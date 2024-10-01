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Dijital Kartvizit Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Danimarka
Dijital kartvizit yazılımı, profesyonellerin iletişim bilgilerini paylaşmasına ve müşterilerle, iş ortaklarıyla ve potansiyel müşterilerle dijital olarak bağlantı kurmasına olanak tanır. Bu kartlar, kullanılan yazılıma bağlı olarak QR kodları, dışa aktarma işlevleri, metin veya e-posta yoluyla paylaşılabilir. Geleneksel kağıt kartvizitlerin aksine, dijital versiyonlar kullanıcıların potansiyel müşterileri yakalamasına, otomatik takipleri tetiklemesine, iletişim bilgilerini saklamasına ve kurumsal CRM sistemleriyle entegre olmasına olanak tanır. Bu yazılım, işletmelerin müşteri iletişim verilerini düzenlemesine ve takipleri kolaylaştırmasına, böylece iş ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olur. Sınırsız iletişim verisi saklama olanağı sayesinde işletmeler ağ oluşturma yeteneklerini geliştirebilir, gelişen ortaklıkları takip edebilir ve doğru, güncel iletişim bilgilerini anında sağlayabilir. Satış ekipleri için dijital kartvizitler, etkili potansiyel müşteri yakalama ve potansiyel müşteri takibi sağlayarak satış temsilcilerinin iletişim bilgilerini aramak yerine anlaşmalar ve bağlantılar kurmaya odaklanmasına olanak tanır. Satışın ötesinde, dijital kartvizit yazılımı, kartvizit toplama ve dağıtma sürecini modernleştirerek tüm sektörlerdeki profesyonellere fayda sağlar. Örneğin, işe alım görevlileri bu yazılımı genellikle ağ oluşturma etkinliklerinde dijital kartvizit toplamak için kullanır. Yüklendikten sonra, potansiyel işe alımlarla ilgili iletişim bilgileri deposuna hızlı bir şekilde erişebilirler ve işe alım sürecini kolaylaştırabilirler.
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Popl
popl.co
Popl, dünya çapında milyonlarca şirkete ve profesyonele yenilikçi çözümler sunan, ekiplere yönelik lider dijital kartvizit platformudur. Platformumuz, ekiplerin dijital kartvizitler oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak marka tutarlılığı, kolaylaştırılmış potansiyel müşteri topl...
Sansan
sansan.com
Sansan, kurumlara yönelik çok platformlu, bulut tabanlı bir iletişim yönetimi çözümüdür. Kartvizitleri merkeze alan Sansan, zahmetsizce her yerden erişilebilen eksiksiz bir iletişim veritabanı oluşturmanıza olanak tanır.
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
İşletme ve pazarlama için 1 Numaralı QR Kod Oluşturucu. Web Siteleri, Sosyal Medya, Uygulamalar, Dijital kartvizitler, Formlar, URL, vCard, Facebook, Instagram, YouTube ve daha fazlası için logo, gelişmiş analiz, toplu yükleme, API'ler ve şekiller içeren QR Kodları oluşturun ve yönetin. Yüzlerce öze...
HiHello
hihello.com
HiHello, kurumsal şirketlere yönelik dijital kartvizitler için önde gelen çözümdür. HiHello ile şirketler, kağıt kartvizitleri, müşteriler, ortaklar ve potansiyel müşteriler üzerinde etki bırakacak profesyonel dijital kartvizitlerle değiştirebilir. HiHello'nun dijital kartvizitleri bir isim, unvan, ...
Wave
wavecnct.com
Wave, şirketlerin ekiplerinin dijital kartvizitlerini verimli bir şekilde oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir dijital kartvizit çözümüdür. Wave ile işletmeler, geleneksel kağıt tabanlı kartvizitlerden modern bir dijital alternatife kolayca geçiş yap...
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io, yerleşik analizlere sahip yeni bir özel URL kısaltıcıdır. Tamamen buna geçmeyi düşünmelisiniz çünkü: *yıldırım hızındadır, * dinamik bir QR kod oluşturucu, sanal kartvizit yöneticisi ve daha fazlası gibi ekstra araçlarla birlikte gelir, * Verilerinizi gizli tutar, * ayrıntılı veri anali...
Social Card
joinsocialcard.com
Sosyal Kart, işletmelerin ağ kurma ve hizmetlerini pazarlama şeklini değiştiren dijital bir kartvizit sağlayıcısıdır. Dijital bir platform olarak, her ölçekteki işletmeye, özellikle de danışmanlık ve satış gibi ilişki kurma sektörlerinde faaliyet gösterenlere, etkinlik pazarlama stratejilerini optim...
Lynkle
lynkle.com
Lynkle, kim olduğunuzu herkesle, her yerde paylaşmanıza olanak tanıyan dijital bir kartvizittir. Masaüstü, iOS ve Android telefonlara yüklenebilir bir web uygulaması olan Lynkle kartını paylaşmanın sayısız yolu vardır. Lynkle dijital kartviziti, QR kodu (Apple veya Google Cüzdan'da), NFC dokunuşu ar...
CARTLY
cartlyapp.com
CARTLY®, geleneksel kağıt kartlara modern ve etkili bir alternatif sunan dijital bir kartvizit platformudur. CARTLY® ile her zaman, her yerde ve her cihazdan erişilebilen, tamamen özelleştirilebilir sanal kartvizitler oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. CARTLY®, otomatik delege erişimiyle 50'ye kada...
baningo
baningo.com
Baningo ile kartvizit oyununuzu bir sonraki seviyeye taşıyın! Dijital kartvizitlerimiz, profesyonellerin ve işletmelerin bağlantı kurmayı kolaylaştırması için modern ve yenilikçi bir çözümdür. baningo kartları iletişim bilgilerinizi her zaman güncel tutmanıza, dijital kartınızı markanızla kişiselleş...
Cardynale
cardynale.com
Cardynale, geleneksel kartvizitleri dinamik, dijital bir ağ oluşturma aracına dönüştürmeye kendini adamış öncü bir SaaS şirketidir. Yenilikçi platformumuz, dünya çapındaki profesyoneller ve kuruluşlar için kesintisiz ve verimli ağ oluşturmayı kolaylaştırmak üzere ileri teknolojiden yararlanır. EDF, ...
Spreadly
spreadly.app
En iyi dijital kartvizit olan Spreadly ile çevrimiçi varlığınızı en üst düzeye çıkarın. Görsel olarak çekici açılış sayfalarımız ve kullanıcı dostu yönetim araçlarımızla daha fazla müşteri çekin ve ilişkilerinizi geliştirin. GDPR ile uyumlu kalın, analizlerinizi takip edin ve tek hesapta birden fazl...
Blinq.me
blinq.me
Blinq, profesyonellerin bağlantı kurma ve iletişim bilgilerini paylaşma biçiminde devrim yaratan yenilikçi bir platformdur. Dünyanın 1 numaralı dijital kartvizit sağlayıcısı olan Blinq, geleneksel kağıt kartlara kusursuz, çevre dostu bir alternatif sunuyor. Blinq ile kullanıcılar, yalnızca iletişim ...
Uniqode
uniqode.com
Uniqode (eski adıyla Beaconstac) New York, NY merkezlidir ve 25.000'den fazla global markanın QR Code girişimlerini ölçeklenebilir tek bir platformda birleştirmesine yardımcı olur. Bu onlara QR Kodu öngörülerini daha geniş bir mobil pazarlama stratejisine bağlama gücü veriyor. 40'tan fazla ülkedeki ...
CardZap
cardzap.me
"Ağ oluşturmanın geleceğine hoş geldiniz. Uygulamamız, kalıcı bir izlenim bırakmak ve kalabalık iş dünyasında öne çıkmak isteyen herkes için mükemmel bir araçtır. CardZap dijital kartvizitlerle, kişisel bilgilerinizi sergileyen benzersiz ve kişiselleştirilmiş bir dijital kimlik oluşturabilirsiniz. M...