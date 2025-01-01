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Dijital Risk Koruma (DRP) Platformları
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Dijital Risk Koruma (DRP) Platformları - En Popüler Uygulamalar

Dijital Risk Koruması (DRP) platformu, bir kuruluşun dijital varlıklarını geleneksel güvenlik sınırlarının ötesinde bulunan dış tehditlere karşı koruyan bir siber güvenlik çözümüdür. Bu araçlar, kimlik avı saldırıları, marka kimliğine bürünme, içeriden gelen tehditler ve fikri mülkiyet hırsızlığı dahil olmak üzere dijital riskleri yönetmek için birleşik ve etkili bir yol sağlar. DRP platformları, süreci kolaylaştırarak kuruluşların marka itibarlarını, dijital varlıklarını ve hassas bilgilerini proaktif bir şekilde korumalarına olanak tanır. Güvenlik ekiplerinin çevrimiçi ortamdaki riskleri tanımlaması, izlemesi, hafifletmesi ve yönetmesi için kapsamlı çözümler olarak hizmet ederler.

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Privacy Bee

Privacy Bee

privacybee.com

Gizlilik Bee, kullanıcıların çevrimiçi verilerini yönetmelerine ve silmelerine yardımcı olan bir gizlilik koruma hizmetidir.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Help Desk Essentials Pack, SolarWinds® web yardım masası ve Dameware uzaktan destek uygulamalarını birleştirir. IT desteğini otomatikleştirir ve yönetmeyi kolaylaştırır.

PhishLabs

PhishLabs

phishlabs.com

PhishLabs, markaları siber tehditlerden korumak için dijital risk yönetim hizmetleri sunan bir platformdur.

Optery

Optery

optery.com

Optery, kullanıcıların kişisel bilgilerini veri brokerlerinden kaldırmalarına yardımcı olan bir hizmettir. 270'den fazla veri brokerini kapsar ve gizlilik raporları sunar.

Brandefense

Brandefense

brandefense.io

Brandefense, kuruluşların çevrimiçi riskleri izleyip yönetmelerine yardımcı olan bir dijital risk koruma çözümüdür.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz, MSP'ler için siber güvenlik sağlayan bir platformdur. Tehditleri tespit eder, yanıt verir ve kullanıcıları korur.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.

Mandiant

Mandiant

mandiant.com

Mandiant, kuruluşların siber güvenlik saldırılarına karşı korumasını sağlayan tehdit istihbaratı ve olay tepkisi çözümleri sunar.

Recorded Future

Recorded Future

recordedfuture.com

Kaydedilen Future, tehdit istihbaratı sağlayan bir platformdur. Kuruluşların güvenlik duruşunu güçlendirmek için gerçek zamanlı veri analiz eder.

SOCRadar

SOCRadar

socradar.io

SOCRadar, siber tehdit istihbaratı, dış saldırı yüzeyi yönetimi ve dijital risk koruma hizmetleri sağlayan bir siber güvenlik SaaS platformudur.

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