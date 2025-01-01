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Dijital öğrenme platformları
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Dijital öğrenme platformları - En Popüler Uygulamalar

Dijital öğrenme platformları, öğrencilerin eğitim içeriğiyle aktif olarak etkileşim kurmalarını sağlayan ilgi çekici deneyimler sunar. Eğitimciler, bu platformları her öğrenci için daha ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş dersleri vermek için öğretimlerine dahil ederler. Platforma bağlı olarak, eğitmenler öğrencilerin yazılımı sınıfta kullanmasını veya evde ekstra uygulama için atamasını sağlayabilir. Bu platformların birçoğu artık uyarlanabilir öğrenme yeteneklerine sahiptir ve dersleri bireysel öğrenci performansına göre gerçek zamanlı olarak ayarlamaktadır. Bu platformlar, bazıları bilim veya sosyal bilgiler gibi belirli konulara odaklanan çeşitli eğitim hedeflerine hitap ederken, diğerleri okuma ve yazma gibi müfredatlar arası becerileri vurgulamaktadır. K - 12'den yüksek öğrenim kurumlarına kadar tüm eğitim düzeylerinde öğretmenler ve profesörler için uygundurlar.

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Canvas Student

Canvas Student

instructure.com

Canvas Öğrenci, öğrencilerin akademik derslerini yönetmelerine yardımcı olan bir mobil uygulamadır. Kurslar, ödevler ve iletişim özellikleri sunar.

GitHub

GitHub

github.com

GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

Desmos hesap makinesi, grafikler oluşturma, verileri analiz etme ve matematiksel fonksiyonları çözme imkanı sunan interaktif bir araçtır.

Desmos Scientific Calculator

Desmos Scientific Calculator

desmos.com

Desmos Bilimsel Hesap Makinesi, matematiksel hesaplamaları kolaylaştıran çevrimiçi ve mobil bir araçtır. Trigonometrik, üstel, logaritmik işlemleri destekler.

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

Byju's Sınavı Hazırlığı, çeşitli sınavlara hazırlık için video dersler, canlı sınıflar ve pratik testler sunan bir eğitim uygulamasıdır.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

BYJU'S, öğrencilere video dersler ve kişiselleştirilmiş öğrenme ile derinlemesine konuları anlamalarına yardımcı olan bir eğitim uygulamasıdır.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet, projeleri oluşturmak ve paylaşmak için kullanıcıların metin, video ve belgeler eklemesine olanak tanıyan dijital bir platformdur.

Grok Academy

Grok Academy

groklearning.com

Grok Academy, dijital teknolojiler eğitimi için etkileşimli kaynaklar sunan bir eğitim platformudur. Öğrenme materyalleri ve işbirlikçi araçlar sağlar.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat, eğitmenlerin etkileşimli içerik oluşturmasına yardımcı olan bir öğrenci yanıt sistemidir. Katılım izleme ve matematiksel gösterim desteği sunar.

Clever

Clever

clever.com

Clever, tüm K-12 okulları için tek bir giriş portalı sunarak öğretmenlerin ve öğrencilerin giriş işlemlerini kolaylaştırır.

Kognity

Kognity

kognity.com

Kognity, interaktif dijital ders kitapları sunarak öğrencilerin matematik konularını daha iyi anlamalarına ve öğrenme süreçlerini kişiselleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod, etkileşimli dersler hazırlayıp paylaşmaya olanak tanıyan bir eğitim uygulamasıdır ve öğrenci katılımını artıracak araçlar sunar.

Labster

Labster

labster.com

Labster, öğrencilere sanal laboratuvar deneyimleri sunarak bilimsel kavramları güvenli ve erişilebilir bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olan bir eğitim platformudur.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink, eğitimciler ve öğrenciler için dijital kaynaklara tek bir arayüzden güvenli erişim sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.

SplashLearn

SplashLearn

splashlearn.com

SplashLearn, çocuklara matematik ve okuma becerileri kazandıran etkileşimli bir eğitim uygulamasıdır. 10.000'den fazla oyun ve çalışma sayfası sunar.

BlinkLearning

BlinkLearning

blinklearning.com

BlinkLearning, okullara dijital içerik ve yönetim araçları sağlayan bir eğitim platformudur. 25,000'den fazla dijital kitaba erişim sunar.

Edpuzzle

Edpuzzle

edpuzzle.com

Edpuzzle, öğretmenlerin videoları etkileşimli derslere dönüştürmesini sağlayan bir eğitim aracıdır. Öğrencilerin ilerlemesini izler ve katılımı artırır.

Veda

Veda

veda-app.com

Veda, okul ve kolejler için kapsamlı bir MIS ve dijital öğrenim platformudur. Eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik bulut tabanlı yazılım sunar.

Baamboozle

Baamboozle

baamboozle.com

Baamboozle, çevrimiçi öğrenmeyi oyun temelli eğlenceli bir şekilde destekleyen, öğreticilere oyunlar oluşturma imkanı sunan bir platformdur.

Factile

Factile

playfactile.com

Factile, çevrimiçi Jeopardy oyunu oluşturan bir uygulamadır. Kendi tahtanızı yaratabilir veya mevcut oyunları kullanabilirsiniz. Mobil cihazlarla oyun oynamaya imkan tanır.

Cerego

Cerego

cerego.com

Cerego, yapay zeka kullanarak kişiselleştirilmiş öğrenme planları oluşturan bir eğitim platformudur ve bilgiyi kalıcı hale getirmeyi hedefler.

StrongMind

StrongMind

strongmind.com

StrongMind, okullarla iş birliği yaparak öğrencilerin başarılarını artıran dijital müfredat ve eğitim teknolojisi araçları sunar.

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela, K-12 öğrencileri için farklı okuma seviyelerinde haber makaleleri ve eğitim materyalleri sunan bir eğitim platformudur.

Codio

Codio

codio.com

Codio, etkileşimli ve düzenlenebilir eğitim materyalleri sunarak bilgisayar bilimi derslerini geliştiren bulut tabanlı bir platformdur.

DreamBox

DreamBox

dreambox.com

DreamBox, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş matematik ve okuma öğretimi sunan bir eğitim platformudur.

ClickView

ClickView

clickvieweducation.com

ClickView, eğitimcilerin ve öğrencilerin farklı konularda video ve kaynaklara erişimini sağlayan bir öğrenme platformudur.

Hāpara

Hāpara

hapara.com

Hāpara, K-12 okulları için Google Workspace ile entegre sınıf yönetim yazılımıdır. Öğrenci öğrenimini yönetmeye ve desteklemeye yardımcı olur.

ClickView Australia

ClickView Australia

clickview.com.au

ClickView Australia, Avustralya müfredatına uygun eğitim videoları ve kaynakları sunarak eğitimcilerin ders planları oluşturmasına yardımcı olan bir uygulamadır.

LessonUp

LessonUp

lessonup.com

LessonUp, öğretmenlerin etkileşimli dersler oluşturmasına veya topluluk içeriklerini yeniden kullanmasına olanak tanıyan bir çevrimiçi öğretim platformudur.

Edaptio

Edaptio

edaptio.com

Edaptio LearnU, etkileşimli bir çevrimiçi eğitim platformudur. Görev oluşturma, ilerleme izleme, quiz yapma ve etkileşimli tartışmalara olanak tanır.

Kiddom

Kiddom

kiddom.co

Kiddom, K-12 eğitimcilerine müfredat, öğretim ve değerlendirmeyi entegre eden bir dijital platform sunar, öğretmenlerin ve öğrencilerin etkileşimli öğrenmesini destekler.

BookNook

BookNook

booknook.com

BookNook, okuryazarlık becerilerini geliştirmeye odaklanan öğretim ve öğrenme platformudur. Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunar.

GoReact

GoReact

goreact.com

GoReact, öğrencilere video ödevleri sunma ve eğitmenlerin anlık geri bildirim sağlama olanağı tanıyan, video tabanlı bir öğrenme aracıdır.

Speechcloud

Speechcloud

speechcloud.com

Speechcloud, öğrenci katılımını ve sınıf erişimini artırmak için tasarlanmış bir öğretim platformudur. Anketler, quizler, işbirliği araçları gibi hizmetler sunar.

Sibme

Sibme

sibme.com

Sibme, eğitimcilerin video tabanlı koçluk, akran geri bildirimi ve işbirliği ile mesleki gelişimlerini destekleyen bir platformdur.

Fobizz

Fobizz

fobizz.com

Fobizz, Almanya'daki öğretmenler için dijital araçlar, AI çözümleri ve online eğitimler sunan bir platformdur.

Freckle

Freckle

freckle.com

Freckle, öğrencilerin matematik, ELA, bilim ve sosyal bilgilerde kişiselleştirilmiş pratik yapmalarına yardımcı olan bir eğitim uygulamasıdır.

NoRedInk

NoRedInk

noredink.com

NoRedInk, 4-12. sınıf öğrencilerine dilbilgisi ve yazma becerilerini geliştirmek için uyarlanabilir alıştırmalar ve kişiselleştirilmiş içerik sunan bir eğitim platformudur.

Amplio

Amplio

ampliolearning.com

Amplio, özel eğitim için öğrenme yönetim sistemi ve kişiselleştirilmiş müfredat sunan bir platformdur. Veri analizi ve anında geri bildirim sağlar.

Yellowdig

Yellowdig

yellowdig.co

Yellowdig, öğrencilerin etkileşimde bulunduğu ve öğrenme toplulukları oluşturduğu eğitim odaklı bir dijital platformdur.

Wayfinder

Wayfinder

withwayfinder.com

Wayfinder, öğrencilerin anlam, amaç ve aidiyet duygularını geliştirmelerine yardımcı olan bir eğitim uygulamasıdır. İçerik ve değerlendirme araçları sunar.

eSpark Learning

eSpark Learning

esparklearning.com

eSpark Learning, çocukların okuma ve matematik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan, özelleştirilmiş dijital öğrenme içerikleri sunan bir eğitim platformudur.

SMART Lumio

SMART Lumio

smarttech.com

Lumio, öğretmenlerin derslerini etkileşimli ve işbirlikçi hale getirmelerine yardımcı olan web tabanlı bir eğitim platformudur.

Pivot Interactives

Pivot Interactives

pivotinteractives.com

Pivot Interactives, öğretmenler ve öğrencilerin etkileşimli deneyimler aracılığıyla öğrenmelerine yardımcı olan bir eğitim uygulamasıdır.

Peekapak

Peekapak

peekapak.com

Peekapak, sosyal-duygusal öğrenmeyi (SEL) hikayeler, dersler ve dijital oyunlar ile destekleyen bir çevrimiçi eğitim platformudur. Eğitmenler öğrencileri izleyebilir.

CampusKnot

CampusKnot

campusknot.com

CampusKnot, öğretim üyeleri ile öğrenciler arasında etkileşimi artıran, öğrencilerin katılımını ve öğretim süreçlerini destekleyen bir yazılımdır.

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