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Dijital Kimlik Bilgisi Yönetim Yazılımı
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Dijital Kimlik Bilgisi Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Dijital kimlik bilgisi yönetimi yazılımı, İK personelinin, yöneticilerin ve ekip üyelerinin dijital kimlik bilgilerini, sertifikaları ve rozetleri yönetmesi için verimli ve güvenli bir yöntem sağlar. Sertifikaları yazdırma ve postalama gibi geleneksel yöntemler yerine bu çözümler, kullanıcılara tüm kimlik bilgilerini dijital olarak oluşturma, paylaşma ve saklama olanağı sağlar. Bu tür yazılımlar genellikle şirket markalaması için çeşitli şablonlar ve seçenekler içeren kütüphaneler içerir. Ek olarak, bu platformlar kurumsal Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS), LinkedIn ve diğer sosyal medya platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak kazanılan kimlik bilgilerinin izlenmesini ve paylaşılmasını geliştirir. Üstelik dijital kimlik bilgisi yönetimi araçları, kullanıcı verilerinin güvenli bir şekilde saklanmasına öncelik vererek GDPR, CCPA ve diğer gizlilik standartları gibi düzenlemelere uygunluğu sağlar. Bu, tüm belgelerin ve akreditasyonların kolayca erişilebilir olmasını ve aynı zamanda yüksek düzeyde güvenli kalmasını garanti eder.

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Credly

Credly

credly.com

Credly, dijital kimlik bilgileri oluşturan, yöneten ve izleyen bir platformdur; kuruluşlar için rozet ve sertifika tasarımı sağlar.

TruScholar

TruScholar

truscholar.io

Truscholar, dijital kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde yönetme ve doğrulama imkanı sunan yenilikçi bir platformdur.

Sertifier

Sertifier

sertifier.com

Sertifier, dijital sertifika ve rozetlerin oluşturulmasını, yönetilmesini ve doğrulanmasını sağlayan kapsamlı bir platformdur.

Certifier

Certifier

certifier.io

Sertifika, dijital kimlik bilgilerini oluşturma, dağıtma ve yönetme platformudur. Kuruluşlar için sertifika işlemlerini otomatikleştirir ve özelleştirme imkanı sunar.

Give My Certificate

Give My Certificate

givemycertificate.com

Give My Certificate, dijital sertifika ve rozetleri kolayca oluşturup yöneten kullanıcı dostu bir platformdur.

Expiration Reminder

Expiration Reminder

expirationreminder.net

Son Kullanma Hatırlatıcısı, belgelerin, sertifikaların ve sigortaların son kullanım tarihlerini otomatik hatırlatıcılarla yönetmeye yardımcı olan bir uygulamadır.

Virtualbadge

Virtualbadge

virtualbadge.io

Virtualbadge, eğitim sağlayıcıları için dijital sertifika yönetim yazılımıdır; sertifikaları tasarlayıp göndermeye olanak tanır.

Accredible

Accredible

accredible.com

Accredible, dijital sertifika, rozet ve transkript yönetimi sağlayan bir kimlik doğrulama platformudur.

CredSure

CredSure

credsure.io

CredSure, dijital rozetler ve kimlik bilgilerini oluşturup yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Güvenli doğrulama ve veri analizi imkanı sunar.

Certopus

Certopus

certopus.com

Certopus, dijital sertifika ve rozetlerin güvenli bir şekilde oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlayan bir platformdur.

Accredify

Accredify

accredify.io

Accredify, dijital belgeleri güvenli bir şekilde yayınlayarak ve doğrulayarak organizasyonlar için veri güvenliği ve şeffaflık sağlar.

NetCredential

NetCredential

netcredential.com

NetCredential, dijital sertifikaların oluşturulmasını, iletilmesini, paylaşılmasını ve doğrulanmasını kolaylaştıran bir uygulamadır.

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Dijital Kimlik Bilgisi Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog