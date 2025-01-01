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En Popüler Son Eklenenler Dijital Erişilebilirlik Araçları - En Popüler Uygulamalar

Dijital erişilebilirlik araçları, dijital erişilebilirlik sürecinin belirli aşamalarına yönelik hedefe yönelik çözümler sunarak, engelli bireylerin web sitelerine ve web uygulamalarına etkin bir şekilde erişebilmesini ve kullanabilmesini sağlar. Engelli kişiler için internet erişimi genellikle dijital erişilebilirlik araçlarının önemli bir rol oynadığı ek teknolojilerin yardımını gerektirir. Bu araçlar bağımsız ürünler veya eklentiler olabilir. Bazıları geliştirme ve tasarım ekipleri tarafından web sitelerini izlemek ve ölçülebilir erişilebilirlik ölçümleri için denetimler yapmak amacıyla kullanılır. Ekran okuyucular ve metin okuyucular gibi diğerleri, son kullanıcılar için tasarlanmış olup, web sitesi deneyimlerini gerçek zamanlı olarak değiştirmelerine veya geliştirmelerine yardımcı olur. Bu kategori, Dijital Erişilebilirlik Platformlarında bulunan kapsamlı işlevlerin aksine, belirli erişilebilirlik özellikleri sunan araçları kapsar. Dijital Erişilebilirlik Araçları kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: Erişilebilirlik testi, otomatik hata düzeltme ve engelli ziyaretçiler için kullanıcı deneyimini geliştirme gibi dijital erişilebilirlik sürecindeki belirli adımları ele alan araçlar sağlayan bağımsız bir ürün veya eklenti olması gerekir.