Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün—uygulama ve hesaplarınızı yönetmek için hepsi bir arada aracınız. Birden fazla hesap arasında kolayca geçiş yapın, uygulamaları iş akışına göre düzenleyin ve Mac ile Windows için özenle seçilmiş masaüstü uygulama kataloğuna erişin.
Dijital öğrenme platformları, öğrencilerin eğitim içeriğiyle aktif olarak etkileşim kurmalarını sağlayan ilgi çekici deneyimler sunar. Eğitimciler, bu platformları her öğrenci için daha ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş dersleri vermek için öğretimlerine dahil ederler. Platforma bağlı olarak, eğitmenler öğrencilerin yazılımı sınıfta kullanmasını veya evde ekstra uygulama için atamasını sağlayabilir. Bu platformların birçoğu artık uyarlanabilir öğrenme yeteneklerine sahiptir ve dersleri bireysel öğrenci performansına göre gerçek zamanlı olarak ayarlamaktadır. Bu platformlar, bazıları bilim veya sosyal bilgiler gibi belirli konulara odaklanan çeşitli eğitim hedeflerine hitap ederken, diğerleri okuma ve yazma gibi müfredatlar arası becerileri vurgulamaktadır. K - 12'den yüksek öğrenim kurumlarına kadar tüm eğitim düzeylerinde öğretmenler ve profesörler için uygundurlar.
Yeni Uygulama Gönder
Canvas Student
instructure.com
Canvas Öğrenci, öğrencilerin akademik derslerini yönetmelerine yardımcı olan bir mobil uygulamadır. Kurslar, ödevler ve iletişim özellikleri sunar.
GitHub
github.com
GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.
Desmos Calculator
desmos.com
Desmos hesap makinesi, grafikler oluşturma, verileri analiz etme ve matematiksel fonksiyonları çözme imkanı sunan interaktif bir araçtır.
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
Desmos Bilimsel Hesap Makinesi, matematiksel hesaplamaları kolaylaştıran çevrimiçi ve mobil bir araçtır. Trigonometrik, üstel, logaritmik işlemleri destekler.
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
Byju's Sınavı Hazırlığı, çeşitli sınavlara hazırlık için video dersler, canlı sınıflar ve pratik testler sunan bir eğitim uygulamasıdır.
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S, öğrencilere video dersler ve kişiselleştirilmiş öğrenme ile derinlemesine konuları anlamalarına yardımcı olan bir eğitim uygulamasıdır.
Padlet
padlet.com
Padlet, projeleri oluşturmak ve paylaşmak için kullanıcıların metin, video ve belgeler eklemesine olanak tanıyan dijital bir platformdur.
Grok Academy
groklearning.com
Grok Academy, dijital teknolojiler eğitimi için etkileşimli kaynaklar sunan bir eğitim platformudur. Öğrenme materyalleri ve işbirlikçi araçlar sağlar.
Top Hat
tophat.com
Top Hat, eğitmenlerin etkileşimli içerik oluşturmasına yardımcı olan bir öğrenci yanıt sistemidir. Katılım izleme ve matematiksel gösterim desteği sunar.
Clever
clever.com
Clever, tüm K-12 okulları için tek bir giriş portalı sunarak öğretmenlerin ve öğrencilerin giriş işlemlerini kolaylaştırır.
Kognity
kognity.com
Kognity, interaktif dijital ders kitapları sunarak öğrencilerin matematik konularını daha iyi anlamalarına ve öğrenme süreçlerini kişiselleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod, etkileşimli dersler hazırlayıp paylaşmaya olanak tanıyan bir eğitim uygulamasıdır ve öğrenci katılımını artıracak araçlar sunar.
Labster
labster.com
Labster, öğrencilere sanal laboratuvar deneyimleri sunarak bilimsel kavramları güvenli ve erişilebilir bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olan bir eğitim platformudur.
ClassLink
classlink.com
ClassLink, eğitimciler ve öğrenciler için dijital kaynaklara tek bir arayüzden güvenli erişim sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.
SplashLearn
splashlearn.com
SplashLearn, çocuklara matematik ve okuma becerileri kazandıran etkileşimli bir eğitim uygulamasıdır. 10.000'den fazla oyun ve çalışma sayfası sunar.
BlinkLearning
blinklearning.com
BlinkLearning, okullara dijital içerik ve yönetim araçları sağlayan bir eğitim platformudur. 25,000'den fazla dijital kitaba erişim sunar.
Edpuzzle
edpuzzle.com
Edpuzzle, öğretmenlerin videoları etkileşimli derslere dönüştürmesini sağlayan bir eğitim aracıdır. Öğrencilerin ilerlemesini izler ve katılımı artırır.
Veda
veda-app.com
Veda, okul ve kolejler için kapsamlı bir MIS ve dijital öğrenim platformudur. Eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik bulut tabanlı yazılım sunar.
Baamboozle
baamboozle.com
Baamboozle, çevrimiçi öğrenmeyi oyun temelli eğlenceli bir şekilde destekleyen, öğreticilere oyunlar oluşturma imkanı sunan bir platformdur.
Factile
playfactile.com
Factile, çevrimiçi Jeopardy oyunu oluşturan bir uygulamadır. Kendi tahtanızı yaratabilir veya mevcut oyunları kullanabilirsiniz. Mobil cihazlarla oyun oynamaya imkan tanır.
Cerego
cerego.com
Cerego, yapay zeka kullanarak kişiselleştirilmiş öğrenme planları oluşturan bir eğitim platformudur ve bilgiyi kalıcı hale getirmeyi hedefler.
StrongMind
strongmind.com
StrongMind, okullarla iş birliği yaparak öğrencilerin başarılarını artıran dijital müfredat ve eğitim teknolojisi araçları sunar.
Newsela
newsela.com
Newsela, K-12 öğrencileri için farklı okuma seviyelerinde haber makaleleri ve eğitim materyalleri sunan bir eğitim platformudur.
Codio
codio.com
Codio, etkileşimli ve düzenlenebilir eğitim materyalleri sunarak bilgisayar bilimi derslerini geliştiren bulut tabanlı bir platformdur.
DreamBox
dreambox.com
DreamBox, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş matematik ve okuma öğretimi sunan bir eğitim platformudur.
ClickView
clickvieweducation.com
ClickView, eğitimcilerin ve öğrencilerin farklı konularda video ve kaynaklara erişimini sağlayan bir öğrenme platformudur.
Hāpara
hapara.com
Hāpara, K-12 okulları için Google Workspace ile entegre sınıf yönetim yazılımıdır. Öğrenci öğrenimini yönetmeye ve desteklemeye yardımcı olur.
ClickView Australia
clickview.com.au
ClickView Australia, Avustralya müfredatına uygun eğitim videoları ve kaynakları sunarak eğitimcilerin ders planları oluşturmasına yardımcı olan bir uygulamadır.
LessonUp
lessonup.com
LessonUp, öğretmenlerin etkileşimli dersler oluşturmasına veya topluluk içeriklerini yeniden kullanmasına olanak tanıyan bir çevrimiçi öğretim platformudur.
Edaptio
edaptio.com
Edaptio LearnU, etkileşimli bir çevrimiçi eğitim platformudur. Görev oluşturma, ilerleme izleme, quiz yapma ve etkileşimli tartışmalara olanak tanır.
Kiddom
kiddom.co
Kiddom, K-12 eğitimcilerine müfredat, öğretim ve değerlendirmeyi entegre eden bir dijital platform sunar, öğretmenlerin ve öğrencilerin etkileşimli öğrenmesini destekler.
BookNook
booknook.com
BookNook, okuryazarlık becerilerini geliştirmeye odaklanan öğretim ve öğrenme platformudur. Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunar.
GoReact
goreact.com
GoReact, öğrencilere video ödevleri sunma ve eğitmenlerin anlık geri bildirim sağlama olanağı tanıyan, video tabanlı bir öğrenme aracıdır.
Speechcloud
speechcloud.com
Speechcloud, öğrenci katılımını ve sınıf erişimini artırmak için tasarlanmış bir öğretim platformudur. Anketler, quizler, işbirliği araçları gibi hizmetler sunar.
Sibme
sibme.com
Sibme, eğitimcilerin video tabanlı koçluk, akran geri bildirimi ve işbirliği ile mesleki gelişimlerini destekleyen bir platformdur.
Fobizz
fobizz.com
Fobizz, Almanya'daki öğretmenler için dijital araçlar, AI çözümleri ve online eğitimler sunan bir platformdur.
Freckle
freckle.com
Freckle, öğrencilerin matematik, ELA, bilim ve sosyal bilgilerde kişiselleştirilmiş pratik yapmalarına yardımcı olan bir eğitim uygulamasıdır.
NoRedInk
noredink.com
NoRedInk, 4-12. sınıf öğrencilerine dilbilgisi ve yazma becerilerini geliştirmek için uyarlanabilir alıştırmalar ve kişiselleştirilmiş içerik sunan bir eğitim platformudur.
Amplio
ampliolearning.com
Amplio, özel eğitim için öğrenme yönetim sistemi ve kişiselleştirilmiş müfredat sunan bir platformdur. Veri analizi ve anında geri bildirim sağlar.
Yellowdig
yellowdig.co
Yellowdig, öğrencilerin etkileşimde bulunduğu ve öğrenme toplulukları oluşturduğu eğitim odaklı bir dijital platformdur.
Wayfinder
withwayfinder.com
Wayfinder, öğrencilerin anlam, amaç ve aidiyet duygularını geliştirmelerine yardımcı olan bir eğitim uygulamasıdır. İçerik ve değerlendirme araçları sunar.
eSpark Learning
esparklearning.com
eSpark Learning, çocukların okuma ve matematik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan, özelleştirilmiş dijital öğrenme içerikleri sunan bir eğitim platformudur.
SMART Lumio
smarttech.com
Lumio, öğretmenlerin derslerini etkileşimli ve işbirlikçi hale getirmelerine yardımcı olan web tabanlı bir eğitim platformudur.
Pivot Interactives
pivotinteractives.com
Pivot Interactives, öğretmenler ve öğrencilerin etkileşimli deneyimler aracılığıyla öğrenmelerine yardımcı olan bir eğitim uygulamasıdır.
Peekapak
peekapak.com
Peekapak, sosyal-duygusal öğrenmeyi (SEL) hikayeler, dersler ve dijital oyunlar ile destekleyen bir çevrimiçi eğitim platformudur. Eğitmenler öğrencileri izleyebilir.
CampusKnot
campusknot.com
CampusKnot, öğretim üyeleri ile öğrenciler arasında etkileşimi artıran, öğrencilerin katılımını ve öğretim süreçlerini destekleyen bir yazılımdır.
© 2025 WebCatalog, Inc.