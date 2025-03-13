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En Popüler Son Eklenenler Dijital Risk Koruma (DRP) Platformları - En Popüler Uygulamalar

Dijital Risk Koruması (DRP) platformu, bir kuruluşun dijital varlıklarını geleneksel güvenlik sınırlarının ötesinde bulunan dış tehditlere karşı koruyan bir siber güvenlik çözümüdür. Bu araçlar, kimlik avı saldırıları, marka kimliğine bürünme, içeriden gelen tehditler ve fikri mülkiyet hırsızlığı dahil olmak üzere dijital riskleri yönetmek için birleşik ve etkili bir yol sağlar. DRP platformları, süreci kolaylaştırarak kuruluşların marka itibarlarını, dijital varlıklarını ve hassas bilgilerini proaktif bir şekilde korumalarına olanak tanır. Güvenlik ekiplerinin çevrimiçi ortamdaki riskleri tanımlaması, izlemesi, hafifletmesi ve yönetmesi için kapsamlı çözümler olarak hizmet ederler.