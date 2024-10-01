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Dijital Risk Koruma (DRP) Platformları - En Popüler Uygulamalar - Kuzey Mariana Adaları
Dijital Risk Koruması (DRP) platformu, bir kuruluşun dijital varlıklarını geleneksel güvenlik sınırlarının ötesinde bulunan dış tehditlere karşı koruyan bir siber güvenlik çözümüdür. Bu araçlar, kimlik avı saldırıları, marka kimliğine bürünme, içeriden gelen tehditler ve fikri mülkiyet hırsızlığı dahil olmak üzere dijital riskleri yönetmek için birleşik ve etkili bir yol sağlar. DRP platformları, süreci kolaylaştırarak kuruluşların marka itibarlarını, dijital varlıklarını ve hassas bilgilerini proaktif bir şekilde korumalarına olanak tanır. Güvenlik ekiplerinin çevrimiçi ortamdaki riskleri tanımlaması, izlemesi, hafifletmesi ve yönetmesi için kapsamlı çözümler olarak hizmet ederler.
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SolarWinds
solarwinds.com
Yardım Masası Temel Parça Paketi, Solarwinds® Web Yardım Masası ve Dameware Uzaktan Desteğinin birleşimidir. Yardım masası ve BT uzaktan destek görevlerini otomatikleştirip basitleştirerek size zaman kazandırmak için entegre olurlar. Temel özellikler: • Merkezi bildirim ve olay yönetimi • Otomatik k...
Optery
optery.com
Tek Bir Yerde Kendinizi Düzinelerce Veri Brokerından Uzaklaştırın. Kişiselleştirilmiş Maruziyet Raporunuzu almak için ücretsiz kaydolun. Ücretli bir plana yükseltin, kaldırma işlemlerini sizin için gönderelim. 150'den fazla veri komisyoncusunu (diğer tüm hizmetlerden daha fazla) kapsıyoruz ve 30 gün...
Privacy Bee
privacybee.com
5 yıl önce hesap oluşturduğunuz dosya paylaşım sitesini hatırlıyor musunuz? Hiç geri dönüp hesabınızı sildiniz mi, yoksa öylece bırakıp bir daha geri dönmediniz mi? Eğer ikincisiyse, bu, yarım on yıl sonra hala o şirketin veritabanında olduğunuz anlamına gelir. Bazı veriler yıllar önce bir şirkete s...
CrowdStrike
crowdstrike.com
Uç noktadan buluta kadar birleşik bulut güvenliği. Tam görünürlük ve koruma için bulut güvenliğine yönelik birleşik aracı ve aracısız yaklaşım üzerine kurulu dünyanın tek CNAPP'si ile bulut ihlallerini durdurun ve ayrık nokta ürünlerini birleştirin. Bulutunuzu koruyoruz. Sen işini yürütürsün.
PhishLabs
phishlabs.com
Fortra'nın PhishLabs'ı, seçilmiş tehdit istihbaratı ve tam azaltma yoluyla Dijital Risk Koruması sağlayan bir siber tehdit istihbarat şirketidir. PhishLabs, dünyanın önde gelen markaları ve şirketleri için tek bir çözümde marka kimliğine bürünme, hesap ele geçirme, veri sızıntısı ve sosyal medya teh...
Guardz
guardz.com
Guardz, yönetilen hizmet sağlayıcılar (MSP'ler) için tasarlanmış, kimlik avı, fidye yazılımı saldırıları, veri kaybı ve kullanıcı riskleriyle mücadele etmek için yapay zekadan ve çok katmanlı bir yaklaşımdan yararlanarak müşterilerini gelişen dijital tehditlere karşı korumalarını sağlayan lider bir ...
Mandiant
mandiant.com
Mandiant, yenilikçi teknoloji ve ön saflardaki uzmanlıktan yararlanarak kuruluşları siber güvenlik saldırılarına karşı koruyan çözümler sunar.
Brandefense
brandefense.io
Brandefense kuruluşlar için proaktif bir dijital risk koruma çözümüdür. Yapay zeka destekli teknolojimiz, bilinmeyen olayları keşfetmek, riskleri otomatik olarak önceliklendirmek ve güvenliği artırmak için anında kullanabileceğiniz eyleme dönüştürülebilir istihbarat sağlamak için karanlık, derin ve ...
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future dünyanın en büyük tehdit istihbaratı şirketidir. Kaydedilen Geleceğin İstihbarat Bulutu, rakipler, altyapı ve hedefler arasında uçtan uca istihbarat sağlar. İnterneti açık web, karanlık web ve teknik kaynaklar üzerinden indeksleyen Recorded Future, genişleyen bir saldırı yüzeyi ve te...
SOCRadar
socradar.io
SOCRadar, Harici Saldırı Yüzey Yönetimi (EASM), Dijital Risk Koruma Hizmetleri (DRPS) ve Siber Tehdit İstihbaratını (CTI) birleştiren bir Genişletilmiş Tehdit İstihbaratı (XTI) SaaS platformudur. SOCRadar, kuruluşların SOC ekiplerinin verimliliğini yanlış pozitif, eyleme geçirilebilir ve bağlamsalla...