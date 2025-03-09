Dijital Risk Koruma (DRP) Platformları - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

SolarWinds

solarwinds.com

Yardım Masası Essentials Pack, SolarWinds® Web Yardım Masası ve Dameware Remote desteğinin birleşimidir. Yardım masasını ve uzaktan destek görevlerini otomatikleştirerek ve basitleştirerek size zaman kazanmak için entegre olurlar. Temel Özellikler: * Merkezi biletleme ve olay yönetimi * Otomatik keşif ve merkezi envanter ile BT varlık yönetimi (ITAM) * Self servis için yerleşik bilgi tabanı * Yönetimi ve özelleştirilebilir onay iş akışlarını değiştirin * Raporlama, SLA Uyarıları ve Müşteri Anketleri * Uzaktan kumanda Windows®, Mac OS® X ve Linux® Sistemleri * Tam uzak bir oturum başlatmadan sistem izleme, olay günlüğü görüntüleme ve ağ teşhisleri için yerleşik araçlar * Güvenlik duvarı dışındaki son kullanıcıları desteklemek için uzaktan erişim