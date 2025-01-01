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Dijital Erişilebilirlik Araçları
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Dijital Erişilebilirlik Araçları - En Popüler Uygulamalar

Dijital erişilebilirlik araçları, dijital erişilebilirlik sürecinin belirli aşamalarına yönelik hedefe yönelik çözümler sunarak, engelli bireylerin web sitelerine ve web uygulamalarına etkin bir şekilde erişebilmesini ve kullanabilmesini sağlar. Engelli kişiler için internet erişimi genellikle dijital erişilebilirlik araçlarının önemli bir rol oynadığı ek teknolojilerin yardımını gerektirir. Bu araçlar bağımsız ürünler veya eklentiler olabilir. Bazıları geliştirme ve tasarım ekipleri tarafından web sitelerini izlemek ve ölçülebilir erişilebilirlik ölçümleri için denetimler yapmak amacıyla kullanılır. Ekran okuyucular ve metin okuyucular gibi diğerleri, son kullanıcılar için tasarlanmış olup, web sitesi deneyimlerini gerçek zamanlı olarak değiştirmelerine veya geliştirmelerine yardımcı olur. Bu kategori, Dijital Erişilebilirlik Platformlarında bulunan kapsamlı işlevlerin aksine, belirli erişilebilirlik özellikleri sunan araçları kapsar. Dijital Erişilebilirlik Araçları kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: Erişilebilirlik testi, otomatik hata düzeltme ve engelli ziyaretçiler için kullanıcı deneyimini geliştirme gibi dijital erişilebilirlik sürecindeki belirli adımları ele alan araçlar sağlayan bağımsız bir ürün veya eklenti olması gerekir.

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BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

BrowserStack, web siteleri ve mobil uygulamalar için bulut tabanlı test platformu olup, gerçek cihazlarda ve tarayıcılarda test imkanı sağlar.

Accessibly

Accessibly

accessiblyapp.com

Accessibly uygulaması, web sitelerinin erişilebilirliğini artırmayı hedefler ve WCAG, ADA uyumunu sağlar.

Silktide

Silktide

silktide.com

Silktide, web sitelerinin erişilebilirliğini, içerik kalitesini ve dijital pazarlama stratejilerini analiz edip geliştiren bir platformdur.

All in One Accessibility

All in One Accessibility

skynettechnologies.com

Hepsi bir tek bir erişilebilirlik uygulaması, web sitelerinin erişilebilirliğini artırmak için 70'ten fazla özellik sunar ve farklı ihtiyaçlara uygun tasarlanmıştır.

WAVE WebAIM

WAVE WebAIM

wave.webaim.org

WAVE, web içeriğinin erişilebilirliğini değerlendiren ve iyileştiren bir araçtır; hataları ve uyumsuzlukları belirler.

accessiBe

accessiBe

accessibe.com

accessiBe, web sitelerini WCAG 2.1, ADA ve diğer erişilebilirlik standartlarına uyumlu hale getiren AI destekli bir araçtır.

WhoCanUse

WhoCanUse

whocanuse.com

WhoCanUse, görme engelli bireylerin renk kontrastından nasıl etkilendiğini anlamaya yardımcı bir araçtır.

AudioEye

AudioEye

audioeye.com

AudioEye, dijital erişilebilirliği artıran bulut tabanlı bir platformdur. Websitesi ve uygulamaların erişilebilir olmasını sağlar.

ColorsWall

ColorsWall

colorswall.com

ColorsWall, renk paletlerinizi saklayabileceğiniz, marka renk kodları oluşturabileceğiniz ve web siteniz için renk kombinasyonları seçebileceğiniz bir uygulamadır.

EqualWeb

EqualWeb

equalweb.com

EqualWeb, engelli bireylerin dijital içeriğe erişimini sağlamak için web erişilebilirliği çözümleri sunan bir platformdur.

UserWay

UserWay

userway.org

UserWay, erişilebilirlik standartlarına uyum sağlamak için web siteleri ve dijital içeriklerin erişilebilirliğini artıran bir dijital platformdur.

DubBot

DubBot

dubbot.com

DubBot, web sitesi kalitesi ve erişilebilirlik testleri yapan bir yazılımdır. Hataları ve eksiklikleri tespit ederek web sitenizin yönetimini kolaylaştırır.

AChecker

AChecker

achecks.org

AChecker, web sayfaları ve içerikleri için erişilebilirlik değerlendirmesi yapan bir araçtır. Kullanıcıların HTML analizi yapmasına veya URL yüklemesine olanak tanır.

ExcellentWebCheck

ExcellentWebCheck

excellentwebcheck.com

ExcellentWebCheck, web sitesi erişilebilirliğini test ve izleme platformudur; mobil uyumluluk, SEO optimizasyonu ve özel raporlar sunar.

Evinced

Evinced

evinced.com

Evinced, dijital erişilebilirlik yazılımı sunarak işletmelerin web ve mobil uygulamalarının herkes için erişilebilir olmasını sağlar.

DYNO Mapper

DYNO Mapper

dynomapper.com

Dyno Mapper, web siteleri için görsel haritalar oluşturan, içerik analizi yapan ve SEO performansını değerlendiren bir araçtır.

Colorable

Colorable

colorable.jxnblk.com

Colorable, kullanıcıların erişilebilirlik standartlarına uygun renk kombinasyonları değerlendirip oluşturmalarına yardımcı olan etkileşimli bir web aracıdır.

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido, web sitelerinin erişilebilirliğini, kalitesini ve SEO'sunu geliştiren bir dijital deneyim platformudur. Kullanıcılara performans analizi ve iyileştirme önerileri sunar.

TPG ARC

TPG ARC

tpgi.com

TPG ARC, web sitelerinin ve uygulamalarının erişilebilirliğini sağlamak için araçlar ve destek sunan bir dijital erişilebilirlik platformudur.

AccessiWay

AccessiWay

accessiway.com

AccessiWay, engelli bireyler için web sitelerinin erişilebilirliğini artırarak yasal düzenlemelere uygun hale getiren bir dijital erişim çözümüdür.

QualiBooth

QualiBooth

qualibooth.com

QualiBooth, web sitelerinin ADA ve WCAG standartlarına uygunluğunu sağlamak için gerçek zamanlı taramalar ve sürekli izleme sunan bir erişilebilirlik çözümüdür.

User1st

User1st

user1st.com

User1st, web sitelerinin erişilebilirliğini artırmak için test, iyileştirme ve izleme araçları sunan bir yazılım platformudur.

Rocket Validator

Rocket Validator

rocketvalidator.com

Roket Doğrulayıcı, web geliştiricilerin sitelerindeki erişilebilirlik ve HTML sorunlarını otomatik olarak tespit etmelerini sağlayan bir tarama aracıdır.

Contrast Ratio

Contrast Ratio

siegemedia.com

Kontrast oranı uygulaması, web sitelerindeki arka plan ve metin renkleri arasındaki kontrastı değerlendirir ve erişilebilirlik standartlarına uyum sağlar.

InclusiveDocs

InclusiveDocs

inclusivedocs.com

InclusiveDocs, engelli bireyler için içerikleri erişilebilir hale getiren bir dijital yayın platformudur. Belgeleri geliştirme ve izleme araçları sunmaktadır.

Equally AI

Equally AI

equally.ai

Eşit AI, web sitelerinin ADA ve WCAG uyumluluğunu sağlamak için otomatik erişilebilirlik yazılımı sunar, kullanıcı dostu profillerle kişiselleştirilmiş deneyim sağlar.

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