Dijital Kimlik Bilgisi Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sint Maarten

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Dijital kimlik bilgisi yönetimi yazılımı, İK personelinin, yöneticilerin ve ekip üyelerinin dijital kimlik bilgilerini, sertifikaları ve rozetleri yönetmesi için verimli ve güvenli bir yöntem sağlar. Sertifikaları yazdırma ve postalama gibi geleneksel yöntemler yerine bu çözümler, kullanıcılara tüm kimlik bilgilerini dijital olarak oluşturma, paylaşma ve saklama olanağı sağlar. Bu tür yazılımlar genellikle şirket markalaması için çeşitli şablonlar ve seçenekler içeren kütüphaneler içerir. Ek olarak, bu platformlar kurumsal Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS), LinkedIn ve diğer sosyal medya platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak kazanılan kimlik bilgilerinin izlenmesini ve paylaşılmasını geliştirir. Üstelik dijital kimlik bilgisi yönetimi araçları, kullanıcı verilerinin güvenli bir şekilde saklanmasına öncelik vererek GDPR, CCPA ve diğer gizlilik standartları gibi düzenlemelere uygunluğu sağlar. Bu, tüm belgelerin ve akreditasyonların kolayca erişilebilir olmasını ve aynı zamanda yüksek düzeyde güvenli kalmasını garanti eder.
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Credly
credly.com
Credly, kullanıcıların kimlik bilgilerini, sertifikalarını veya rozet programlarını her açıdan oluşturmasına, yönetmesine ve takip etmesine olanak tanıyan dünyanın en büyük ve en kapsamlı dijital kimlik doğrulama ağıdır. Dijital rozet platformu, rozet tasarlamak ve yayınlamak için kapsamlı özellikler, programları ölçeklendirmek ve yönetmek için kurumsal sınıf işlevsellik ve başarıyı ölçmek için gelişmiş analizler sunar. En iyi eğitim sağlayıcıların, öğrenim ve gelişim profesyonellerinin, yüksek öğrenim kurumlarının, derneklerin, işletmelerin ve işverenlerin güvendiği kapsamlı ve bağlantılı bir dijital kimlik doğrulama çözümü sağlar. İster güvenilir bir dijital sertifika platformu arayan bir eğitim veya sertifika sağlayıcı olun, ister öğrenme programlarınıza çalışanların katılımını artırmak isteyen bir şirket olun, Credly size entegre çözüm paketiyle yardımcı olabilir. Credly'de kazanılan ve yönetilen milyonlarca kimlik bilgisi ile 43.000'den fazla kazanan profili günlük olarak güncelleniyor ve aylık 650.000'den fazla dijital kimlik bilgisi paylaşılıyor. Dijital kimlik bilgisi ihtiyaçlarınızı desteklemek için Credly by Pearson'a güvenin. (Listelenen diller, kazananların e-posta iletişimlerine yönelik desteği göstermektedir. Ek dil desteği yakında sunulacaktır.)
Sertifier
sertifier.com
Sertifier, dijital sertifikaların ve rozetlerin oluşturulmasını, yönetilmesini ve doğrulanmasını sağlayan en kapsamlı dijital kimlik doğrulama platformudur. Şirketler, eğitim sağlayıcılar, üniversiteler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, sektöre dayalı beceri geliştirme ve tanınmayı kendi kuruluşlarına sorunsuz bir şekilde entegre edebilir. Teknoloji Bakanlığı, UNDP, Johnson & Johnson, Pfizer ve daha fazlası gibi tanınmış kuruluşlar da dahil olmak üzere 80'den fazla ülkede 1.500'den fazla müşterinin güvendiği Sertifier, dijital kimlik bilgisi yönetimi için lider kurumsal düzeyde çözümdür. 8 milyondan fazla kimlik bilgisi sağlama konusunda dikkate değer bir geçmişe sahip olan platformumuz, kapsamlı analizler, özelleştirilebilir markalama, güçlü blockchain desteği, olağanüstü müşteri başarısı hizmetleri ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Başarıları takdir etmek, sektöre uygun becerileri yönetmek ve sertifikasyon süreçlerini yeni boyutlara taşımak için Sertifier'a güvenen, dünya çapında büyüyen kuruluşlar topluluğuna katılın.
Certopus
certopus.com
Certopus, dijital kimlik bilgileri için güçlü ve güvenilir bir platformdur. Certopus ile güzel ve güvenli dijital rozetlerin yanı sıra markanızı sergileyen dijital sertifikalar da düzenleyebilirsiniz. Certopus, dijital kimlik bilgileri verme sürecinizi kusursuz ve sahtecilikten uzak hale getirmeyi amaçlamaktadır. Dijital kimlik bilgileriniz için, en küçük piksel düzeyindeki sahtecilikleri bile tespit edebilecek kadar güçlü, gelişmiş blockchain düzeyinde güvenliğe sahibiz! Bugün Certopus'a katılın ve öğrencilerinizi, çalışanlarınızı veya müşterilerinizi doğrulanabilir dijital sertifikalar ve rozetlerle ödüllendirmeye başlayın.
Accredible
accredible.com
Accredible, dünya çapında 80 milyondan fazla kariyer geliştirme kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde yayınlayan, yöneten, takip eden ve doğrulayan, sektör lideri dijital kimlik doğrulama platformudur. Accredible, Canvas, D2L Brightspace, Kajabi, Kryterion Webassessor, Moodle, Thinkific ve daha fazlasını içeren öğrenme yazılımlarıyla entegre olur. Google, Skillsoft, Slack, Junior Achievement USA, Chartered Banker Institute, University of Cambridge, AMPP, Hootsuite, IEEE, Cengage, MIT, Rutgers, UC Berkeley, AMBA ve The Digital gibi 2.000'den fazla önde gelen üniversite, dernek ve teknoloji şirketi Pazarlama Enstitüsü, dijital sertifikalar ve açık rozetler oluşturma, sunma ve yönetme konusunda Accredible'a güveniyor
Give My Certificate
givemycertificate.com
Sertifikamı Ver, kuruluşların dijital sertifikaları ve rozetleri zahmetsizce oluşturmasını, yayınlamasını, yönetmesini, izlemesini, analiz etmesini ve doğrulamasını sağlayan dünyanın en kullanıcı dostu kimlik bilgisi platformudur. 15 yılı aşkın doğrulama deneyimine sahip platformumuz, bireylerin eğitimsel ve profesyonel yolculuklarında kusursuz doğrulama sağlar. Özellikleri arasında dijital sertifikalar, açık rozetler, dijital cüzdan kartları, Spotlight 'Sertifikalı Profesyonel' dizini ve birinci sınıf beyaz etiketleme yer alır. Yılda kazanılan 6 milyon kimlik bilgisi ve 160 ülkeden 2 milyon profille Give My Sertifikası dünya çapında eğitim kurumları, eğitim sağlayıcıları, sertifikasyon kuruluşları ve işverenler için güvenilir seçimdir. Sertifikamı Ver, sertifika verme sürecini kolaylaştırmak için çeşitli yazılım çözümleriyle kusursuz entegrasyon sunar. Moodle, Zoom, WordPress ve daha fazlası gibi popüler platformları destekler. Ayrıca Zapier entegrasyonuyla entegrasyon yeteneklerinizi daha da geliştirebilirsiniz. Özel bir entegrasyonu tercih ederseniz, Sertifikamı Ver, seçtiğiniz herhangi bir platforma bağlanmanıza olanak tanıyan kapsamlı bir API sağlar.
Certifier
certifier.io
Dijital sertifika oluşturma sürecinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Dijital kimlik bilgileri altyapımız, sertifika oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Sertifika oluşturucu, şablonlar, e-postalar, güvenlik ve analiz.
CredSure
credsure.io
CredSure, markanızı çevrimiçi ortamda güçlendirirken aynı zamanda değişmez güvenlik ve blockchain üzerinde anında doğrulama olanağı sağlayan lider bir dijital kimlik doğrulama platformudur. CredSure, 18'den fazla ülkedeki müşterilere dijital sertifikalar, rozetler ve kayıtlar verme, yönetme ve takip etme konusunda destek veriyor. CredSure, potansiyel müşteri yaratma da dahil olmak üzere yeni gelir getirici fırsatların kilidini açmak için kuruluşları verileri analiz etmeye, veri kalıplarını tanımlamaya ve takip etmeye teşvik eder. Dijital kimlik bilgilerinin geleceğini yeniden tanımlayan CredSure, kuruluşların gelirlerini artırmalarına, marka varlığını güçlendirmelerine, sektörde tanınırlık kazanmalarına ve sonuçta kendilerini endüstrilerinde lider olarak kurmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor
NetCredential
netcredential.com
NetCredential, dijital sertifikaların oluşturulmasını, sunulmasını, paylaşılmasını ve doğrulanmasını kolaylaştırır; kuruluşların entegrasyonu ve otomasyonu basitleştirmesine, işverenlerin meşruiyetini doğrulamasına ve öğrencilerin başarılarını dünyayla paylaşmasına olanak tanır.
TruScholar
truscholar.io
Truscholar, eğitim kurumlarının ve kuruluşlarının dijital kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde yayınlamasına, yönetmesine ve doğrulamasına olanak tanıyan yenilikçi bir dijital kimlik doğrulama platformudur. Kimlik bilgilerinin orijinalliğini ve değişmezliğini sağlamak için blockchain teknolojisinden yararlanarak güvenilir ve kurcalamaya dayanıklı bir çözüm sunar. Truscholar, öğrencilere dijital kimlik bilgilerinin sahipliğini ve kontrolünü vererek onları güçlendirir, becerilerini ve başarılarını potansiyel işverenlere veya eğitim kurumlarına sergilemelerine olanak tanır. Truscholar ile geleneksel kağıt bazlı sertifikaların hantal ve verimsiz süreci, yerini modern ve geleceğe hazır bir dijital kimlik doğrulama sistemine bırakıyor. Ürün Açıklaması: Truscholar, kurumların dijital sertifikaları ve rozetleri sorunsuz bir şekilde oluşturması, yayınlaması ve saklaması için kullanıcı dostu bir arayüz sağlar. Fiziksel sertifika ihtiyacını ortadan kaldırarak idari yükü ve maliyetleri azaltır. Platformumuz, çeşitli eğitim ve profesyonel sektörlere hitap eden, akademik dereceler, diplomalar, sertifikalar ve rozetler de dahil olmak üzere çok çeşitli sertifika türlerini destekler. Truscholar, merkezi olmayan kimlik (DiD) ve web3.0 teknolojilerinden yararlanarak bireylerin kimlik bilgileri üzerinde tam kontrole ve sahipliğe sahip olmalarını sağlar. Bu, öğrencilere doğrulanmış kimlik bilgilerini güvenli ve rahat bir şekilde paylaşma olanağı vererek istihdam edilebilirliklerini ve kariyer ilerleme fırsatlarını artırır. Değer Önerisi: Arttırılmış Güven ve Orijinallik: Truscholar, dijital kimlik bilgilerinin değişmezliğini ve tahrifata karşı dayanıklı olmasını sağlamak için blockchain teknolojisini kullanır. Bu, işverenler, eğitim kurumları ve diğer paydaşlar arasında güven oluşturarak sahte veya hileli sertifika riskini ortadan kaldırır. Kusursuz Doğrulama ve Doğrulama: Platformumuz, doğrulanmış kimlik bilgilerine anında ve güvenli erişim sağlayarak doğrulama sürecini basitleştirir. İşverenler ve kurumlar, bir adayın niteliklerinin gerçekliğini kolaylıkla doğrulayabilir, böylece işe alım ve kabul süreçlerini düzene koyabilirler. Beceri Haritalama ve Kariyer İlerletme: Truscholar, bireylerin kendi belirli beceri ve yeterliliklerini vurgulamalarına olanak tanıyan güçlü bir beceri haritalama özelliği içerir. Bu, işverenlerin becerilerine göre uygun adayları belirlemesine yardımcı olarak daha verimli ve hedefe yönelik bir işe alım sürecini teşvik eder. Verimlilik ve Maliyet Tasarrufu: Truscholar, kimlik doğrulama sürecini dijitalleştirerek geleneksel sertifikalarla ilişkili manuel evrak, depolama ve lojistik ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu, eğitim kurum ve kuruluşları için önemli ölçüde maliyet tasarrufuna ve operasyonel verimliliğin artmasına yol açar. Geleceğe Hazır Çözüm: Truscholar, açık rozetler ve endüstri standardı doğrulanabilir kimlik bilgisi veri modelleri gibi yeni gelişen teknolojileri ve standartları benimsiyor. Bu, gelişen eğitim ve endüstri gereksinimlerine uyumluluk, birlikte çalışabilirlik ve uyarlanabilirlik sağlar. Özetle Truscholar, güveni artıran, doğrulamayı basitleştiren, beceriye dayalı işe almayı teşvik eden ve verimliliği artıran son teknoloji ürünü bir dijital kimlik doğrulama çözümü sunuyor. Platformumuz sayesinde eğitim kurumları ve kuruluşları, dijital kimlik bilgilerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarabilir, öğrencileri güçlendirebilir ve daha şeffaf ve güvenilir bir sertifikalandırma ekosistemi yaratabilir.
Virtualbadge
virtualbadge.io
Virtualbadge.io, eğitim sağlayıcılara yönelik kullanımı kolay bir sertifika yönetim yazılımıdır. Doğrulanabilir sertifikalarınızı tek bir platformda tasarlayın, gönderin ve yönetin. Otomasyon özellikleriyle zamandan tasarruf edin ve pazardaki en iyi pazarlama entegrasyonlarıyla yeni müşteriler kazanın. Sertifika alıcılarınızı sosyal medyadaki elçilerinize dönüştürün.
Accredify
accredify.io
Accredify, dünyanın doğrulanabilir verilere geçişine öncülük ediyor. Accredify, Asya Pasifik'in ödüllü lider doğrulanabilir teknoloji çözümleri sağlayıcısıdır. Otomasyonu ve güvenli bilgi alışverişini mümkün kılan Accredify, müşterilere karmaşık süreçleri basitleştirecek ve dijital güvenin yeni sınırlarını keşfedecek teknolojiyi sağlıyor. Accredify'ın misyonu, en yüksek müşteri hizmetleri, güvenlik ve gizlilik standartlarını benimseyen özel bir ekiple, güvenin en önemli olduğu anlarda en önde gelen doğrulanabilir teknoloji çözümleri sağlayıcısı olmaktır. Daha fazla bilgi için www.acredify.io adresini ziyaret edin ve bizi LinkedIn @Accredify üzerinden takip edin
Expiration Reminder
expirationreminder.net
Son Kullanma Hatırlatıcısı Nedir? Sona Erme Hatırlatıcısı, çalışan ve iş ortağı belgelerinin, sertifikalarının, eğitimlerinin ve sigortalarının sona erme tarihlerini takip etme ve yönetme sürecini basitleştirir ve otomatikleştirir. Kolayca otomatik hatırlatıcılar kurun, verileri yükleyin ve QuickBooks ve Outlook gibi temel platformlarla entegre olun. Özellikler: - Otomatik E-posta ve SMS Hatırlatıcıları: Proaktif kalmak için her son kullanma tarihinden önce bildirim alın. - E-tablo Yüklemeleri: Verimli kurulum için verileri sorunsuz bir şekilde içe aktarın. - Entegrasyonlar: QuickBooks ve Outlook gibi temel yazılımlara bağlantılarla iş akışınızı kolaylaştırın. - Özel Uyarılar: İşletmenizin özel ihtiyaçlarını karşılamak için bildirimleri yapılandırın. - Güçlü Güvenlik: Gelişmiş şifreleme, HIPAA uyumluluğu ve İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) ile veri korumasını sağlayın. - Gerçek Zamanlı Takip: En güncel güncellemelerle uyumluluk durumuna ilişkin farkındalığı koruyun.
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