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Dijital kimlik bilgisi yönetimi yazılımı, İK personelinin, yöneticilerin ve ekip üyelerinin dijital kimlik bilgilerini, sertifikaları ve rozetleri yönetmesi için verimli ve güvenli bir yöntem sağlar. Sertifikaları yazdırma ve postalama gibi geleneksel yöntemler yerine bu çözümler, kullanıcılara tüm kimlik bilgilerini dijital olarak oluşturma, paylaşma ve saklama olanağı sağlar. Bu tür yazılımlar genellikle şirket markalaması için çeşitli şablonlar ve seçenekler içeren kütüphaneler içerir. Ek olarak, bu platformlar kurumsal Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS), LinkedIn ve diğer sosyal medya platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak kazanılan kimlik bilgilerinin izlenmesini ve paylaşılmasını geliştirir. Üstelik dijital kimlik bilgisi yönetimi araçları, kullanıcı verilerinin güvenli bir şekilde saklanmasına öncelik vererek GDPR, CCPA ve diğer gizlilik standartları gibi düzenlemelere uygunluğu sağlar. Bu, tüm belgelerin ve akreditasyonların kolayca erişilebilir olmasını ve aynı zamanda yüksek düzeyde güvenli kalmasını garanti eder.
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Credly
credly.com
Credly, dijital kimlik bilgileri oluşturan, yöneten ve izleyen bir platformdur; kuruluşlar için rozet ve sertifika tasarımı sağlar.
Sertifier
sertifier.com
Sertifier, dijital sertifika ve rozetlerin oluşturulmasını, yönetilmesini ve doğrulanmasını sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Give My Certificate
givemycertificate.com
Give My Certificate, dijital sertifika ve rozetleri kolayca oluşturup yöneten kullanıcı dostu bir platformdur.
TruScholar
truscholar.io
Truscholar, dijital kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde yönetme ve doğrulama imkanı sunan yenilikçi bir platformdur.
Certifier
certifier.io
Sertifika, dijital kimlik bilgilerini oluşturma, dağıtma ve yönetme platformudur. Kuruluşlar için sertifika işlemlerini otomatikleştirir ve özelleştirme imkanı sunar.
Expiration Reminder
expirationreminder.net
Son Kullanma Hatırlatıcısı, belgelerin, sertifikaların ve sigortaların son kullanım tarihlerini otomatik hatırlatıcılarla yönetmeye yardımcı olan bir uygulamadır.
Virtualbadge
virtualbadge.io
Virtualbadge, eğitim sağlayıcıları için dijital sertifika yönetim yazılımıdır; sertifikaları tasarlayıp göndermeye olanak tanır.
Accredible
accredible.com
Accredible, dijital sertifika, rozet ve transkript yönetimi sağlayan bir kimlik doğrulama platformudur.
CredSure
credsure.io
CredSure, dijital rozetler ve kimlik bilgilerini oluşturup yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Güvenli doğrulama ve veri analizi imkanı sunar.
Certopus
certopus.com
Certopus, dijital sertifika ve rozetlerin güvenli bir şekilde oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlayan bir platformdur.
Accredify
accredify.io
Accredify, dijital belgeleri güvenli bir şekilde yayınlayarak ve doğrulayarak organizasyonlar için veri güvenliği ve şeffaflık sağlar.
NetCredential
netcredential.com
NetCredential, dijital sertifikaların oluşturulmasını, iletilmesini, paylaşılmasını ve doğrulanmasını kolaylaştıran bir uygulamadır.
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