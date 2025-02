Dijital Kartvizit Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sint Maarten

CARTLY

CARTLY®, geleneksel kağıt kartlara modern ve etkili bir alternatif sunan dijital bir kartvizit platformudur. CARTLY® ile her zaman, her yerde ve her cihazdan erişilebilen, tamamen özelleştirilebilir sanal kartvizitler oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. CARTLY®, otomatik delege erişimiyle 50'ye kadar dijital kart oluşturmanıza ve kartlarınızdaki alanların izinlerini kontrol etmenize olanak tanır. Ayrıca hesabınızı yönetmek için birden fazla yönetici oluşturabilir veya mevcut kullanıcılara yönetim hakları atayabilirsiniz. Ayrıca kullanıcılarınızı sınırsız ekipler halinde düzenleyebilir ve her kullanıcı için istatistikleri ve kişileri takip edebilirsiniz. Gelişmiş istatistik özelliği görünümler, cihazlar, tıklamalar, etkileşimler, coğrafi konum, QR kod taramaları ve kişi alışverişi hakkında bilgi sunar. CARTLY® ayrıca çok dillidir; Fransızca, İngilizce ve Almanca seçenekler sunar ve kişileri doğrudan sanal kartvizitinizden alabilirsiniz. Kartvizit bağlantınız için özelleştirilebilir URL'ler ve kartınızı Apple Wallet'a veya Google Wallet'a ekleme olanağı daha fazla kolaylık sunar. CARTLY® ayrıca öncelikli e-posta desteği sağlar ve CARTLY® Reklamcılık