Risk Koruması (DRP) platformu, bir kuruluşun dijital varlıklarını geleneksel güvenlik sınırlarının ötesinde bulunan dış tehditlere karşı koruyan bir siber güvenlik çözümüdür. Bu araçlar, kimlik avı saldırıları, marka kimliğine bürünme, içeriden gelen tehditler ve fikri mülkiyet hırsızlığı dahil olmak üzere dijital riskleri yönetmek için birleşik ve etkili bir yol sağlar. DRP platformları, süreci kolaylaştırarak kuruluşların marka itibarlarını, dijital varlıklarını ve hassas bilgilerini proaktif bir şekilde korumalarına olanak tanır. Güvenlik ekiplerinin çevrimiçi ortamdaki riskleri tanımlaması, izlemesi, hafifletmesi ve yönetmesi için kapsamlı çözümler olarak hizmet ederler.
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Privacy Bee
privacybee.com
Gizlilik Bee, kullanıcıların çevrimiçi verilerini yönetmelerine ve silmelerine yardımcı olan bir gizlilik koruma hizmetidir.
SolarWinds
solarwinds.com
Help Desk Essentials Pack, SolarWinds® web yardım masası ve Dameware uzaktan destek uygulamalarını birleştirir. IT desteğini otomatikleştirir ve yönetmeyi kolaylaştırır.
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs, markaları siber tehditlerden korumak için dijital risk yönetim hizmetleri sunan bir platformdur.
Optery
optery.com
Optery, kullanıcıların kişisel bilgilerini veri brokerlerinden kaldırmalarına yardımcı olan bir hizmettir. 270'den fazla veri brokerini kapsar ve gizlilik raporları sunar.
Brandefense
brandefense.io
Brandefense, kuruluşların çevrimiçi riskleri izleyip yönetmelerine yardımcı olan bir dijital risk koruma çözümüdür.
Guardz
guardz.com
Guardz, MSP'ler için siber güvenlik sağlayan bir platformdur. Tehditleri tespit eder, yanıt verir ve kullanıcıları korur.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.
Recorded Future
recordedfuture.com
Kaydedilen Future, tehdit istihbaratı sağlayan bir platformdur. Kuruluşların güvenlik duruşunu güçlendirmek için gerçek zamanlı veri analiz eder.
Mandiant
mandiant.com
Mandiant, kuruluşların siber güvenlik saldırılarına karşı korumasını sağlayan tehdit istihbaratı ve olay tepkisi çözümleri sunar.
SOCRadar
socradar.io
SOCRadar, siber tehdit istihbaratı, dış saldırı yüzeyi yönetimi ve dijital risk koruma hizmetleri sağlayan bir siber güvenlik SaaS platformudur.
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