Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Dijital Kartvizit Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Dijital Kartvizit Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Dijital kartvizit yazılımı, profesyonellerin iletişim bilgilerini paylaşmasına ve müşterilerle, iş ortaklarıyla ve potansiyel müşterilerle dijital olarak bağlantı kurmasına olanak tanır. Bu kartlar, kullanılan yazılıma bağlı olarak QR kodları, dışa aktarma işlevleri, metin veya e-posta yoluyla paylaşılabilir. Geleneksel kağıt kartvizitlerin aksine, dijital versiyonlar kullanıcıların potansiyel müşterileri yakalamasına, otomatik takipleri tetiklemesine, iletişim bilgilerini saklamasına ve kurumsal CRM sistemleriyle entegre olmasına olanak tanır. Bu yazılım, işletmelerin müşteri iletişim verilerini düzenlemesine ve takipleri kolaylaştırmasına, böylece iş ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olur. Sınırsız iletişim verisi saklama olanağı sayesinde işletmeler ağ oluşturma yeteneklerini geliştirebilir, gelişen ortaklıkları takip edebilir ve doğru, güncel iletişim bilgilerini anında sağlayabilir. Satış ekipleri için dijital kartvizitler, etkili potansiyel müşteri yakalama ve potansiyel müşteri takibi sağlayarak satış temsilcilerinin iletişim bilgilerini aramak yerine anlaşmalar ve bağlantılar kurmaya odaklanmasına olanak tanır. Satışın ötesinde, dijital kartvizit yazılımı, kartvizit toplama ve dağıtma sürecini modernleştirerek tüm sektörlerdeki profesyonellere fayda sağlar. Örneğin, işe alım görevlileri bu yazılımı genellikle ağ oluşturma etkinliklerinde dijital kartvizit toplamak için kullanır. Yüklendikten sonra, potansiyel işe alımlarla ilgili iletişim bilgileri deposuna hızlı bir şekilde erişebilirler ve işe alım sürecini kolaylaştırabilirler.

Yeni Uygulama Gönder


Popl

Popl

popl.co

Popl, dijital kartvizitleri kolayca oluşturup paylaşmayı sağlayan bir uygulamadır. NFC ve QR kodları ile desteklenir, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.

Sansan

Sansan

sansan.com

Sansan, bulut tabanlı bir kartvizit yönetimi uygulamasıdır. İletişim bilgilerini toplar, düzenler ve ekipler arasında paylaşılmasını sağlar.

HiHello

HiHello

hihello.com

HiHello, işletmeler için dijital kartvizitler oluşturan ve bunları kolayca paylaşmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar bilgilerini özelleştirip yönetebilir.

QRCodeChimp

QRCodeChimp

qrcodechimp.com

QRCodeChimp, QR kodları oluşturup yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Kişiselleştirme, analiz ve dijital kartvizit oluşturma özellikleri sunar.

Yohn.io

Yohn.io

yohn.io

Yohn.io, QR kod üretimi, özel URL kısaltma ve dijital kartvizit oluşturma gibi işlevler sunan bir dijital etkileşim aracıdır.

Wave

Wave

wavecnct.com

Wave, şirketlerin dijital kartvizit oluşturup, dağıtmasını ve yönetmesini sağlayan kapsamlı bir çözümdür.

CARTLY

CARTLY

cartlyapp.com

CARTLY®, geleneksel kağıt kartlara modern bir alternatif sunarak kullanıcıların özelleştirilmiş sanal vizit kartları oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır.

Social Card

Social Card

joinsocialcard.com

Social Card, iletişim bilgilerini dijital kartvizitler aracılığıyla paylaşmayı kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcılar bilgilerini gerçek zamanlı güncelleyebilir.

Lynkle

Lynkle

lynkle.com

Lynkle, herkesle dijital kartvizit paylaşmanıza olanak tanıyan bir uygulamadır. QR kodu, NFC ve mesaj ile kolayca iletişim bilgisi aktarımı sağlar.

CardZap

CardZap

cardzap.me

CardZap, dijital iş kartları oluşturarak kişisel kimliğinizi paylaşmanıza olanak tanır. Kolay kullanım, sürdürülebilirlik ve özelleştirme imkanı sunar.

Spreadly

Spreadly

spreadly.app

Spreadly, dijital kartvizit oluşturarak kullanıcıların iletişim bilgilerini paylaşmalarını ve yönetmelerini sağlar.

baningo

baningo

baningo.com

Baningo uygulaması, dijital kartvizitler sunarak iletişimi kolaylaştırır. İletişim bilgilerinizi güncel tutar ve paylaşıma imkan tanır.

Cardynale

Cardynale

cardynale.com

Cardynale, dijital kartvizit oluşturarak ağ kurmayı ve iletişim yönetimini kolaylaştıran bir platformdur.

Blinq.me

Blinq.me

blinq.me

Blinq.me, dijital kartvizitler oluşturup paylaşmayı kolaylaştıran bir uygulamadır. Kullanıcılar sosyal medya ve iletişim bilgilerini içerir.

Uniqode

Uniqode

uniqode.com

Uniqode, QR kodları ve dijital kartvizitler oluşturup yönetmek için kullanılan çok yönlü bir platformdur. Gerçek zamanlı analiz ve entegrasyon özellikleri sunar.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.