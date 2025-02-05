Dijital Kartvizit Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Slovenya

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Dijital kartvizit yazılımı, profesyonellerin iletişim bilgilerini paylaşmasına ve müşterilerle, iş ortaklarıyla ve potansiyel müşterilerle dijital olarak bağlantı kurmasına olanak tanır. Bu kartlar, kullanılan yazılıma bağlı olarak QR kodları, dışa aktarma işlevleri, metin veya e-posta yoluyla paylaşılabilir. Geleneksel kağıt kartvizitlerin aksine, dijital versiyonlar kullanıcıların potansiyel müşterileri yakalamasına, otomatik takipleri tetiklemesine, iletişim bilgilerini saklamasına ve kurumsal CRM sistemleriyle entegre olmasına olanak tanır. Bu yazılım, işletmelerin müşteri iletişim verilerini düzenlemesine ve takipleri kolaylaştırmasına, böylece iş ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olur. Sınırsız iletişim verisi saklama olanağı sayesinde işletmeler ağ oluşturma yeteneklerini geliştirebilir, gelişen ortaklıkları takip edebilir ve doğru, güncel iletişim bilgilerini anında sağlayabilir. Satış ekipleri için dijital kartvizitler, etkili potansiyel müşteri yakalama ve potansiyel müşteri takibi sağlayarak satış temsilcilerinin iletişim bilgilerini aramak yerine anlaşmalar ve bağlantılar kurmaya odaklanmasına olanak tanır. Satışın ötesinde, dijital kartvizit yazılımı, kartvizit toplama ve dağıtma sürecini modernleştirerek tüm sektörlerdeki profesyonellere fayda sağlar. Örneğin, işe alım görevlileri bu yazılımı genellikle ağ oluşturma etkinliklerinde dijital kartvizit toplamak için kullanır. Yüklendikten sonra, potansiyel işe alımlarla ilgili iletişim bilgileri deposuna hızlı bir şekilde erişebilirler ve işe alım sürecini kolaylaştırabilirler.
Yeni Uygulama Gönder
Sansan
sansan.com
Sansan, kurumlara yönelik çok platformlu, bulut tabanlı bir iletişim yönetimi çözümüdür. Kartvizitleri merkeze alan Sansan, zahmetsizce her yerden erişilebilen eksiksiz bir iletişim veritabanı oluşturmanıza olanak tanır.
Popl
popl.co
Popl, dünya çapında milyonlarca şirkete ve profesyonele yenilikçi çözümler sunan, ekiplere yönelik lider dijital kartvizit platformudur. Platformumuz, ekiplerin dijital kartvizitler oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak marka tutarlılığı, kolaylaştırılmış potansiyel müşteri toplama ve geniş ölçekte kurumsal düzeyde veri güvenliği sağlayarak bizi kurumsal düzeydeki müşterilerin tercihi haline getiriyor. Popl, 5.000'den fazla uygulamayla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek yöneticilere iş akışlarını kolaylaştıracak çok çeşitli güçlü araçlar sağlar. Platformumuzla şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel müşterileri doğrudan CRM sisteminize aktarın - Ekip üyelerinizi aktif dizin (İK) platformlarından senkronize edin - Hataları ortadan kaldırmak ve zamandan tasarruf etmek için veri girişini otomatikleştirin - Dönüşümleri ve geliri artırmak için pazarlama otomasyonları oluşturun Popl'da, benzersiz müşteri hizmetleri ve desteği sağlamaya kararlıdır. Platformumuzun gücünü çalışırken görmek için, bugün bizimle ücretsiz bir demo planlamak üzere yukarıdaki düğmeye tıklayın.
HiHello
hihello.com
HiHello, kurumsal şirketlere yönelik dijital kartvizitler için önde gelen çözümdür. HiHello ile şirketler, kağıt kartvizitleri, müşteriler, ortaklar ve potansiyel müşteriler üzerinde etki bırakacak profesyonel dijital kartvizitlerle değiştirebilir. HiHello'nun dijital kartvizitleri bir isim, unvan, şirket, şirket logosu, resim ve hatta bir video ve zamirleri içerebilir. Kartlar ayrıca telefon numaraları, adresler, web siteleri, sosyal medya profilleri, YouTube videoları, notlar ve daha fazlası gibi bilgileri de içerir. HiHello'nun iş teklifleri, işletmelerin kartlarını kurumsal markalarına uyacak şekilde özelleştirmelerine ve çalışanlarının dijital kartvizitleri üzerinde tam idari kontrole sahip olmalarına olanak tanır. Kartlar, şirketin yöneticisi tarafından herhangi bir zamanda düzenlenebilir veya değiştirilebilir. Kolaylaştırılmış katılım sürecimiz, her büyüklükteki şirketin dijital kartvizit çözümünü tüm ekibe sunmasını kolaylaştırır.
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io, yerleşik analizlere sahip yeni bir özel URL kısaltıcıdır. Tamamen buna geçmeyi düşünmelisiniz çünkü: *yıldırım hızındadır, * dinamik bir QR kod oluşturucu, sanal kartvizit yöneticisi ve daha fazlası gibi ekstra araçlarla birlikte gelir, * Verilerinizi gizli tutar, * ayrıntılı veri analitiğiyle birlikte gelir, * ayda sadece 10 € tutarındadır.
Uniqode
uniqode.com
Uniqode (eski adıyla Beaconstac) New York, NY merkezlidir ve 25.000'den fazla global markanın QR Code girişimlerini ölçeklenebilir tek bir platformda birleştirmesine yardımcı olur. Bu onlara QR Kodu öngörülerini daha geniş bir mobil pazarlama stratejisine bağlama gücü veriyor. 40'tan fazla ülkedeki müşterilerimize hizmet veriyoruz. SOC2 ve GDPR uyumlu tek QR Kod çözümü biziz. Hepsi bir arada QR Kod Platformu ve Oluşturucumuz, müşteri katılımını artırmanıza, fiziksel pazarlama kanallarının yatırım getirisini ölçmenize, anlaşmazlıkları azaltmanıza ve operasyonları kolaylaştırmanıza, maliyetlerden tasarruf etmenize ve daha sürdürülebilir ve çevre dostu olmanıza yardımcı olur.
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
İşletme ve pazarlama için 1 Numaralı QR Kod Oluşturucu. Web Siteleri, Sosyal Medya, Uygulamalar, Dijital kartvizitler, Formlar, URL, vCard, Facebook, Instagram, YouTube ve daha fazlası için logo, gelişmiş analiz, toplu yükleme, API'ler ve şekiller içeren QR Kodları oluşturun ve yönetin. Yüzlerce özelleştirme seçeneğiyle çevrimiçi ve ücretsiz olarak mevcuttur.
Blinq.me
blinq.me
Blinq, profesyonellerin bağlantı kurma ve iletişim bilgilerini paylaşma biçiminde devrim yaratan yenilikçi bir platformdur. Dünyanın 1 numaralı dijital kartvizit sağlayıcısı olan Blinq, geleneksel kağıt kartlara kusursuz, çevre dostu bir alternatif sunuyor. Blinq ile kullanıcılar, yalnızca iletişim bilgilerini değil aynı zamanda sosyal medyaya, profesyonel web sitelerine ve diğer dijital platformlara bağlantılar içeren daha zengin bir profil içeren özelleştirilmiş dijital kartlar oluşturabiliyor. Bu kartlar, herhangi bir zamanda, bir akıllı telefon veya diğer dijital cihazlar aracılığıyla herkesle zahmetsizce paylaşılabilir ve herhangi bir ağ durumunda anında bağlantıyı kolaylaştırır. Blinq, kullanım kolaylığı, sezgisel tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile öne çıkıyor ve bu da onu iş ağlarını çevreye duyarlı bir şekilde oluşturmaya ve sürdürmeye istekli modern profesyoneller için vazgeçilmez bir araç haline getiriyor.
Wave
wavecnct.com
Wave, şirketlerin ekiplerinin dijital kartvizitlerini verimli bir şekilde oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir dijital kartvizit çözümüdür. Wave ile işletmeler, geleneksel kağıt tabanlı kartvizitlerden modern bir dijital alternatife kolayca geçiş yapabilir. Platform, şirketlerin dijital kartvizitlerini marka yönergelerine ve bireysel tercihlerine göre oluşturmalarına ve özelleştirmelerine olanak tanıyor. Logolarını, iletişim bilgilerini, profesyonel profillerini ve diğer ilgili ayrıntıları sergilemek için çeşitli tasarım seçenekleri arasından seçim yapabilirler. Kullanıcılar dijital kartvizitlerini QR kodları, e-posta, metin veya sosyal medya aracılığıyla başkalarıyla kolayca paylaşabilirler. Wave, iletişim bilgileri paylaşıldığında yeni potansiyel müşterileri seçtiğiniz CRM'ye aktarmak için 5.000'den fazla uygulamayla entegre olur. Wave, şirketlerin dijital kartvizit profillerini çevrimiçi olarak sürdürmelerine ve güncellemelerine olanak tanıyan idari yönetim özellikleri sunar. Merkezi bir kontrol paneliyle işletmeler, çalışanları ekleyebilir veya kaldırabilir, iletişim bilgilerini güncelleyebilir ve tüm organizasyon genelinde tasarım değişiklikleri yapabilir. Bu, şirketle ilişkili tüm dijital kartvizitlerde tutarlılık ve profesyonellik sağlar. Ayrıca platform, işletmelerin dijital kartvizitlerinin etkinliğini takip etmelerine yardımcı olacak değerli bilgiler ve analizler sağlıyor. Şirketler etkileşim oranları, tıklama oranları ve diğer ölçümlere ilişkin verilere erişerek dijital ağ stratejilerini optimize etmelerine ve bilinçli kararlar almalarına olanak tanıyabilir.
baningo
baningo.com
Baningo ile kartvizit oyununuzu bir sonraki seviyeye taşıyın! Dijital kartvizitlerimiz, profesyonellerin ve işletmelerin bağlantı kurmayı kolaylaştırması için modern ve yenilikçi bir çözümdür. baningo kartları iletişim bilgilerinizi her zaman güncel tutmanıza, dijital kartınızı markanızla kişiselleştirmenize, ekipleri yönetmenize ve kağıt israfını azaltmanıza olanak tanır. İletişim bilgileriniz bir bağlantı, QR kodu veya NFC kartıyla kolayca paylaşılabilir. Dağınık cüzdanlara veda edin ve dijital kartvizitlerin rahatlığına merhaba deyin!
Spreadly
spreadly.app
En iyi dijital kartvizit olan Spreadly ile çevrimiçi varlığınızı en üst düzeye çıkarın. Görsel olarak çekici açılış sayfalarımız ve kullanıcı dostu yönetim araçlarımızla daha fazla müşteri çekin ve ilişkilerinizi geliştirin. GDPR ile uyumlu kalın, analizlerinizi takip edin ve tek hesapta birden fazla sayfa oluşturun. Bilgilerinizi metin, harita ve belgeler dahil çeşitli blok türleriyle sergileyin. Basit indirme özelliğimizle insanların sizi kişilerine eklemesini kolaylaştırın ve Spreadly kullanmanın daha fazla faydasını keşfedin.
Cardynale
cardynale.com
Cardynale, geleneksel kartvizitleri dinamik, dijital bir ağ oluşturma aracına dönüştürmeye kendini adamış öncü bir SaaS şirketidir. Yenilikçi platformumuz, dünya çapındaki profesyoneller ve kuruluşlar için kesintisiz ve verimli ağ oluşturmayı kolaylaştırmak üzere ileri teknolojiden yararlanır. EDF, Caisse d'Epargne, Safran, Enedis, Vinci, SNCF ve Axa gibi endüstri devleri de dahil olmak üzere 2.500'den fazla şirketin halihazırda çözümümüzü kullanmasıyla Cardynale, ağ devriminin ön saflarında yer almaktadır. Misyonumuz Cardynale'de, bağlantılı kartvizitlerin gücünü serbest bırakmayı, işletmelerin ve profesyonellerin ağ oluşturma yeteneklerini yükseltmelerine olanak sağlamayı hedefliyoruz. Misyonumuz, kağıt kartvizitlere modern, çevre dostu bir alternatif sunarak profesyonellerin bilgi paylaşma ve başkalarıyla bağlantı kurma yöntemlerini geliştirmektir. Çözümümüz Cardynale, dijital kartvizitler aracılığıyla iş ağını optimize etmek için tasarlanmış kapsamlı bir platform sunuyor. Temel özellikler şunları içerir: Dijital Profiller: Her Cardynale dijital kartvizit, özelleştirilebilir bir dijital profile bağlanır ve kullanıcıların ayrıntılı iletişim bilgilerini, sosyal medya bağlantılarını ve daha fazlasını paylaşmasına olanak tanır. Ekip Yönetimi: Ekibinizin dijital kartvizitlerini kolaylıkla oluşturmasını ve yönetmesini sağlayın. Platformumuz, özerkliği ve verimliliği artırmak için özelleştirilebilir izinlere sahip birden fazla ekibi destekler. Potansiyel Müşteri Yaratma: Güçlü entegrasyonlarımız sayesinde, potansiyel müşterilerinizden önemli bilgileri anında yakalayın ve bunları CRM sisteminize sorunsuz bir şekilde entegre edin. Kağıt Kart Tarayıcı: Kağıt kart tarayıcımızla gelenekselden dijitale sorunsuz geçiş yaparak mevcut kartvizitlerinizi zahmetsizce dijitalleştirmenize olanak tanır. Gelişmiş Analiz: Ağ performansınıza ilişkin değerli bilgiler edinin. Analiz araçlarımız, katılımı izlemenize, çabalarınızın etkisini ölçmenize ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur. CRM Entegrasyonu: Bilgi akışını kolaylaştırmak ve satış süreçlerinizi geliştirmek için Cardynale'i mevcut CRM sistemlerinize kolayca entegre edin. Neden Cardynale'i seçmelisiniz? Kişiselleştirme: Unutulmaz bir ilk izlenim sağlamak için dijital kartvizitlerinizi markanızı ve kişisel tarzınızı yansıtacak şekilde özelleştirin. Çevre Dostu: Kağıttan dijital kartvizitlere geçiş yaparak çevresel ayak izinizi azaltın. Kullanım Kolaylığı: Sezgisel platformumuz, tüm teknik seviyedeki kullanıcılar için tasarlanmış olup dijital kartvizit oluşturmayı, paylaşmayı ve yönetmeyi kolaylaştırır. Güvenlik ve Uyumluluk: Cardynale, sektör lideri önlemlerle verilerinizin güvenliğine öncelik vererek ilgili düzenlemelere uygunluğu sağlar.
CardZap
cardzap.me
"Ağ oluşturmanın geleceğine hoş geldiniz. Uygulamamız, kalıcı bir izlenim bırakmak ve kalabalık iş dünyasında öne çıkmak isteyen herkes için mükemmel bir araçtır. CardZap dijital kartvizitlerle, kişisel bilgilerinizi sergileyen benzersiz ve kişiselleştirilmiş bir dijital kimlik oluşturabilirsiniz. Markanızı tanıtın ve becerilerinizi ve uzmanlığınızı vurgulayın Uygulamanın kullanımı kolaydır ve yalnızca birkaç dokunuşla kartlarınızı oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır. İletişim bilgilerinizi, sosyal medya bilgilerinizi, portföyünüzü ve hatta kişiselleştirilmiş bir video tanıtımınızı ekleyebilirsiniz. Kartlarınızın bitmesi veya evde unutulması konusunda asla endişelenmenize gerek kalmayacak. Sanal kartınız her zaman yanınızda, anında paylaşmaya hazır. Üstelik ÜCRETSİZ. Yüzlerce kullanım için binlerce kartın basılması ve ardından en ufak bir değişiklikle yeniden basılmasının maliyetini azaltıyoruz. Sürdürülebilirliğe ve karbon ayak izimizi azaltmaya kararlıyız, kağıt kartvizit ihtiyacını ortadan kaldırarak kartvizitlerin yaratılmasına yardımcı oluyoruz. daha çevre dostu bir dünya. CardZap, her şeyden çok, neyi paylaştığınızı ve bunu kiminle paylaştığınızı kontrol etmenize olanak tanır. Farklı markalara sahip birden fazla kart oluşturabilir ve ne kadar bilgi paylaşılacağını seçebilirsiniz. Yani ister serbest çalışan, ister girişimci olun, ister sadece ağ kurma konusunda ilerlemek isteyen olun, uygulamamız harika bir ilk izlenim bırakmak ve kalabalığın arasından sıyrılmak isteyen herkes için mükemmel bir çözümdür. Dijital kartvizit devrimine bugün katılın ve daha önce hiç olmadığı gibi bağlantı kurmaya başlayın.
Social Card
joinsocialcard.com
Sosyal Kart, işletmelerin ağ kurma ve hizmetlerini pazarlama şeklini değiştiren dijital bir kartvizit sağlayıcısıdır. Dijital bir platform olarak, her ölçekteki işletmeye, özellikle de danışmanlık ve satış gibi ilişki kurma sektörlerinde faaliyet gösterenlere, etkinlik pazarlama stratejilerini optimize etmek için sürdürülebilir bir çözüm sunuyoruz. Yenilikçi, etkileşimli dijital kartvizitlerimizle fuarlarda, buluşmalarda ve diğer ağ oluşturma etkinliklerinde geleneksel iletişim bilgileri alışverişini dönüştürüyoruz. Modern, çevreye duyarlı iş ortamı için tasarlanan Social Card, pazarlamacıların belirli etkinliklere göre özelleştirilmiş, markalı dijital kartvizitler oluşturmasına olanak tanır. Her bağlantının değerli olduğunu anlıyoruz; dolayısıyla bağlantıların fiziksel kart karmaşasında kaybolma olasılığını azaltan çözümler sunuyoruz. Teknolojimiz çevresel ayak izini azaltır ve kurşun akışını artırarak hiçbir fırsatın parmaklarınızın arasından kaçmamasını sağlar. Biz bir dijital kartvizit sağlayıcısından daha fazlasıyız. Sosyal Kart, dijital öncelikli trendler dalgasına ayak uydurmanıza ve son derece rekabetçi bir pazarda önde kalmanıza yardımcı olur. Ağ oluşturma ve sürdürülebilirlik arasındaki boşluğu kapatıyoruz, yeşil girişimlerinizle uyumlu bir platform sağlıyoruz ve size ağ oluşturma etkinliklerinde benzersiz bir avantaj sağlıyoruz. Dijital ve çevreci olmaya hazır mısınız? Yolculuğunuza Sosyal Kart ile bugün başlayın.
CARTLY
cartlyapp.com
CARTLY®, geleneksel kağıt kartlara modern ve etkili bir alternatif sunan dijital bir kartvizit platformudur. CARTLY® ile her zaman, her yerde ve her cihazdan erişilebilen, tamamen özelleştirilebilir sanal kartvizitler oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. CARTLY®, otomatik delege erişimiyle 50'ye kadar dijital kart oluşturmanıza ve kartlarınızdaki alanların izinlerini kontrol etmenize olanak tanır. Ayrıca hesabınızı yönetmek için birden fazla yönetici oluşturabilir veya mevcut kullanıcılara yönetim hakları atayabilirsiniz. Ayrıca kullanıcılarınızı sınırsız ekipler halinde düzenleyebilir ve her kullanıcı için istatistikleri ve kişileri takip edebilirsiniz. Gelişmiş istatistik özelliği görünümler, cihazlar, tıklamalar, etkileşimler, coğrafi konum, QR kod taramaları ve kişi alışverişi hakkında bilgi sunar. CARTLY® ayrıca çok dillidir; Fransızca, İngilizce ve Almanca seçenekler sunar ve kişileri doğrudan sanal kartvizitinizden alabilirsiniz. Kartvizit bağlantınız için özelleştirilebilir URL'ler ve kartınızı Apple Wallet'a veya Google Wallet'a ekleme olanağı daha fazla kolaylık sunar. CARTLY® ayrıca öncelikli e-posta desteği sağlar ve CARTLY® Reklamcılık
Lynkle
lynkle.com
Lynkle, kim olduğunuzu herkesle, her yerde paylaşmanıza olanak tanıyan dijital bir kartvizittir. Masaüstü, iOS ve Android telefonlara yüklenebilir bir web uygulaması olan Lynkle kartını paylaşmanın sayısız yolu vardır. Lynkle dijital kartviziti, QR kodu (Apple veya Google Cüzdan'da), NFC dokunuşu aracılığıyla şahsen paylaşılabilir veya kısa mesaj, e-posta, WhatsApp ve çok daha fazlası aracılığıyla gönderilebilir. Lynkle dijital kartvizitine sahip olmanın temel avantajlarından biri, potansiyel müşterilerle iletişim bilgilerini sorunsuz bir şekilde paylaşmanıza olanak tanıyan yerleşik CRM ve müşteri adayı oluşturma aracıdır.
© 2025 WebCatalog, Inc.