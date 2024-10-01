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Dijital Kimlik Bilgisi Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Britanya Hint Okyanusu Toprakları
Dijital kimlik bilgisi yönetimi yazılımı, İK personelinin, yöneticilerin ve ekip üyelerinin dijital kimlik bilgilerini, sertifikaları ve rozetleri yönetmesi için verimli ve güvenli bir yöntem sağlar. Sertifikaları yazdırma ve postalama gibi geleneksel yöntemler yerine bu çözümler, kullanıcılara tüm kimlik bilgilerini dijital olarak oluşturma, paylaşma ve saklama olanağı sağlar. Bu tür yazılımlar genellikle şirket markalaması için çeşitli şablonlar ve seçenekler içeren kütüphaneler içerir. Ek olarak, bu platformlar kurumsal Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS), LinkedIn ve diğer sosyal medya platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak kazanılan kimlik bilgilerinin izlenmesini ve paylaşılmasını geliştirir. Üstelik dijital kimlik bilgisi yönetimi araçları, kullanıcı verilerinin güvenli bir şekilde saklanmasına öncelik vererek GDPR, CCPA ve diğer gizlilik standartları gibi düzenlemelere uygunluğu sağlar. Bu, tüm belgelerin ve akreditasyonların kolayca erişilebilir olmasını ve aynı zamanda yüksek düzeyde güvenli kalmasını garanti eder.
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Credly
credly.com
Credly, kullanıcıların kimlik bilgilerini, sertifikalarını veya rozet programlarını her açıdan oluşturmasına, yönetmesine ve takip etmesine olanak tanıyan dünyanın en büyük ve en kapsamlı dijital kimlik doğrulama ağıdır. Dijital rozet platformu, rozet tasarlamak ve yayınlamak için kapsamlı özellikle...
Sertifier
sertifier.com
Sertifier, dijital sertifikaların ve rozetlerin oluşturulmasını, yönetilmesini ve doğrulanmasını sağlayan en kapsamlı dijital kimlik doğrulama platformudur. Şirketler, eğitim sağlayıcılar, üniversiteler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, sektöre dayalı beceri geliştirme ve tanınmayı kendi kuruluşları...
Certifier
certifier.io
Dijital sertifika oluşturma sürecinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Dijital kimlik bilgileri altyapımız, sertifika oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Sertifika oluşturucu, şablonlar, e-postalar, güvenlik ve analiz.
Give My Certificate
givemycertificate.com
Sertifikamı Ver, kuruluşların dijital sertifikaları ve rozetleri zahmetsizce oluşturmasını, yayınlamasını, yönetmesini, izlemesini, analiz etmesini ve doğrulamasını sağlayan dünyanın en kullanıcı dostu kimlik bilgisi platformudur. 15 yılı aşkın doğrulama deneyimine sahip platformumuz, bireylerin eği...
Expiration Reminder
expirationreminder.net
Son Kullanma Hatırlatıcısı Nedir? Sona Erme Hatırlatıcısı, çalışan ve iş ortağı belgelerinin, sertifikalarının, eğitimlerinin ve sigortalarının sona erme tarihlerini takip etme ve yönetme sürecini basitleştirir ve otomatikleştirir. Kolayca otomatik hatırlatıcılar kurun, verileri yükleyin ve QuickBoo...
CredSure
credsure.io
CredSure, markanızı çevrimiçi ortamda güçlendirirken aynı zamanda değişmez güvenlik ve blockchain üzerinde anında doğrulama olanağı sağlayan lider bir dijital kimlik doğrulama platformudur. CredSure, 18'den fazla ülkedeki müşterilere dijital sertifikalar, rozetler ve kayıtlar verme, yönetme ve takip...
Virtualbadge
virtualbadge.io
Virtualbadge.io, eğitim sağlayıcılara yönelik kullanımı kolay bir sertifika yönetim yazılımıdır. Doğrulanabilir sertifikalarınızı tek bir platformda tasarlayın, gönderin ve yönetin. Otomasyon özellikleriyle zamandan tasarruf edin ve pazardaki en iyi pazarlama entegrasyonlarıyla yeni müşteriler kazan...
TruScholar
truscholar.io
Truscholar, eğitim kurumlarının ve kuruluşlarının dijital kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde yayınlamasına, yönetmesine ve doğrulamasına olanak tanıyan yenilikçi bir dijital kimlik doğrulama platformudur. Kimlik bilgilerinin orijinalliğini ve değişmezliğini sağlamak için blockchain teknolojisind...
Accredible
accredible.com
Accredible, dünya çapında 80 milyondan fazla kariyer geliştirme kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde yayınlayan, yöneten, takip eden ve doğrulayan, sektör lideri dijital kimlik doğrulama platformudur. Accredible, Canvas, D2L Brightspace, Kajabi, Kryterion Webassessor, Moodle, Thinkific ve daha faz...
Certopus
certopus.com
Certopus, dijital kimlik bilgileri için güçlü ve güvenilir bir platformdur. Certopus ile güzel ve güvenli dijital rozetlerin yanı sıra markanızı sergileyen dijital sertifikalar da düzenleyebilirsiniz. Certopus, dijital kimlik bilgileri verme sürecinizi kusursuz ve sahtecilikten uzak hale getirmeyi a...
Accredify
accredify.io
Accredify, dünyanın doğrulanabilir verilere geçişine öncülük ediyor. Accredify, Asya Pasifik'in ödüllü lider doğrulanabilir teknoloji çözümleri sağlayıcısıdır. Otomasyonu ve güvenli bilgi alışverişini mümkün kılan Accredify, müşterilere karmaşık süreçleri basitleştirecek ve dijital güvenin yeni sını...
NetCredential
netcredential.com
NetCredential, dijital sertifikaların oluşturulmasını, sunulmasını, paylaşılmasını ve doğrulanmasını kolaylaştırır; kuruluşların entegrasyonu ve otomasyonu basitleştirmesine, işverenlerin meşruiyetini doğrulamasına ve öğrencilerin başarılarını dünyayla paylaşmasına olanak tanır.