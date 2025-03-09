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Dijital Risk Koruma (DRP) Platformları
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Dijital Risk Koruma (DRP) Platformları - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Dijital Risk Koruması (DRP) platformu, bir kuruluşun dijital varlıklarını geleneksel güvenlik sınırlarının ötesinde bulunan dış tehditlere karşı koruyan bir siber güvenlik çözümüdür. Bu araçlar, kimlik avı saldırıları, marka kimliğine bürünme, içeriden gelen tehditler ve fikri mülkiyet hırsızlığı dahil olmak üzere dijital riskleri yönetmek için birleşik ve etkili bir yol sağlar. DRP platformları, süreci kolaylaştırarak kuruluşların marka itibarlarını, dijital varlıklarını ve hassas bilgilerini proaktif bir şekilde korumalarına olanak tanır. Güvenlik ekiplerinin çevrimiçi ortamdaki riskleri tanımlaması, izlemesi, hafifletmesi ve yönetmesi için kapsamlı çözümler olarak hizmet ederler.

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Mandiant

Mandiant

mandiant.com

Mandiant, kuruluşların siber güvenlik saldırılarına karşı korumasını sağlayan tehdit istihbaratı ve olay tepkisi çözümleri sunar.

Optery

Optery

optery.com

Optery, kullanıcıların kişisel bilgilerini veri brokerlerinden kaldırmalarına yardımcı olan bir hizmettir. 270'den fazla veri brokerini kapsar ve gizlilik raporları sunar.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Yardım Masası Essentials Pack, SolarWinds® Web Yardım Masası ve Dameware Remote desteğinin birleşimidir. Yardım masasını ve uzaktan destek görevlerini otomatikleştirerek ve basitleştirerek size zaman kazanmak için entegre olurlar. Temel Özellikler: * Merkezi biletleme ve olay yönetimi * Otomatik keşif ve merkezi envanter ile BT varlık yönetimi (ITAM) * Self servis için yerleşik bilgi tabanı * Yönetimi ve özelleştirilebilir onay iş akışlarını değiştirin * Raporlama, SLA Uyarıları ve Müşteri Anketleri * Uzaktan kumanda Windows®, Mac OS® X ve Linux® Sistemleri * Tam uzak bir oturum başlatmadan sistem izleme, olay günlüğü görüntüleme ve ağ teşhisleri için yerleşik araçlar * Güvenlik duvarı dışındaki son kullanıcıları desteklemek için uzaktan erişim

PhishLabs

PhishLabs

phishlabs.com

PhishLabs, markaları siber tehditlerden korumak için dijital risk yönetim hizmetleri sunan bir platformdur.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz, MSP'ler için siber güvenlik sağlayan bir platformdur. Tehditleri tespit eder, yanıt verir ve kullanıcıları korur.

Recorded Future

Recorded Future

recordedfuture.com

Kaydedilen Future, tehdit istihbaratı sağlayan bir platformdur. Kuruluşların güvenlik duruşunu güçlendirmek için gerçek zamanlı veri analiz eder.

SOCRadar

SOCRadar

socradar.io

SOCRadar, Harici Saldırı Yüzey Yönetimi (EASM), Dijital Risk Koruma Hizmetleri (DRPS) ve Siber Tehdit İstihbaratını (CTI) birleştiren bir Genişletilmiş Tehdit İstihbaratı (XTI) SaaS platformudur. SOCRadar, kuruluşların SOC ekiplerinin verimliliğini yanlış pozitif, eyleme geçirilebilir ve bağlamsallaştırılmış tehdit istihbaratıyla en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır.

Brandefense

Brandefense

brandefense.io

Brandefense, kuruluşların çevrimiçi riskleri izleyip yönetmelerine yardımcı olan bir dijital risk koruma çözümüdür.

Privacy Bee

Privacy Bee

privacybee.com

Gizlilik Bee, kullanıcıların çevrimiçi verilerini yönetmelerine ve silmelerine yardımcı olan bir gizlilik koruma hizmetidir.

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