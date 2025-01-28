Dijital Risk Koruma (DRP) Platformları - En Popüler Uygulamalar - Belçika

Privacy Bee

privacybee.com

5 yıl önce hesap oluşturduğunuz dosya paylaşım sitesini hatırlıyor musunuz? Hiç geri dönüp hesabınızı sildiniz mi, yoksa öylece bırakıp bir daha geri dönmediniz mi? Eğer ikincisiyse, bu, yarım on yıl sonra hala o şirketin veritabanında olduğunuz anlamına gelir. Bazı veriler yıllar önce bir şirkete serbestçe verilmiş (ve unutulmuş), ancak çoğu devasa bir veri komisyoncu ağı aracılığıyla alınıp satılıyor. Bu, çok az kişinin varlığından haberdar olduğu milyarlarca dolarlık bir gözetim endüstrisidir. Privacy Bee, veri korumada ortağınızdır. Yöneticilerinizin ve çalışanlarınızın kişisel ve iş verilerini, yanlış ellere geçmemesi için kurumsal veritabanlarından silerek temizliyoruz. Bunu, sizin adınıza kaldırma talepleri yapmak için şirketlere ve 150.000'den fazla web sitesine ulaşarak gerçekleştiriyoruz. Her silme işleminde, en hassas iş verilerinizin saldırıya uğrama olasılığı azalır! Piyasadaki en kapsamlı veri gizliliği hizmetini almak için bugün bize ulaşın.